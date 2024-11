8 trận đáng chú ý trong dịp FIFA Days tháng 11

Vanuatu - New Zealand (13h30 ngày 15/11). Lần đầu tiên trong lịch sử, Liên đoàn bóng đá châu Đại Dương (OFC) có một suất trực tiếp dự vòng bảng World Cup. New Zealand - đội có tiền đạo đang tỏa sáng tại Ngoại hạng Anh, Chris Wood - là ứng viên nặng ký nhất cho suất này. Ở lượt đầu bảng B, New Zealand thắng Tahiti 3-0, còn Vanuatu đè bẹp Samoa 4-1.

Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Đại Dương có tám đội chia vào hai bảng. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ vào bán kết đá một lượt, rồi đá chung kết tìm đội dự World Cup 2026, còn đội thua sẽ đá play-off liên lục địa tranh vé vớt.