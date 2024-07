8 tiết mục khuấy động show 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Từ trái sang: Đỗ Hoàng Hiệp, Kiên Ứng, Thành Trung, Quốc Thiên, Hà Lê của nhóm Nhà Hát hóa thành những quý ông lịch lãm, trình diễn "Một lần dang dở - Đi qua cầu vồng". Họ lần lượt thể hiện màn khiêu vũ chinh phục nữ vũ công xinh đẹp trên sân khấu.



Sau công diễn 1, khán giả cũng có lượt bình chọn yêu thích cá nhân cho 33 "anh trai". Mỗi người xem được quyền bình chọn cho ba nghệ sĩ. Dựa theo kết quả tiết mục, sáu nhà an toàn giữ nguyên đồng đội và hai nhà nguy hiểm chuyển giao thành viên. Theo đó, hai nhà nguy hiểm thảo luận kín, chọn ra mỗi nhà một người đưa đi chuyển giao. Nhà an toàn khi chọn sáp nhập thành viên mới đến từ nhà nào phải chuyển 150 điểm hỏa lực cho nhà đó. Nếu chuyển giao thất bại, nhà nguy hiểm sẽ thảo luận lại, chọn một gương mặt ra về.



Chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" gồm 15 tập, được Việt hóa từ show truyền hình ăn khách Trung Quốc - Call Me By Fire, dành cho 33 gương mặt nam trên 30 tuổi, hoạt động trong showbiz.