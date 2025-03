Đà NẵngTám siêu xe và ba môtô vượt đèn đỏ trên đường phố giữa trung tâm thành phố, bị công an xử phạt tổng cộng 167 triệu đồng.

Ngày 16/3, dàn siêu xe gồm 8 ôtô và 3 môtô phân khối lớn xuất phát từ sân bay quốc tế Đà Nẵng di chuyển qua đường Nguyễn Văn Linh về hướng cầu Rồng. Khi đến ngã tư giao đường Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, đoàn xe gặp đèn tín hiệu giao thông chuyển từ xanh sang đỏ.

8 siêu xe nối đuôi nhau vượt đèn đỏ Video dàn siêu xe vượt đèn đỏ bị người dân quay clip chia sẻ lên mạng xã hội.

Trong khi các phương tiện giảm tốc độ và chấp hành dừng đèn đỏ thì 8 siêu xe và 3 môtô của doanh nghiệp nối đuôi nhau vượt, rẽ trái sang làn đường ngược lại. Người dân đã quay lại clip, chia sẻ lên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ với các bình luận bất bình.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an quận huyện khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm. Công an đã trích xuất dữ liệu camera để củng cố hồ sơ, làm rõ chủ sở hữu dàn siêu xe và xử phạt hành chính.

Sáng 18/3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt 11 phương tiện phạm lỗi vượt đèn đỏ, đồng thời tạm giữ trực tiếp 9 giấy phép lái xe và trên hệ thống điện tử 2 giấy phép của các tài xế điều khiển phương tiện.

Công an kiểm tra giấy tờ xe và bằng lái các tài xế vượt đèn đỏ. Ảnh: Công an cung cấp

Dàn siêu xe của các thương hiệu Ferrari, Lamborghini, McLaren, Aston Martin, Porsche, Morgan, BMW thuộc sở hữu, quản lý của ông Hoàng Kim Khánh và vợ Phan Thị Mai, chủ chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa. Ngoài tổng số tiền phạt 167 triệu đồng, công an cũng yêu cầu doanh nghiệp và các tài xế cam kết không tái phạm.

Việc tuần hành trên phố của dàn siêu xe nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 3 năm ngày thành lập doanh nghiệp. Bà Phan Thị Mai, Tổng giám đốc Thẩm mỹ viện Mailisa, sau đó livestream giải thích xe dẫn đoàn di chuyển khi đèn tín hiệu ở ngã tư vẫn còn xanh. Các siêu xe phía sau "do tập trung vào tay lái, không kịp quan sát" nên đã vượt đèn đỏ.

Đánh giá đó là "sơ suất trong quá trình tổ chức cho đoàn xe diễu hành", bà Mai nhận trách nhiệm và mong mọi người "thông cảm".

Ngọc Trường