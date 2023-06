80 series, hoạt hình Nga sẽ dự Telefilm Vietnam 2023

"Tại sự kiện, chúng tôi có cơ hội gặp gỡ trực tiếp đối tác tiềm năng, tăng cường tương tác với đồng nghiệp nước ngoài - điều định dạng trực tuyến khó làm được. Các công ty Nga sẽ giới thiệu đa dạng thể loại. Hy vọng năm nay, nhu cầu các dự án từ Nga sẽ lớn hơn", CEO Ekaterina Naumova nói.

Theo đó, 18 đài truyền hình Nga giới thiệu hơn 80 dự án. Trong đó, 20 phim được trình chiếu gồm: The Challenge (của Central Partnership) - tác phẩm đầu tiên được quay trên vũ trụ, lọt top 50 phim có doanh thu cao nhất thế giới 2023; dự án phiêu lưu Centaur (Planeta Inform Film Distribution); phim bóng đá Eleven Silent Men (Pimanov & Partners).

Ngoài ra, khán giả có thể theo dõi dự án chính kịch phiêu lưu Lost in The North, dựa trên sự kiện có thật, kể về người phụ nữ gia nhập bộ tộc du mục Siberia (Planeta Inform Film Distribution); kinh dị hành động Like A Man và Who's there? (Central Partnership); khoa học viễn tưởng Reversible Reality (Art Pictures Distribution).

Phim "Ballet" kể nỗi niềm sau ánh hào quang của các nghệ sĩ múa. Ảnh: Imdb

Nhà phân phối châu Á có thể khám phá dự án của công ty Stella Release và trung tâm sản xuất Vgik-Debut như Longer than A day, Ada, The Secret Passion. Series Ballet đề cập cuộc sống sau ánh hào quang sân khấu của nhà hát Mariinsky...

35 dự án thuộc nhiều thể loại được giới thiệu bởi Start, Art Pictures Distribution, Kion, Sreda Russkoe Film Company. Tác phẩm lịch sử (Đài phát thanh và truyền hình, NTV, Odin Media và Pimanov & Partners); phim truyền hình (Patient Zero, Passengers hay The Last Love on Earth); phim thể thao (Home Base, Cloister, mùa hai Psychic)

Thể loại tài liệu Nga cũng được thị trường châu Á quan tâm. Năm nay xoay quanh các chủ đề như: môi trường (Hy vọng vô hình); lịch sử (Unknown Kremlin, Stories, Legends, Facts and Kremlin-9, Unmarked Secret); thiên nhiên và du lịch (The highest point, The great north way, Thợ săn độ sâu).

Phim hoạt hình dài tập "Detective Chirp & the Golden Beehive" và "The Steel Family: Brotherhood vs Gold" được trình chiếu tại sự kiện.

Ngoài ra, sáu công ty hoạt hình Voronezh, SMF, Fixies, Riki Group, Yarko, KinoAtis mang đến 25 dự án.

Vạn Phát