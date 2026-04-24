8 thói quen buổi sáng phá hỏng ngày làm việc

Xem điện thoại khi thức dậy, ăn nhiều đồ ngọt hay lười vận động là những thói quen buổi sáng khiến cơ thể uể oải, giảm tập trung làm việc.

Những giờ phút đầu tiên của buổi sáng có tác động lớn đến phần còn lại trong ngày. Khi cơ thể và não bộ chuyển từ chế độ nghỉ ngơi sang hoạt động, thói quen buổi sáng quyết định việc bạn sẵn sàng làm việc hay rơi vào trạng thái rối bời, căng thẳng.

Dưới đây là 8 sai lầm vào buổi sáng làm giảm hiệu suất làm việc.

Thức dậy quá muộn

Việc không dành đủ thời gian chuẩn bị vào buổi sáng khiến nhiều người rơi vào cảm giác vội vã. Diễn giả người Mỹ Hal Elrod cho biết, nếu lao ngay vào công việc mà không có thời gian chuyển tiếp để tĩnh tâm hay vươn vai, con người sẽ mang áp lực của ngày hôm qua sang hôm nay. Việc tắt chuông báo thức để ngủ nướng thêm vài phút cũng khiến cơ thể uể oải hơn khi thức dậy.

Xem điện thoại ngay khi thức dậy

Cầm điện thoại ngay khi còn nằm trên giường khiến não bộ rơi vào trạng thái quá tải thông tin và mất tập trung. Thói quen này đồng nghĩa với việc giao quyền kiểm soát trạng thái tâm lý cá nhân cho email, mạng xã hội và các vấn đề của người khác. Việc không sử dụng điện thoại trong 30 phút đầu tiên sau khi thức dậy giúp tâm trí có cơ hội điều chỉnh trạng thái.

Tiêu thụ nhiều đường

Bánh ngọt và đồ uống có đường giúp tăng năng lượng nhanh chóng nhưng sẽ khiến tinh thần sụt giảm sau đó, dẫn đến trạng thái chậm chạp và thèm ăn cả ngày. Hal Elrod cho biết việc bắt đầu ngày mới bằng thức uống giàu protein, chất béo lành mạnh và dưỡng chất giúp tăng cường sự tập trung, ổn định cảm xúc và tránh tình trạng mệt mỏi vào giữa buổi.

Quên uống nước

Sau 7-8 giờ ngủ, cơ thể bị mất nước nhẹ. Nước giúp đánh thức hệ thần kinh, hệ tiêu hóa và duy trì lượng nước trong cơ thể, đặc biệt quan trọng nếu có dự định chạy bộ hoặc hoạt động ngoài trời. Việc bổ sung một cốc nước ấm ngay khi thức dậy là bước thiết yếu.

Thiếu ánh nắng mặt trời

Việc tiếp xúc với ánh nắng buổi sáng phát tín hiệu cho đồng hồ sinh học nhận biết ngày mới đã bắt đầu. Vài phút tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên như mở rèm cửa, ngồi cạnh cửa sổ hoặc đi bộ ngoài trời giúp điều chỉnh nhịp sinh học, giúp não bộ tỉnh táo hơn.

Lười vận động

Ánh nắng, không khí trong lành kết hợp với vận động là phương pháp điều chỉnh cảm xúc hiệu quả. Chỉ cần đi dạo ngắn hoặc vươn vai nhẹ nhàng cũng giúp tâm trí minh mẫn, báo hiệu cho cơ thể sẵn sàng làm việc mà không cần các bài tập cường độ cao.

Bỏ qua thời gian tĩnh tâm

Việc dành vài phút tĩnh lặng cho bản thân bằng cách viết lách, đọc sách hay ngồi yên giúp thiết lập lại tâm trạng và mang lại sự bình tĩnh. Đối với những người bận rộn, khoảng thời gian này thường là thời điểm duy nhất trong ngày để ở một mình và nhìn nhận lại các mục tiêu cá nhân.

Không lập kế hoạch

Việc xác định ba ưu tiên công việc từ đêm hôm trước giúp định hướng rõ ràng khi bắt đầu ngày mới. Ngoài ra, việc chủ động lên danh sách việc vặt hay chuẩn bị sẵn quần áo đi làm từ tối hôm trước giúp tránh tình trạng cập rập trước khi ra khỏi nhà.

Bảo Nhiên (Theo Martha Stewart)