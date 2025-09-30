8 trận được chờ đợi nhất lượt hai Champions League

Kairat Almaty - Real Madrid (23h45 ngày 30/9, giờ Hà Nội). Trận đấu tại Kazakhstan là lần đầu tiên Kairat Almaty và Real đối đầu ở Cup châu Âu. Đây cũng là lần đầu Kairat gặp một CLB Tây Ban Nha, và Real chạm trán một đại diện Kazakhstan.
Trên sân nhà, Kairat thường đạt phong độ cao khi thắng 19, hòa 7 và chỉ thua bốn trong 30 trận châu Âu gần nhất. Mùa này, họ bất bại bốn trận trên sân nhà (thắng 3, hòa 1) và chưa thủng lưới lần nào. Nhưng lượt mở màn Champions League, nhà vô địch Kazakhstan thua Sporting 0-4, bằng tổng số bàn thua trong tám trận châu Âu trước đó.
Real thì thắng 13 trong 16 trận gần nhất ở vòng bảng Champions League. Nhưng hàng thủ là nỗi lo lớn, khi đội bóng hoàng gia chỉ giữ sạch lưới một trong 15 trận gần nhất tại Champions League.
Về mặt cá nhân, Vinicius (25 tuổi 80 ngày) có thể trở thành cầu thủ trẻ thứ hai đạt mốc 70 trận tại Champions League sau thủ thành huyền thoại Iker Casillas. Thủ môn Thibaut Courtois thì đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ Bỉ đầu tiên chạm cột mốc 90 trận ở giải đấu này.
Chelsea - Benfica (2h ngày 1/10). Trận cầu tâm điểm tại London chứng kiến HLV Jose Mourinho tái ngộ Chelsea - ông từng giành ba chức vô địch Ngoại hạng Anh, một FA Cup và ba Cup Liên đoàn trong hai nhiệm kỳ. Đây cũng là trận châu Âu đầu tiên của Mourinho trên cương vị thuyền trưởng Benfica.
Chelsea có thành tích đối đầu vượt trội trước Benfica, toàn thắng cả ba lần gặp nhau ở Cup châu Âu. Đó là hai chiến thắng tại tứ kết Champions League 2011-2012 (1-0 trên sân khách, 2-1 tại Stamford Bridge) và thắng 1-1 ở chung kết Europa League 2013.
Trên sân nhà, "The Blues" toàn thắng sáu trận khi tiếp đón các đội bóng Bồ Đào Nha. Đáng chú ý, Chelsea chỉ thua hai trong 59 trận vòng bảng Cup châu Âu tại Stamford Bridge, và đang bất bại 14 trận gần nhất ở đây.
Benfica lại không thắng trong bảy trận gần nhất gặp các đội bóng Anh (hòa 3, thua 4), từ khi hạ Tottenham 3-1 ở Europa League hồi tháng 3/2014. Nhưng CLB Bồ Đào Nha thi đấu tốt trên sân khách, khi thắng 4, hòa 1, thua 1 trong sáu gần nhất ở Cup châu Âu.
Galatasaray - Liverpool (2h ngày 1/10). Ali Sami Yen luôn là điểm đến khó chịu cho bất kỳ đội bóng Anh nào, khi Galatasaray thắng 3, hòa 3 và chỉ thua 1 trong tám trận sân nhà gần nhất trước các đại diện Ngoại hạng Anh. Galatasaray cũng đang có phong độ ấn tượng tại Istanbul, khi thắng 10, hòa 5 và chỉ thua 3 trong 18 trận gần nhất ở Cup châu Âu.
Victor Osimhen vẫn là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của Galatasaray. Tiền đạo người Nigeria cần thêm một bàn để trở thành cầu thủ Nigeria đầu tiên chạm mốc 10 bàn ở Champions League, vượt qua tiền bối Obafemi Martins.
Liverpool thì bước vào trận với hành trang là thành tích sân khách khiêm tốn trước các đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ: chỉ thắng một trong sáu lần đối đầu (hòa 1, thua 4). Dẫu vậy, phong độ của "Lữ đoàn đỏ" ở vòng bảng Champions League lại rất ấn tượng, với 13 chiến thắng trong 14 trận gần nhất.
Pafos - Bayern Munich (2h ngày 1/10). Lần thứ hai Pafos đụng độ đại diện Bundesliga, sau trận thua Heidenheim 0-1 tại vòng bảng Conference League mùa 2024-2025. CLB đến từ Cyprus đang thể hiện sự tiến bộ khi thắng 7, hòa 5 và chỉ thua một trong 13 trận châu Âu gần nhất, đồng thời giữ sạch lưới bốn trong sáu trận gần đây.
Đối thủ của Pafos là Bayern - gã khổng lồ nước Đức toàn thắng 6 lần đối đầu với các đội Cyprus, ghi tới 31 và chỉ thủng lưới hai bàn. "Hùm xám" cũng sở hữu thành tích vòng bảng Champions League gần như hoàn hảo khi thắng 42, hòa 4 và thua 3 trong 49 trận gần nhất.
