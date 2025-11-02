8 smartphone nổi bật bán tháng 11

Oppo Find X9 series (23-33 triệu đồng)
Find X9 series thay đổi hoàn toàn thiết kế so với thế hệ trước, chuyển sang sử dụng màn hình phẳng, các cạnh vuông vức và cụm camera hình vuông nhỏ gọn hơn. Năm nay, sự khác biệt giữa phiên bản thường và Pro không nhiều. Người dùng chỉ có thể phân biệt thông qua kích thước màn hình và cụm camera của bản Pro có zoom tele lớn hơn.
Cả hai đều dùng màn hình AMOLED, độ sáng 3.600 nit, tần số quét 120 Hz, kích thước 6,59 inch trên X9 và 6,78 inch trên X9 Pro. Hai model đều có 3 camera sau do Hasellblad tinh chỉnh, trong đó camera chính là Sony LYT-808 độ phân giải 50 megapixel, chống rung quang học OIS trong khi ống kính góc siêu rộng là cảm biến Samsung JN5 50 megapixel. Sự khác biệt nằm ở ống tele khi X9 sử dụng Sony LYT-600 độ phân giải 50 megapixel và zoom quang 3x, zoom số 12x còn X9 Pro là 200 megapixel với zoom quang 3x và zoom số 120x.
Hai model trang bị chip MediaTek Dimensity 9500, RAM 16 GB và bộ nhớ trong 512 GB. Find X9 tiêu chuẩn có thêm phiên bản RAM 12 GB, bộ nhớ trong 256 GB. Find X9 có pin 7.025 mAh còn X9 Pro là 7.500 mAh, hai máy hỗ trợ sạc nhanh có dây 80 W, sạc nhanh không dây 50 W và sạc ngược công suất 5 W.
Vivo X300 series (chưa công bố giá)
Vivo mang trở lại Việt Nam dòng smartphone X cao cấp với X300 và X300 Pro. Thiết kế của X300 series không khác biệt nhiều so với thế hệ trước. Tương tự Oppo Find X9 series, điểm khác biệt giữa hai model là kích thước màn hình và cấu hình camera.
Cả hai sử dụng màn hình BOE Q10 Plus OLED, độ phân giải 1.5K, tần số quét 120 Hz và độ sáng tối đa 4.500 nit. X300 có kích thước màn hình 6,31 inch còn X300 Pro là 6,78 inch. Vivo sử dụng chip Dimensity 9500 cho bộ đôi smartphone của mình, trong đó X300 có RAM 12 GB, bộ nhớ trong 256 GB còn X300 Pro có RAM 16 GB bộ nhớ trong 512 GB.
Cụm camera sau của dòng X300 được tinh chỉnh bởi Zeiss. Hai model đều dùng cảm biến góc siêu rộng Samsung JN5 50 megapixel. Cảm biến tele của X300 là Sony LYT-602 50 megapixel, còn camera chính dùng cảm biến Samsung HPB 200 megapixel hỗ trợ OIS CIPA 4.5. Trong khi đó, cảm biến chính của X300 Pro là Sony LYT-828 50 megapixel, hỗ trợ chống rung OIS CIPA 5.5 cao cấp hơn. X300 trang bị pin 6,040 mAh còn X300 Pro là 6,510 mAh. Cả hai đều hỗ trợ sạc nhanh có dây 90 W và sạc không dây 40 W.
Motorola Rarz 60 (dự kiến 20 triệu đồng)
Rarz 60 là smartphone cao cấp nhất của Motorola bán ra tại VIệt Nam năm nay. Sản phẩm có thiết kế gập dạng vỏ sò giống với Galaxy Z7 Flip hay Oppo Find N3 Flip, điểm nhấn là bản lề titanium có độ bền cao cùng mặt lưng sử dụng vật liệu vải hay giả da cho cảm giác cầm thoái mái và lạ mắt hơn kính. Smartphone của Motorola có khả năng kháng bụi và nước IP48.
Máy có màn hình ngoài OLED kích thước 3,6 inch với thiết kế chiếm gần hết mặt trước và màn hình chính AMOED 6,9 inch, độ phân giải Full HD+ và tần số quét 120 Hz. Máy sử dụng chip Dimensity 7400X, RAM 8 GB, bộ nhớ 256 GB. Cụm camera kép gồm camera chính 50 megapixel và góc siêu rộng 13 megapixel. Máy ảnh selfie bên trong 32 megapixel. Tương tự các mẫu smartphone gập vỏ sò khác, Razr 60 hỗ trợ Flex View sử dụng màn hình ngoài để chụp ảnh selfie bằng camera chính. Pin dung lượng 4.500 mAh hỗ trợ sạc nhanh 33 W.
Honor X7d (5,7-7,1 triệu đồng)
X7d bán ra tại Việt Nam có hai phiên bản 4G và 5G với thiết kế tương tự "đàn anh" thuộc dòng X với khung sườn vuông vắn và màn hình phẳng. Ưu điểm của sản phẩm là độ bền với chứng nhận 5 sao SGS, hoạt động tốt khi bị va đập mạnh, chịu được rơi từ độ cao 2 m, chống nước IP65.
Sản phẩm dùng màn hình LCD 6,77 inch, độ phân giải HD+, tần số quét 120 Hz. Phiên bản 4G trang bị chip Snapdragon 685, còn bản 5G sử dụng chip Snadragon 6s Gen 3. Hai phiên bản đều có RAM 8 GB và bộ nhớ trong 256 GB. X7d có hai camera sau với camera phụ 2 megapixel đo độ sâu trường ảnh. Phiên bản 4G có camera chính 108 megapixel còn model 5G sử dụng cảm biến 50 megapixel. Pin của cả hai có dung lượng 6.500 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 35 W.
Motorola Edge 60 Fusion (dự kiến 9 triệu đồng)
Mẫu smartphone tầm trung của Motorola có thiết kế cong 3D, điểm độc đáo là mặt lưng sử dụng chất liệu da nhân tạo hoặc vải cho cảm giác cầm nắm tốt hơn kính. Máy đạt chuẩn độ bền quân đội Mỹ cùng khả năng kháng nước IP69. Edge 60 Fusion sử dụng màn hình pOLED kích thước 6,7 inch độ phân giải 1.5K, tần số quét 120 Hz và độ sáng tối đa 4.500 nit.
Motorola trang bị cho smartphone của mình chip Dimensity 7400, RAM 8 GB và bộ nhớ trong 256 GB. Cụm camera sau với camera chính 50 megapixel dùng cảm biến Sony LYT-700C hỗ trợ chống rung OIS, góc siêu rộng 13 megapixel và cảm biến ánh sáng để cân chỉnh màu sắc. Máy ảnh selfie 32 megapixel. Máy chạy Android 15 với giao diện Hello UI,có pin 5.500 mAh hỗ trợ sạc nhanh TurboPower 68 W.
