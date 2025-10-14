8 xu hướng thời trang công sở mùa thu 2025

Những năm gần đây, quần jeans được coi là một trong những món đồ thiết yếu của thời trang công sở ở thời đại mới. Trong các kiểu dáng, jeans ống cong đang là mẫu được các nhà mốt lăng xê nhiều. Kiểu quần này tạo ra sự thoải mái, phù hợp hầu hết dáng người, thích hợp với những cô gái chuộng sự phóng khoáng.