Harry Kane vẫn là tâm điểm. Tiền đạo người Anh ghi tám bàn trong tám trận Champions League gần nhất và trở thành một trong ba cầu thủ hiếm hoi chạm mốc 20 bàn cho hai CLB khác nhau ở đấu trường này (cùng Cristiano Ronaldo và Neymar). Kane còn từng lập hat-trick trong lần duy nhất đối đầu một đội bóng Cyprus - chiến thắng 3-0 của Tottenham trên sân APOEL năm 2017.
Bodo/Glimt - Tottenham (2h ngày 1/10). Hai đội từng chạm trán ở bán kết Europa League mùa trước, nơi Tottenham thắng cả hai lượt (3-1 trên sân nhà, 2-0 trên đất Na Uy).
Trước đó, Bodo/Glimt cũng toàn thua trong năm lần gặp các CLB Anh ở Cup châu Âu. Nhưng CLB Na Uy vẫn đáng gờm trên sân nhà với 10 chiến thắng trong 12 trận gần nhất ở châu Âu. Họ cũng là đội bóng ưa lối đá tấn công cởi mở, ghi từ ba bàn trở lên ở 12 trong 19 trận sân nhà gần nhất tại Cup châu Âu.
Tottenham sở hữu thành tích đối đầu vượt trội, toàn thắng sáu lần gặp các đội Na Uy và ghi tổng cộng 22 bàn. Đội bóng của HLV Thomas Frank chỉ thua một trong 13 trận gần nhất ở Cup châu Âu, và đang hướng tới mục tiêu khởi đầu vòng bảng bằng hai chiến thắng liên tiếp lần thứ hai trong lịch sử Champions League, sau mùa 2017-2018.
Arsenal - Olympiacos (2h ngày 2/10). Hai đội đã gặp nhau 12 lần ở Cup châu Âu, mỗi bên có sáu chiến thắng.
"Pháo thủ" hiện sở hữu thành tích sân nhà ấn tượng bậc nhất châu Âu: thắng liên tiếp 13 trận vòng bảng, trong đó 10 trận gần nhất đều giữ sạch lưới. Hàng thủ Arsenal vững chắc với tám lần trắng lưới trong 12 trận vòng bảng gần nhất.
Trong khi đó, Olympiacos thắng 5, hòa 3 và chỉ thua 1 trong 10 trận gần nhất tại Cup châu Âu. Nhưng sa sút rõ rệt ở Champions League khi chỉ thắng hai trong 21 trận vòng bảng gần đây và đã toàn thua 10 trận sân khách gần nhất ở đấu trường này.
Monaco - Man City (2h ngày 2/10). Lần duy nhất chạm trán ở Cup châu Âu, Monaco từng gây sốc khi loại Man City ở vòng 1/8 Champions League 2016-2017 nhờ luật bàn thắng sân khách.
Monaco hiện sở hữu thành tích sân nhà ấn tượng trước các đội bóng Anh, thắng 6, hòa 2 và chỉ thua một trong 9 trận gần nhất, gồm việc toàn thắng ba trận gần nhất. Tuy vậy, phong độ Champions League của đại diện nước Pháp không ổn định khi chỉ thắng một trong 7 trận gần nhất.
Trong khi đó, Man City toàn thua 4 trận sân khách gần nhất tại Champions League. Niềm hy vọng để Man City phá dớp sẽ là Erling Haaland - tiền đạo ghi 50 bàn trong 50 trận tại đấu trường danh giá nhất châu Âu, phá kỷ lục ghi bàn nhiều nhất trong 50 trận đầu tiên của Ruud van Nistelrooy (43 bàn).
Barca - PSG (2h ngày 2/10). Hai đội đã gặp nhau 15 lần ở Cup châu Âu, với Barca nhỉnh hơn khi thắng 6, hòa 4, thua 5. Nhưng PSG hưởng niềm vui chiến thắng hai lần gần nhất làm khách tại Camp Nou, khi thắng 4-1 ở Champions League 2020-2021 và 2023-2024.
Đội bóng xứ Catalonia đang có phong độ ổn định tại vòng bảng, bất bại tám trận gần nhất (thắng 7, hòa 1). Họ cũng thường xuyên mang đến các trận cầu mãn nhãn trên sân nhà, ghi từ ba bàn trở lên ở sáu trong bảy trận gần đây.
Bên kia chiến tuyến, PSG hành quân với tư thế nhà đương kim vô địch. Đội bóng Pháp thắng 11 trong 13 trận gần nhất ở Champions League, trong đó ba trận liên tiếp ở vòng bảng đều ghi bốn bàn. Đáng chú ý, họ đã trải qua 100 trận liên tiếp ở đấu trường này mà không có tỷ số 0-0, kể từ trận gặp Real mùa 2015-2016.
Hồng Duy
Ảnh: Reuters