8 tỉnh, thành cho học sinh dừng đến trường

Ngoài Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hà Nội, một số tỉnh, thành khác cho học sinh toàn tỉnh hoặc một số huyện thị nghỉ học phòng Covid-19.

STT Tỉnh, thành Thời gian nghỉ 1 Hà Nam 3/5-9/5 2 Vĩnh Phúc 3/5-8/5 3 Hà Nội 4/5 đến khi có thông báo mới 4 Đà Nẵng 4/5 đến khi có thông báo mới 5 Quảng Nam 4/5 đến khi có thông báo mới 6 Hưng Yên 4/5 đến khi có thông báo mới 7 Yên Bái (TX Nghĩa Lộ, TP Yên Bái, huyện Văn Chấn và Trấn Yên) 3/5-9/5 8 Bắc Giang (TP Bắc Giang) 4/5 đến khi có thông báo mới

Từ ngày 29/4 đến nay, cả nước ghi nhận 36 ca Covid-19 trong cộng đồng, trong đó Vĩnh Phúc và Hà Nam mỗi tỉnh có 14 ca, Hà Nội 4, Hưng Yên 2, Đà Nẵng và TP HCM mỗi nơi một ca. Trừ TP HCM, các tỉnh này đã cho toàn bộ học sinh các cấp chuyển sang học trực tuyến.

Quảng Nam cho học sinh dừng đến trường do xuất hiện một ca nghi nhiễm Covid-19 ở TP Hội An hôm 3/5. Bên cạnh đó, ca mắc Covid-19 ở Đà Nẵng quê TP Hội An khiến tỉnh này có 35 F1, 34 F2.

Yên Bái cho học sinh bốn huyện thị gồm thị xã Nghĩa Lộ, TP Yên Bái, hai huyện Văn Chấn và Trấn Yên nghỉ do ghi nhận 5 ca dương tính nCoV từ ngày 26/4, trong đó có 4 ca là chuyên gia Ấn Độ, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và một nhân viên khách sạn Như Nguyệt 2 - nơi nhóm chuyên gia cách ly.

Yên Bái cũng là nơi nhóm 5 chuyên gia Trung Quốc cách ly sau khi nhập cảnh. Tuy nhiên, nhóm này không thực hiện cách ly 14 ngày ở nơi cư trú sau thời gian cách ly tập trung, "tự ý di chuyển đi nhiều nơi", gây ra ổ dịch ở Vĩnh Phúc.

Trường Tiểu học M.V.Lômônôxốp (Hà Nội) trong ngày cuối tuần hồi tháng 3, học sinh dừng đến trường. Ảnh: Dương Tâm.

Với Bắc Giang, dù chưa ghi nhận trường hợp dương tính nào trong đợt dịch này, tỉnh ghi nhận 5 trường hợp đi cùng chuyến bay VN160 với ca bệnh là chuyên gia Trung Quốc. Ngoài ra, một ca mắc Covid-19 quê Vĩnh Phúc đã đi ăn cưới ở Bắc Giang khiến tỉnh này có thêm khoảng 30 F1. Lo ngại lây lan dịch, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Bắc Giang quyết định cho học sinh các cấp nghỉ, riêng học sinh lớp 9 học trực tuyến để chuẩn bị thi vào lớp 10.

Năm học 2020-2021, học sinh nhiều tỉnh thành đã phải học online khoảng 2-3 tuần sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán do dịch bùng phát ở 13 tỉnh thành, tâm điểm là Hải Dương. Năm học 2019-2020, học sinh cả nước nghỉ gần 3 tháng do Covid-19.

Dương Tâm