8 trận được chờ đợi nhất lượt năm Champions League

Chelsea - Barca (3h thứ Tư ngày 26/11, giờ Hà Nội). Chelsea và Barca từng đụng độ nhau 14 lần ở Cup châu Âu, mỗi đội thắng bốn trận và hòa sáu. Lần gần nhất là vòng 1/8 Champions League 2017-2018, nơi Barca hòa 1-1 tại Stamford Bridge rồi thắng 3-0 trên sân nhà Camp Nou.

Tính riêng ở sân nhà, Chelsea thắng bốn, hòa hai và chỉ thua một trong bảy trận tiếp Barca. Họ cũng chỉ thua hai trong 61 trận sân nhà gần nhất ở vòng bảng các cúp châu Âu, và đang bất bại 16 trận tại đây (thắng 12, hòa 4), kể từ trận thua Valencia 0-1 hồi tháng 9/2019.

Barca thắng 13, hòa bốn, thua ba trong 20 trận gần nhất gặp các đội Anh. Họ cũng thắng tám, hòa hai và chỉ thua một trong 11 trận vòng bảng gần nhất. Lamine Yamal, 18 tuổi 135 ngày, đã ghi bảy bàn tại Champions League trước tuổi 19 và cần ba bàn nữa để cân bằng kỷ lục của Kylian Mbappe.