8 trận được chờ đợi nhất lượt năm Champions League

Chelsea - Barca (3h thứ Tư ngày 26/11, giờ Hà Nội). Chelsea và Barca từng đụng độ nhau 14 lần ở Cup châu Âu, mỗi đội thắng bốn trận và hòa sáu. Lần gần nhất là vòng 1/8 Champions League 2017-2018, nơi Barca hòa 1-1 tại Stamford Bridge rồi thắng 3-0 trên sân nhà Camp Nou.
Tính riêng ở sân nhà, Chelsea thắng bốn, hòa hai và chỉ thua một trong bảy trận tiếp Barca. Họ cũng chỉ thua hai trong 61 trận sân nhà gần nhất ở vòng bảng các cúp châu Âu, và đang bất bại 16 trận tại đây (thắng 12, hòa 4), kể từ trận thua Valencia 0-1 hồi tháng 9/2019.
Barca thắng 13, hòa bốn, thua ba trong 20 trận gần nhất gặp các đội Anh. Họ cũng thắng tám, hòa hai và chỉ thua một trong 11 trận vòng bảng gần nhất. Lamine Yamal, 18 tuổi 135 ngày, đã ghi bảy bàn tại Champions League trước tuổi 19 và cần ba bàn nữa để cân bằng kỷ lục của Kylian Mbappe.
Man City - Leverkusen (3h ngày 26/11). Đây là lần đầu Man City và Leverkusen chạm trán ở sân chơi châu Âu. Man City thắng 19, hòa bốn và chỉ thua một trong 24 trận gần nhất trước các đội bóng Đức. Ngược lại, Leverkusen hòa ba, thua tám và chỉ thắng một trong 12 trận sân khách trước các đội bóng Anh.
Man City đang bất bại 23 trận sân nhà liên tiếp ở vòng bảng Champions League với 20 thắng, ba hòa và chỉ cần ba bàn nữa để chạm mốc 300 bàn tại giải đấu này.
Erling Haaland đã ghi bàn trong năm trận liền tại Champions League và hướng đến trận thứ sáu liên tiếp - điều anh từng làm một lần trong màu áo Dortmund. Tiền đạo người Na Uy cũng có 10 bàn sau 9 trận gặp các đội Đức ở Champions League.
Leverkusen đã thắng 12, hòa năm và thua ba trong 20 trận vòng bảng gần nhất ở sân chơi châu Âu. Nếu gây sốc trên sân Etihad, họ sẽ đạt cột mốc 50 chiến thắng tại Cup C1 châu Âu/Champions League.
Marseille - Newcastle United (3h ngày 26/11). Hai đội từng gặp nhau ở bán kết UEFA Cup 2003-2004, khi Marseille hòa 0-0 trên sân khách rồi thắng 2-0 tại Stade Vélodrome để vào chung kết.
Nhưng đội bóng Pháp lại không thắng 12 trận gần nhất gặp các đội bóng Anh tại Cup châu Âu (hòa 3, thua 9). Đáng chú ý, 24 trận gần đây của Marseille tại vòng bảng Champions League đều có bàn thắng, chưa trận nào kết thúc hòa.
Trong khi đó, Newcastle đang thể hiện phong độ ổn định. "Chích chòe" thắng ba, hòa bốn và thua hai trong chín trận gần nhất gặp các đội Pháp tại châu Âu. Họ chưa từng thắng bốn trận liên tiếp trong lịch sử giải đấu, nhưng có thành tích sân khách khá tốt với chỉ hai thất bại trong 13 trận vòng bảng gần nhất (thắng 5, hòa 6).
Arsenal - Bayern Munich (3h thứ Năm ngày 27/11). Arsenal không thắng năm trận gần nhất gặp Bayern ở Cup châu Âu (hòa một, thua bốn) và chỉ thắng hai trong chín trận gần đây trước các đội Đức (hòa một, thua sáu).
Tuy nhiên, đội bóng dưới trướng Mikel Arteta đang đạt phong độ cao ở vòng bảng Champions League - thắng tám trận liên tiếp và thắng 15 trận sân nhà gần nhất, trong đó có 12 trận giữ sạch lưới. Nhưng Bayern cũng rất đáng gờm. "Hùm xám" thắng tám, hòa hai và thua hai trong 12 trận gần nhất trước các đội Anh. Họ cũng chỉ thua ba trong 52 trận vòng bảng gần nhất tại Champions League.
