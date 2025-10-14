80 người Hàn Quốc 'mất dấu vết' khi đến Campuchia

Hàn Quốc cho hay khoảng 80 công dân nước này chưa xác định được tung tích sau khi đến Campuchia, có thể đang bị nhốt hoặc làm việc trong các trung tâm lừa đảo.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 14/10 cho biết từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, đại sứ quán Hàn Quốc tại Campuchia đã nhận được 330 đơn trình báo về các đường dây tội phạm có tổ chức chuyên lừa đảo trực tuyến và bắt cóc công dân nước này.

"Những trường hợp này bao gồm đơn trình báo của cá nhân ở Campuchia hoặc gia đình, người quen ở Hàn Quốc. Tính đến tháng 8, phần lớn số vụ đã được đóng hồ sơ", quan chức này nói.

Hồ sơ được đóng lại khi giới chức Hàn Quốc xác nhận người được trình báo không còn bị bắt nhốt, có thể do cảnh sát địa phương đã bắt được thủ phạm, nạn nhân tự chạy thoát hay đã liên lạc được với gia đình và người quen. "Tuy nhiên, sự an toàn của khoảng 80 người chưa được xác định", quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho hay.

Ba công dân Hàn Quốc bị bắt với cáo buộc cầm đầu đường dây lừa đảo có tổ chức trong vụ đột kích tại Phnom Penh ngày 17/9. Ảnh: Phnom Penh Post

Theo nghị sĩ Hàn Quốc Yoon Hu-duk, năm 2023, giới chức ghi nhận 21 vụ bắt cóc hoặc bắt nhốt người Hàn Quốc ở Campuchia. Con số này tăng gấp 10 lần lên 221 vụ năm 2024.

Cái chết của một sinh viên đại học Hàn Quốc tại Campuchia sau khi bị tội phạm địa phương bắt cóc và tra tấn, đang gây chấn động Hàn Quốc và khiến dư luận gây sức ép lên chính phủ.

Theo lời kể của nhân chứng và những người sống sót, nhiều nạn nhân bị lừa qua Campuchia với lời hứa về việc nhẹ lương cao như phiên dịch, nhập dữ liệu hay quản lý mạng xã hội, kèm đài thọ chi phí đi lại. Khi tới nơi, họ bị bắt nhốt, cưỡng ép tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến hoặc tống tiền.

Tuy nhiên, giới chức cho biết không phải tất cả người Hàn Quốc mất tích ở Campuchia đều là nạn nhân. Hàng chục người đã bị cảnh sát Campuchia bắt giam với cáo buộc tình nguyện tham gia hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, khoảng 90 người Hàn Quốc bị bắt trong các cuộc đột kích của cảnh sát Campuchia vào những trung tâm lừa đảo hồi tháng 7 và tháng 9. Họ bị trục xuất, một số người đã về nước và còn khoảng 60 người đang bị giam ở Campuchia.

Seoul đang đàm phán với Phnom Penh để đẩy nhanh công tác hồi hương những người này. Họ sẽ bị điều tra, xét xử khi về Hàn Quốc.

"Rất khó để vạch ra ranh giới rõ ràng giữa nghi phạm và nạn nhân. Chúng tôi đang trong quá trình thu thập thêm thông tin", quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nói thêm.

Cảnh sát Hàn Quốc ngày 14/10 thông báo đang điều tra một trường hợp nữa là một người đàn ông ngoài 30 tuổi mất tích sau khi mất liên lạc với gia đình ngày 22/8, ba ngày sau khi đến Campuchia.

Yoo Jae-sung, quyền Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc ngày 13/10 thừa nhận "hợp tác giữa cảnh sát Hàn Quốc với Campuchia không suôn sẻ như với các nước Đông Nam Á khác", đồng thời cho hay "đang tiếp tục phối hợp với Bộ Ngoại giao và ban ngành liên quan".

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung ngày 14/10 cho hay các vụ bắt cóc ở Campuchia gần đây đang "gây ảnh hưởng lớn đến người dân Hàn Quốc".

"Con số này không nhỏ. Nhiều công dân Hàn Quốc rất lo ngại về người nhà, bạn bè và hàng xóm đang bị bắt nhốt ở Campuchia", ông Lee nói. "Chính phủ nên lập tức thực thi mọi biện pháp để đảm bảo an toàn cho người dân".

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thông báo sẽ cử một nhóm phản ứng chung do Thứ trưởng Ngoại giao dẫn đầu tới Campuchia vào 15/10. Phát ngôn viên Tổng thống Hàn Quốc cho hay chính phủ đang cân nhắc nâng mức khuyến cáo công dân du lịch tới Campuchia.

Một số nhà lập pháp kêu gọi chính phủ hành động quyết liệt hơn, đề xuất sử dụng viện trợ nước ngoài với Campuchia làm công cụ gây sức ép. Campuchia là một trong những nước nhận viện trợ phát triển chính thức lớn nhất từ Hàn Quốc, với khoảng 400 tỷ won (290 triệu USD) trong năm 2025.

Hồng Hạnh (Theo Korean Times/AFP)