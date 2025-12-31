8 show thời trang hay nhất thế giới năm 2025

Năm nay, Sunnei đem tới buổi diễn tổng hợp, phá vỡ ranh giới giữa thời trang và nghệ thuật trình diễn, khiến người xem không chỉ ngắm trang phục mà còn trải nghiệm một khái niệm lớn hơn về ngành công nghiệp thời trang.

Hãng bắt tay nhà đấu giá Christie’s, biến toàn bộ show thành một buổi đấu giá giả tưởng. Ở đây, mọi thứ từ quần áo, logo thương hiệu đến chính hai nhà sáng lập đều được đem ra "bán". Một số khán giả tham gia tương tác như thể họ đang mua thật trong không khí hài hước.

Show phản chiếu những cơ chế ẩn trong ngành, nơi giá trị sáng tạo đan xen với giá trị tài chính. Bất ngờ nằm ở cuối show, khi hai nhà thiết kế Loris Messina và Simone Rizzo thông báo chia tay nhà mốt, đặt dấu chấm hết cho giai đoạn sáng tạo của họ ở Sunnei. Ảnh: The Impression