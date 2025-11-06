8 thị trường khách lớn nhất của Việt Nam tăng trở lại tháng 10

Tháng 10 ghi nhận sự quay trở lại của hàng loạt thị trường khách du lịch lớn nhất của Việt Nam như Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Australia, với mức tăng trưởng 10-24%.

Theo số liệu của Cục Thống kê sáng 6/11, tính riêng tháng 10, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam gần 1,73 triệu lượt, tăng 22% so với cùng kỳ 2024 và tăng 13% so với tháng 9.

Tháng 9, lượng khách ở nhiều thị trường quan trọng đồng loạt giảm nhưng sang tháng 10, ngành du lịch Việt chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của các thị trường này. Theo đó, 8/10 thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam đều tăng trưởng, từ 10-24% so với tháng 9, gồm: Trung Quốc đại lục, Hàn Quốc, Đài Loan, Mỹ, Campuchia, Ấn Độ, Nga, Thái Lan.

Hai thị trường trong top 10 giảm là Nhật Bản (giảm 24%) và Malaysia (giảm 20%).

Trung Quốc đại lục vẫn là "gà đẻ trứng vàng" với ngành du lịch Việt khi đứng đầu danh sách thị trường gửi khách lớn nhất trong tháng 10 với hơn 433.000 lượt khách, chiếm 40% tổng lượng khách quốc tế. Hàn Quốc đứng thứ hai với 360.000 lượt, tiếp đến là Đài Loan với hơn 106.000 lượt.

Tháng 10 cũng ghi nhận sự quay lại ngoạn mục của thị trường khách Thái Lan sau nhiều tháng liên tiếp giảm. Với hơn 47.000 lượt khách ghé thăm và tăng trưởng 23% so với tháng 9, Thái Lan soán ngôi Australia trong danh sách top 10 thị trường gửi khách đến Việt Nam tháng 10.

Du khách tham quan phố cổ Hội An đầu tháng 11/2025. Ảnh: Nguyễn Đông

Xét về động lực tăng trưởng, Nga là thị trường có mức tăng lớn nhất khi lượng khách đến Việt Nam tháng 10 năm nay ước đạt hơn 66.000 lượt và tăng gấp 3,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Các thị trường có động lực tăng trưởng cao tiếp theo gồm Ấn Độ và Philippinnes (cùng 1,7 lần), Campuchia (1,5 lần) Trung Quốc đại lục (1,4 lần).

Theo các chuyên gia du lịch Việt, tháng 10 lượng khách Trung Quốc, Hàn Quốc quay trở lại nhiều hơn tháng 9 một phần đến từ các kỳ nghỉ lễ dài ngày của nước bạn. Trung Quốc có tuần lễ vàng kéo dài 8 ngày vào đầu tháng 10, còn Hàn Quốc trải qua kỳ nghỉ lễ Chuseok quan trọng nhất năm. Do có nhiều ngày nghỉ, lượng khách từ hai điểm đến này đi du lịch nhiều hơn.

Theo Viện trưởng Phát triển Du lịch châu Á Phạm Hải Quỳnh, tháng 10 là thời điểm bắt đầu mùa du lịch quốc tế, kéo theo lượng khách từ các thị trường. Mức tăng trưởng 13% so với tháng 9 và 22% so với cùng kỳ 2024 là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của các chính sách thị thực thông thoáng và các chiến dịch xúc tiến đã được triển khai. Lượng khách duy trì ở mức cao và tăng trưởng đột biến cho thấy sức hấp dẫn và cạnh tranh của Việt Nam đã được cải thiện vượt bậc so với các đối thủ trong khu vực, củng cố vị thế là một trong những điểm đến hàng đầu châu Á.

Năm 2025, Việt Nam phấn đấu đạt 25 triệu lượt khách quốc tế. Tính chung 10 tháng đầu năm, Việt Nam đón 17,2 triệu lượt, bằng 68% mục tiêu đặt ra.

Phương Anh