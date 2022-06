8 sự thật về cơ thể có thể bạn chưa biết

Bộ não co lại khi già đi

Khi bạn bước vào tuổi trung niên, bộ não thay đổi theo những cách không rõ ràng nhưng có thể đo lường được. Kích thước tổng thể của não bắt đầu thu nhỏ khi ở độ tuổi 30 hoặc 40 và tốc độ co lại tăng lên khi đến tuổi 60.

Sự co rút của não không xảy ra với tất cả các vùng của não cùng một lúc. Một số khu vực co lại nhiều hơn và nhanh hơn những khu vực khác. Sự co rút của não có thể trở nên trầm trọng hơn khi bạn già đi.

Dù không có cách nào ngăn chặn quá trình lão hóa, nhưng sức khỏe não bộ có thể được hỗ trợ bằng cách duy trì hoạt động, ăn uống lành mạnh và trao đổi với bác sĩ về bất kỳ thách thức hoặc mối quan tâm nào.