8 thành ngữ tiếng Anh bắt nguồn từ môn bóng chày

Bóng chày là môn thể thao phổ biến nhất ở Mỹ và có một số thành ngữ bắt nguồn từ môn này.

Trong một trận thi đấu bóng chày, hai đội chơi, mỗi đội có chín người thay phiên chơi tấn công và phòng ngự. Trò chơi bắt đầu khi người ném bóng (pitcher) ném bóng cho người đánh bóng (batter) của đội đối lập. Người này sẽ cố gắng đánh bóng bằng gậy, sau đó chạy quanh sân theo hướng ngược chiều kim đồng hồ.

Nếu đánh trúng bóng, họ cố gắng chạy đến gôn thứ nhất (first base) trước khi đối thủ có thể bắt được bóng và ném vào đây. Sau đos, họ có thể chạy đến gôn thứ hai (second base), rồi gôn thứ ba (third base) và cuối cùng là về sân nhà (home plate) để ghi một điểm.

Trường hợp không đánh trúng bóng ba lần được gọi là "strikeout" và người đánh bóng sẽ bị loại.

Trò chơi được chia thành chín vòng (inning), và mỗi đội lần lượt chơi tấn công và phòng ngự. Đội có số điểm nhiều nhất vào cuối vòng thứ chín sẽ là đội thắng cuộc.

Cầu thủ của đội bóng chày Đại học Duke trong trận đấu với đội Đại học Virgina, hôm 29/4. Ảnh: Goduke

Sau đây là một số thành ngữ liên quan và ý nghĩa của chúng:

Touch base có nghĩa là liên lạc với ai đó. Trong bóng chày, "touching base" có nghĩa là chạm vào gôn thứ nhất, thứ hai hoặc thứ ba trong khi chạy quanh sân.

Ví dụ: Let’s touch base next week to discuss our project (Mình sẽ nói chuyện vào tuần tới để thảo luận dự án nhé).

Cover all the bases có nghĩa là thực hiện tất cả các bước cần thiết để chuẩn bị cho mọi việc có thể xảy ra. Trong bóng chày, "cover all the bases" có nghĩa là đảm bảo tất cả các cầu thủ đứng đúng vị trí để phòng thủ.

Ví dụ: Before launching the app, we need to make sure we cover all the bases and address possible problems (Trước khi ra mắt ứng dụng, chúng ta cần đảm bảo lường trước được các vấn đề có thể xảy ra).

Hit a home run có nghĩa là đạt được một thành công lớn hoặc hoàn thành một mục tiêu quan trọng. Trong bóng chày, "hit a home run" là một trong những thành tích lớn nhất mà một cầu thủ có thể đạt được. Vì vậy, khi ai đó nói rằng họ "hit a home run" tức là họ đã đạt được một thành công lớn.

Ví dụ: After months of hard work, our marketing team hit a home run with the latest ad campaign and significantly boosted our sales (Sau nhiều tháng làm việc chăm chỉ, đội marketing của chúng tôi đã thành công với chiến dịch quảng cáo mới nhất và tăng doanh số bán hàng đáng kể).

Out of the ballpark hay Hit it out of the ballpark (ném bóng ra khỏi sân) được dùng khi chúng ta giành được thành tích gì đó tốt hơn so với những gì mong đợi.

Ví dụ: My new app attracted thousands of users in the first week. It was out of the ballpark (Ứng dụng mới của tôi thu hút hàng nghìn người dùng trong tuần đầu tiên, ngoài mong đợi).

After studying hard for the exam, she hit it out of the ballpark with a perfect score (Sau khi học tập chăm chỉ, cô ấy đạt thành tích tốt với số điểm tuyệt đối).

A whole new ballgame chỉ một tình huống mới và có những thay đổi đáng kể.

Ví dụ: Moving to a new city after graduating from college felt like a whole new ballgame to me (Việc chuyển đến một thành phố mới sau khi tốt nghiệp đại học làm tôi thấy như bắt đầu một trò chơi mới).

Three strikes and you're out dùng khi ai đó đã sử dụng hết cơ hội của họ. Trong bóng chày, nếu một cầu thủ không đánh trúng bóng ba lần, họ sẽ bị loại.

Ví dụ: Try not to make more than 2 mistakes in a row. Remember three strikes and you’re out (Hãy cố gắng không mắc quá hai lỗi liên tiếp. Hãy nhớ rằng ba lượt đánh không trúng là hết cơ hội).

Stepping up to the plate có nghĩa là đối mặt với thách thức hoặc nhận trách nhiệm lớn hơn. Trong bóng chày, khi một cầu thủ đến bảng chày, họ đang đối mặt với việc đánh trúng bóng.

Ví dụ: It’s time to step up to the plate and take on more responsibility in your job (Đã đến lúc bước lên bàn đánh và đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn trong công việc).

Throw a curveball (ném một quả bóng cong) có nghĩa là làm điều gì đó gây bất ngờ hoặc khó khăn cho người khác. Trong bóng chày, quả bóng cong là loại bóng rất khó đánh vì có thể đổi hướng bất ngờ.

Ví dụ: An unexpected change in the project threw a curveball to our plan, which we had to adjust quickly (Một thay đổi không ngờ trong dự án là một thử thách cho kế hoạch của chúng tôi, khiến chúng tôi phải nhanh chóng điều chỉnh).

TS Linh Phùng (Chủ nhiệm chương trình tiếng Anh cho sinh viên quốc tế, Đại học Chatham, Mỹ)