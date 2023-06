8 tính năng ảnh mới cho iPhone với iOS 17

Nhận dạng thú cưng, cắt ảnh nhanh, cắt chủ thể thành sticker... là những tính năng mới về hình ảnh sẽ được trang bị trong phần Photos của iOS 17.

Nhận dạng thú cưng

Trên iOS 17, Apple cải thiện khả năng nhận diện hình ảnh của ứng dụng Photos. Ngoài phân loại ảnh của người thân trong gia đình, bạn bè, ứng dụng còn có khả năng nhận biết được cả thú cưng của người dùng.

Tính năng được cải tiến từ khả năng nhận biết động vật trước đó. Giờ đây, bằng cách đếm số ảnh của những con vật có trong máy, ứng dụng có thể dự đoán ảnh nào đang chụp thú cưng của người dùng. Album "Mọi người" trước đây cũng được đổi thành "Người và thú cưng"

Cắt ảnh một chạm

Thay vì phải vào phần chỉnh sửa và thực hiện cắt ảnh thủ công như phiên bản iOS trước, trên iOS 17, Apple đã giúp quá trình này diễn ra nhanh chóng và dễ dàng hơn. Người dùng chỉ cần phóng to hình ảnh tới mức mình muốn, một nút "Cắt" sẽ xuất hiện và người dùng có thể cắt hình chỉ với một lần nhấn.

Biến ảnh thành sticker động

Trên iOS 16, Apple thêm tính năng cắt chủ thể ra khỏi nền nhanh chóng. Hãng đã cải tiến tính năng này trên iOS 17, cho phép tạo thành các sticker động với các hiệu ứng để sử dụng trong tin nhắn.

Tìm công thức nấu ăn

Apple cải tiến tính năng Visual Look Up hỗ trợ tìm được công thức của các món ăn như trong hình ảnh mà người dùng chụp. Khi máy xác định đó là ảnh đồ ăn, biểu tượng dao và nĩa sẽ xuất hiện ở cuối giao diện Visual Look Up, đưa ra liên kết dẫn tới công thức nấu ăn liên quan. Người dùng không cần tìm kiếm thông qua Google Search.

Điều chỉnh góc chụp

Chế độ Grid (Lưới) hỗ trợ canh chính xác góc chụp, tránh hình ảnh bị nghiêng. Khi sử dụng tính năng này, một chữ thập màu vàng nhạt sẽ xuất hiện giữa khung hình và trở thành vàng đậm khi camera cân bằng và hoàn toàn song song với mặt đất hay bầu trời. Trong ‌iOS 17‌, Apple nâng cao chức năng cân bằng máy ảnh và tách nó ra khỏi chế độ Grid thành tùy chọn riêng.

Tra cứu chủ thể

Khi sử dụng tính năng tách chủ thể khỏi nền, người dùng còn có thể tra cứu thông tin nhờ vào tính năng mới được thêm vào trong menu điều chỉnh. Ngoài ra, hệ điều hành còn cho phép tạm dừng video để tra thông tin về chủ thể ở bất kỳ khung hình nào.

Tra cứu trực quan ký hiệu ôtô

Người dùng ôtô có thể dễ dàng tìm hiểu biểu tượng và nút bấm trên xe vì tính năng Visual Look Up có thể nhận diện và mô tả ngắn chức năng của các nút, cũng như đưa ra đường link dẫn đến các trang web để tìm hiểu thêm về từng biểu tượng.

Cải tiến giao diện chỉnh sửa ảnh

Apple nâng cấp giao diện sửa ảnh trực quan và dễ sử dụng hơn. Các công cụ đã được thêm phần mô tả giúp người dùng có thể hiểu chức năng của chúng. Nút Hủy và Xong được di chuyển từ cuối màn hình lên trên cùng. Chỉ báo của vòng điều chỉnh được thay bằng mũi tên tam giác dễ nhận biết, thay vì chấm tròn như iOS 16.

Huy Đức (theo Macrumors)