82 người tử vong do bệnh dại trong năm 2023

Việt Nam ghi nhận 82 trường hợp tử vong do bệnh dại trong năm 2023, tăng 12 ca so với năm trước đó, 500.000 người phải chích ngừa vaccine dại, chi phí 600 tỷ đồng.

Ngày 24/1, TS.BS Hoàng Minh Đức, Phó Cục trưởng phụ trách, quản lý, điều hành Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết như trên, thêm rằng các địa phương ghi nhận số tử vong cao là Gia Lai (14 ca), Nghệ An (7), Bình Phước (7), Điện Biên (6), Bến Tre (5). Nguyên nhân là đa số không tiêm phòng khi bị con vật mắc bệnh dại cắn.

Ngoài ra, gần 500.000 người phải tiêm vaccine phòng dại, giá mỗi liều là 1,2-1,7 triệu đồng, ước tính mất khoảng 600 tỷ đồng. Tiêm phòng bệnh dại cho 8 triệu con chó, mèo, mỗi mũi khoảng 50.000 đồng.

"Như vậy, tổng kinh phí chúng ta phải chi trả cho bệnh dại là rất lớn", TS Đức nói.

Một bệnh nhân mắc bệnh dại từng điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Ngọc Thành

Theo Cục Y tế dự phòng, bệnh dại lây truyền qua nước bọt của động vật mắc bệnh bài tiết ra ngoài và theo vết cắn, vết liếm, vết xước trên da bị rách vào cơ thể. Khi đến thần kinh trung ương, virus sinh sản rất nhanh rồi lại theo dây thần kinh ra tuyến nước bọt.

Tại thời điểm này, con vật trông vẫn bình thường do hệ thần kinh chưa bị tổn thương đáng kể, nhưng nước bọt của chúng đã có virus dại. Sau đó, virus dại hủy hoại dần các tế bào thần kinh, làm xuất hiện các triệu chứng lâm sàng điển hình của bệnh dại như: sợ nước, sợ gió, co giật, liệt. Khi đã lên cơn dại, tỷ lệ tử vong gần như 100% đối với cả người và động vật.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết bệnh dại phổ biến trên toàn thế giới. Mỗi năm có trên 10 triệu người bị súc vật dại hoặc nghi dại cắn phải đi điều trị dự phòng bằng vaccine, 60.000-70.000 người bị chết do bệnh dại. Việt Nam trung bình mỗi năm ghi nhận 75 trường hợp tử vong do bệnh dại, hàng trăm nghìn người bị chó, mèo cắn phải điều trị dự phòng.

Bệnh dại trên người có thể phòng và điều trị dự phòng bằng vaccine hay huyết thanh kháng dại. Tiêm huyết thanh là đưa một lượng kháng thể sẵn có vào cơ thể để trung hòa virus dại, còn vaccine nhằm củng cố miễn dịch lâu dài.

Chó mắc bệnh dại chủ yếu là không xác định được chủ, chưa được tiêm phòng vaccine dại. Vì vậy, người dân được khuyến cáo tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo nuôi, không thả rông và phải rọ mõm chó mèo khi cho ra đường; không đùa nghịch, trêu chúng.

Lê Nga