81 kg cần sa trôi dạt trên biển TP HCM

4 túi xách và một valy đựng 81 kg cần sa khô trôi trên biển đã được ngư dân phát hiện trong lúc đánh bắt hải sản ở khu vực xã Bình Châu.

Võ Ngọc Sáng, 38 tuổi, thấy các túi xách trên vùng biển cách bờ chừng 15 km, hôm 2/9. Khi vớt lên, anh thấy các bịch nilon được hàn kín, bên trong chứa các viên thảo mộc khô không rõ hình.

Cần sa dạng viên được lấy ra từ bịch nilon. Ảnh: Bộ đội Biên phòng cung cấp

Nghi là ma túy, ngư dân này đưa tất cả vào bờ, đến đồn Biên phòng Bình Châu trình báo.

Bộ đội Biên phòng phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra 4 túi xách và valy, ghi nhận tổng cộng 81 bịch nilon, mỗi bịch nặng khoảng một kg, với tổng trọng lượng 81 kg.

Nhà chức trách kết luận tất cả là cần sa khô.

Bộ đội Biên phòng kiểm đếm số cần sa đựng trong một túi xách. Ảnh: Bộ đội Biên phòng cung cấp

Nguồn gốc số cần sa này đang được điều tra.

Trường Hà