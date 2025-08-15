800 lính vệ binh bắt đầu tuần tra ở Washington theo lệnh ông Trump

Toàn bộ 800 lính Vệ binh Quốc gia được Tổng thống Trump điều động đã tới Washington, bắt đầu làm nhiệm vụ "xử lý tội phạm bạo lực" ở thủ đô.

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Kingsley Wilson ngày 14/8 xác nhận các đơn vị Vệ binh Quốc gia lục quân và không quân được điều động theo lệnh của Tổng thống Donald Trump đã hiện diện ở thủ đô để hỗ trợ lực lượng hành pháp thành phố.

"Tổng cộng 800 binh sĩ được điều động, là một phần trong lực lượng chuyên trách liên ngành tại thủ đô Washington", Wilson nói, thêm rằng họ sẽ hỗ trợ Sở Cảnh sát Washington và các đơn vị hành pháp trong khu vực. Vệ binh Quốc gia sẽ ở lại thủ đô "tới khi luật pháp và trật tự được khôi phục lại, theo quyết định của Tổng thống".

Lục quân Mỹ sau đó ra tuyên bố rằng nhiệm vụ ban đầu của lực lượng Vệ binh Quốc gia tại thủ đô Washington là "đảm bảo sự hiện diện tại các khu vực công cộng quan trọng, đóng vai trò như công cụ hữu hình để răn đe tội phạm".

"Họ sẽ không bắt giữ, khám xét hay chỉ đạo lực lượng hành pháp, nhưng có thẩm quyền tạm giữ người để ngăn chặn mối đe dọa tức thời", Lục quân Mỹ cho biết, thêm rằng các binh sĩ sẽ được trang bị đồ bảo hộ và được cấp vũ khí nếu cần.

Lính Vệ binh Quốc gia Mỹ tại thủ đô Washington ngày 14/8. Ảnh: AP

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cùng ngày cho hay các lực lượng an ninh đã thực hiện thêm 45 vụ bắt giữ, nâng tổng số vụ lên khoảng 100, kể từ khi chiến dịch an ninh ở thủ đô bắt đầu hồi đầu tuần. Tối 13/8, 29 người nhập cư bị bắt và ba khẩu súng bất hợp pháp bị tịch thu.

Về nhiệm vụ của Vệ binh Quốc gia, bà Leavitt cho biết nhóm này sẽ tuần tra quanh thủ đô theo ca, với khoảng 200 người một ca. Khoảng 500 đặc vụ liên bang cũng tham gia vào công tác "trấn áp tội phạm" trong khu vực.

Tại Mỹ, hầu hết lực lượng Vệ binh Quốc gia nghe lệnh thống đốc bang và cần được "liên bang hóa" để chịu sự kiểm soát của Tổng thống, nhưng tại thủ đô, lực lượng này chỉ chịu sự quản lý của tổng thống.

Thủ đô Washington trước đó do chính quyền Đặc khu Columbia điều hành dưới sự giám sát từ quốc hội Mỹ. Tuy nhiên, Tổng thống Trump hôm 11/8 tuyên bố tình trạng khẩn cấp về an toàn công cộng ở Washington, kích hoạt Điều 740 Đạo luật Tự quản để triển khai lực lượng liên bang và Vệ binh Quốc gia tới thành phố.

Luật liên bang cho phép ông Trump kiểm soát lực lượng cảnh sát thủ đô Washington trong 30 ngày. Nếu quá hạn này, cần sự thông qua của quốc hội, điều khả năng cao bị đảng Dân chủ ngăn chặn.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Fox)