8 trận được chờ đợi nhất lượt hai Champions League

Kairat Almaty - Real Madrid (23h45 ngày 30/9, giờ Hà Nội). Trận đấu tại Kazakhstan là lần đầu tiên Kairat Almaty và Real đối đầu ở Cup châu Âu. Đây cũng là lần đầu Kairat gặp một CLB Tây Ban Nha, và Real chạm trán một đại diện Kazakhstan.

Trên sân nhà, Kairat thường đạt phong độ cao khi thắng 19, hòa 7 và chỉ thua bốn trong 30 trận châu Âu gần nhất. Mùa này, họ bất bại bốn trận trên sân nhà (thắng 3, hòa 1) và chưa thủng lưới lần nào. Nhưng lượt mở màn Champions League, nhà vô địch Kazakhstan thua Sporting 0-4, bằng tổng số bàn thua trong tám trận châu Âu trước đó.

Real thì thắng 13 trong 16 trận gần nhất ở vòng bảng Champions League. Nhưng hàng thủ là nỗi lo lớn, khi đội bóng hoàng gia chỉ giữ sạch lưới một trong 15 trận gần nhất tại Champions League.

Về mặt cá nhân, Vinicius (25 tuổi 80 ngày) có thể trở thành cầu thủ trẻ thứ hai đạt mốc 70 trận tại Champions League sau thủ thành huyền thoại Iker Casillas. Thủ môn Thibaut Courtois thì đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ Bỉ đầu tiên chạm cột mốc 90 trận ở giải đấu này.