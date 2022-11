8 tác phẩm nổi bật tại triển lãm 'New Look New Laque'

"New Look New Laque" (Vẻ đẹp mới của sơn mài) đánh dấu lần đầu hợp tác của Hanoia với nghệ sĩ Gilles Jonemann - một trong những người đặt nền móng cho dự án Petit h của Hermès. Sẽ có 24 tác phẩm được trưng bày tại Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội, mở cửa miễn phí từ 8h00 đến 21h00 trong thời gian triển lãm.

"Các tác phẩm phát triển từ đồ vật sơn mài của Hanoia từng qua sử dụng, kết hợp với nét chấm phá khác thường của nghệ sĩ Gilles Jonemann nhằm khắc họa cách nhìn riêng của ông về văn hóa Việt Nam. Những món đồ này mang giá trị bền vững, giàu bản sắc, hứa hẹn chinh phục người xem", đại diện ban tổ chức cho hay.

Dưới đây là 8 tác phẩm nổi bật nhất tại sự kiện cùng câu chuyện về cảm hứng sáng tạo.