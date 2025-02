8 tỉnh thành có doanh thu du lịch nghìn tỷ dịp Tết

Tết Ất Tỵ, cả nước có 8 tỉnh thành đạt doanh thu du lịch hơn 1.000 tỷ đồng, tăng mạnh so với 3 tỉnh thành của năm ngoái.

Theo thống kê của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và của từng địa phương, công bố chiều 2/2 (mùng 5 Tết), trong dịp Tết vừa qua, du lịch cả nước ước đón 12,5 triệu lượt khách nội địa, tăng khoảng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách nước ngoài cũng tăng trung bình khoảng 30% nhờ hiệu ứng từ chính sách thị thực, cơ cấu lại thị trường khách và nỗ lực của các doanh nghiệp cũng như địa phương.

Không chỉ tăng mạnh về lượng khách, doanh thu của nhiều tỉnh thành cũng tăng trưởng mạnh. Năm 2024, chỉ TP HCM, Hà Nội và Đà Nẵng đạt doanh thu trên 1.000 tỷ đồng, năm nay, có 8 tỉnh thành vượt qua mốc nghìn tỷ. Năm địa phương mới là Khánh Hòa, Kiên Giang, Quảng Ninh, Lào Cai và Ninh Bình.

TP HCM dẫn đầu với doanh thu ước tính đạt 7.690 tỷ đồng, tăng hơn 17% so với cùng kỳ 2024. Đứng thứ hai là Hà Nội với 3.530 tỷ đồng, tăng gần 8% so với cùng kỳ. Đà Nẵng xếp thứ ba với 1.887 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với 2024. Các chuyến bay nội địa tăng 70%, chuyến bay quốc tế tăng 45%, đem về doanh thu nổi bật cho Đà Nẵng.

Tết Ất Tỵ được coi là dịp bội thu với du lịch Kiên Giang, trong đó Phú Quốc đóng góp gần 70% lượng khách và doanh thu. Kiên Giang đạt doanh thu 1.886 tỷ đồng, tương đương Đà Nẵng, đưa mức tăng trưởng lên gần 50% so với cùng kỳ. Phú Quốc dịp Tết có lượng lớn khách quốc tế với khoản chi tiêu và lưu trú cao. Dịp cận Tết, đảo đón trung bình 38-40 chuyến bay quốc tế đi và đến.

Quảng Ninh cũng có bước nhảy vọt về doanh thu với 2.665 tỷ đồng, tăng trưởng 71% so với cùng kỳ nhờ khách chi tiêu mạnh tay hơn. Lượng khách đến tỉnh dịp Tết chỉ tăng 21%, đạt 969.000 lượt.

Tại Khánh Hòa, lượng khách tham quan, nghỉ dưỡng từ ngày 27/1 đến ngày 1/2 (28 Tết đến hết mùng 4 Tết) là 940.500 lượt, giúp cho công suất phòng trung bình 82%, chủ yếu tập trung ở trung tâm thành phố, cao điểm từ ngày mùng 2 Tết đến mùng 5 Tết. Các khu nghỉ dưỡng 5 sao tại khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh có công suất trên 90%. Tổng doanh thu 1.356 tỷ đồng, tăng 41% so với năm 2024.

Nhờ điểm nóng Sa Pa, Lào Cai đạt doanh thu 1.342 tỷ đồng, trong đó tổng thu từ khách quốc tế đạt khoảng 126 tỷ đồng, tổng thu từ khách nội địa đạt khoảng 1.215 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm 2024. Ngoài Sa Pa, nhiều điểm đến ở Lào Cai cũng thu hút đông khách du lịch như thành phố Lào Cai, huyện Bắc Hà, huyện Bát Xát, huyện Bảo Yên.

Khách xếp hàng chờ đến lượt đi thuyền ở Tam Cốc dịp Tết Nguyên đán. Ảnh:Minh Đường

Với thống kê sơ bộ đạt 1.000 tỷ đồng, tăng 20% so với năm ngoái, Ninh Bình là địa phương "ghi điểm" nổi bật trong dịp Tết Ất Tỵ. Công suất phòng trong tỉnh bình quân đạt 80-85%. Các điểm đến nổi tiếng tại Ninh Bình thu hút đông khách gồm Cố đô Hoa Lư, chùa Bái Đính, khu sinh thái Tràng An, Tam Cốc, hang Múa.

Chưa có thông tin về tổng doanh thu du lịch toàn tỉnh, nhưng Quảng Nam, với trung tâm là phố cổ Hội An, cũng là địa phương thu hút đông khách, với tốc độ tăng trưởng cao. Tổng lượng khách tham quan và lưu trú tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 395.000 lượt, trong đó khách quốc tế tăng 40%, các khách sạn 4-5 sao kín 90-95%, các khách sạn ven biển khác đạt 70% công suất.

Du khách tham quan đường hoa Nguyễn Huệ Tết Ất Tỵ. Ảnh: Quỳnh Trần

Bên cạnh các địa phương có doanh thu nghìn tỷ, nhiều địa phương khác cũng có một kỳ nghỉ Tết bội thu. Thanh Hóa có tổng lượng khách ước đạt khoảng 675.000, tăng 9,7%, tổng thu khoảng 570 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ 2024. Bà Rịa - Vũng Tàu ước đón hơn 860.000 lượt khách, tăng 27%, doanh thu 560 tỷ đồng, tăng 24%.

Tuy nhiên, theo Cục Du lịch Quốc gia, vẫn còn nhiều yếu tố ảnh hưởng tới doanh thu như chi phí vận chuyển - giá vé máy bay tăng 10-15% so với năm 2024. Xu hướng lựa chọn tour du lịch quốc tế đến Thái Lan, Malaysia, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc thay vì các điểm đến trong nước của du khách Việt tiếp tục tăng. Ngoài ra, chi tiêu của du khách nội địa bị hạn chế bởi khó khăn kinh tế nói chung.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025 kéo dài 9 ngày, được công bố sớm cộng với thời tiết thuận lợi ở hầu hết các địa phương trong cả nước đã khiến cho nhu cầu đi du lịch của người dân tăng so với cùng kỳ 2024. Các hoạt động du lịch ngoài trời diễn ra sôi động, an toàn, mang đến không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân và khách du lịch.

Nhóm phóng viên