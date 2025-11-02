8 smartphone nổi bật bán tháng 11

Oppo Find X9 series (23-33 triệu đồng)

Find X9 series thay đổi hoàn toàn thiết kế so với thế hệ trước, chuyển sang sử dụng màn hình phẳng, các cạnh vuông vức và cụm camera hình vuông nhỏ gọn hơn. Năm nay, sự khác biệt giữa phiên bản thường và Pro không nhiều. Người dùng chỉ có thể phân biệt thông qua kích thước màn hình và cụm camera của bản Pro có zoom tele lớn hơn.

Cả hai đều dùng màn hình AMOLED, độ sáng 3.600 nit, tần số quét 120 Hz, kích thước 6,59 inch trên X9 và 6,78 inch trên X9 Pro. Hai model đều có 3 camera sau do Hasellblad tinh chỉnh, trong đó camera chính là Sony LYT-808 độ phân giải 50 megapixel, chống rung quang học OIS trong khi ống kính góc siêu rộng là cảm biến Samsung JN5 50 megapixel. Sự khác biệt nằm ở ống tele khi X9 sử dụng Sony LYT-600 độ phân giải 50 megapixel và zoom quang 3x, zoom số 12x còn X9 Pro là 200 megapixel với zoom quang 3x và zoom số 120x.

Hai model trang bị chip MediaTek Dimensity 9500, RAM 16 GB và bộ nhớ trong 512 GB. Find X9 tiêu chuẩn có thêm phiên bản RAM 12 GB, bộ nhớ trong 256 GB. Find X9 có pin 7.025 mAh còn X9 Pro là 7.500 mAh, hai máy hỗ trợ sạc nhanh có dây 80 W, sạc nhanh không dây 50 W và sạc ngược công suất 5 W.