Harry Kane là cái tên đáng chú ý khi đã ghi 15 bàn qua 21 lần gặp Arsenal trên mọi đấu trường. Tiền đạo Anh từng sút tung lưới Arsenal ngay tại Emirates ở tứ kết Champions League mùa 2023-2024 trong màu áo Bayern.
Liverpool - PSV Eindhoven (3h ngày 27/11). Liverpool tiếp PSV Eindhoven tại Anfield với mục tiêu không chỉ giành trọn ba điểm mà còn chạm cột mốc lịch sử: ghi bàn thứ 500 tại Cúp C1/Champions League.
Lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về phía Liverpool, khi họ thắng năm, hòa một, thua một trong bảy lần gặp PSV, và toàn thắng ba trận trên sân nhà. Tuy nhiên, đội bóng Hà Lan đã gây bất ngờ ở lần chạm trán gần nhất khi hạ Liverpool 3-2 tại Eindhoven ở vòng bảng mùa trước.
Trên sân nhà, Liverpool đã bất bại trong chín trận trước các đại diện Hà Lan (thắng 7, hòa 2). Mohamed Salah cần thêm hai bàn để trở thành cầu thủ châu Phi đầu tiên đạt mốc 50 bàn tại Champions League. Sự xuất hiện của Cody Gakpo - tiền đạo từng ghi 55 bàn trong 159 trận cho PSV - cũng tăng thêm sắc màu cho cuộc đối đầu nhiều cảm xúc.
Olympiacos - Real Madrid (3h ngày 27/11). Trong tám lần đụng độ trước đây, Olympiacos chỉ một lần đánh bại Real với tỷ số 2-1 năm 2005. Nhưng đại diện Hy Lạp chưa từng thua trong bốn lần tiếp đón Real (thắng 1, hòa 3). Olympiacos cũng có thói quen gây khó cho các đội bóng Tây Ban Nha tại Karaiskakis, chỉ thua hai trong 16 trận trước đây.
Real, trong khi đó, đến Hy Lạp với thành tích lạ lùng - chưa từng thắng ở quốc gia này sau 9 trận (hòa 3, thua 6) - chuỗi không thắng dài nhất của họ tại một quốc gia bất kỳ ở đấu trường châu Âu.
Trên phương diện cá nhân, Federico Valverde nhiều khả năng trở thành cầu thủ người Uruguay chạm mốc 70 trận tại Champions League. Vinicius thì cần thêm một pha lập công để bắt kịp thành tích của huyền thoại Kaka (30 bàn).
Atletico Madrid - Inter Milan (3h ngày 27/11). Đây là lần thứ tư hai đội chạm trán ở cúp châu Âu. Trong lần đụng độ gần nhất, Atletico thắng Inter trên loạt luân lưu ở vòng 1/8 Champions League mùa 2023-2024.
Atletico hòa một, thua một và thắng 8 trong 10 trận sân nhà gần nhất trước các đại diện Serie A. Họ cũng thắng 11 trong 12 trận sân nhà gần đây tại Champions League - thống kê cho thấy sự ổn định đáng nể trong kỷ nguyên của Diego Simeone.
Bên kia chiến tuyến, Inter không hề kém cạnh khi duy trì sự ổn định cao ở đấu trường châu Âu. "Nerazzurri" thắng ba, hòa bốn và chỉ thua một trong tám trận gần nhất trước các đội bóng Tây Ban Nha. Họ cũng thắng 13, hòa 4 và chỉ thua một trong 18 trận vòng bảng gần nhất.
PSG - Tottenham (3h ngày 27/11). Hai đội từng gặp nhau một lần ở trận tranh Siêu Cup châu Âu hồi tháng 8/2025. Khi đó, từ thế bị dẫn 0-2, PSG gỡ hòa rồi thắng trên loạt luân lưu.
PSG đang có chuỗi 104 trận ghi bàn ở Cup châu Âu, kể từ trận hòa Real 0-0 ở vòng bảng Champions League 2015-2016. Đây là minh chứng cho sức tấn công đáng gờm và khả năng xuyên phá hàng thủ đối phương của CLB thủ đô nước Pháp.
Tottenham không kém phần ấn tượng với thành tích bất bại trong ba lần gần nhất gặp các đội Pháp tại Champions League (thắng 2, hòa 1) và giữ sạch lưới năm trong bảy trận gần nhất ở sân chơi châu Âu. "Gà trống" cũng bất bại trong tám trận vòng bảng gần nhất, thắng bốn, hòa bốn, hứa hẹn sẽ gây nhiều khó khăn cho chủ nhà.
Hồng Duy
Ảnh: Reuters, AP