8 show thời trang hay nhất thế giới năm 2025

Năm nay, Sunnei đem tới buổi diễn tổng hợp, phá vỡ ranh giới giữa thời trang và nghệ thuật trình diễn, khiến người xem không chỉ ngắm trang phục mà còn trải nghiệm một khái niệm lớn hơn về ngành công nghiệp thời trang.
Hãng bắt tay nhà đấu giá Christie’s, biến toàn bộ show thành một buổi đấu giá giả tưởng. Ở đây, mọi thứ từ quần áo, logo thương hiệu đến chính hai nhà sáng lập đều được đem ra "bán". Một số khán giả tham gia tương tác như thể họ đang mua thật trong không khí hài hước.
Show phản chiếu những cơ chế ẩn trong ngành, nơi giá trị sáng tạo đan xen với giá trị tài chính. Bất ngờ nằm ở cuối show, khi hai nhà thiết kế Loris Messina và Simone Rizzo thông báo chia tay nhà mốt, đặt dấu chấm hết cho giai đoạn sáng tạo của họ ở Sunnei. Ảnh: The Impression
Show Xuân Hè 2026 đánh dấu bộ sưu tập đầu tiên của Versace dưới trướng Dario Vitale. Sự kiện là bước ngoặt được mong chờ sau nhiều năm Donatella Versace dẫn dắt. Vogue đánh giá show diễn hoàn hảo. Nhà mốt Italy "lột xác" với phiên bản thô ráp, bụi bặm, gần gũi hơn theo kiểu punk rock thay vì những thiết kế sexy tối đa ở các mùa trước. Trang phục có màu sắc rực rỡ pha lẫn sắc tím lilac, vàng bơ, xanh lá, xanh cobalt, tạo nên bản phối màu cổ điển của thập niên 1980 nhưng vẫn đương đại. Video: Versace
Thiết kế Xuân Hè 2026 là sưu tập đầu tiên của Loewe với hai giám đốc sáng tạo mới Jack McCollough và Lazaro Hernandez sau gần 11 năm Jonathan Anderson dẫn dắt. Cả hai không chỉ kế thừa tinh thần của thương hiệu mà còn mở ra hướng đi mới đầy màu sắc cho Loewe. Một trong những nét nổi bật nhất là bảng màu rực rỡ và tươi tắn. Trang phục như bản hòa ca giữa thủ công truyền thống phức tạp (đặc trưng của Loewe) và phong cách thể thao năng động. Bộ sưu tập "chơi đùa" với cấu trúc và hình dáng, trông hình khối cứng cáp nhưng vẫn giữ được vẻ mềm mại.
August Barron xây dựng bộ sưu tập Xuân Hè 2026 quanh ý tưởng "Real Housewife", nhưng không tái hiện hình ảnh người nội trợ kiểu cũ mà là kiểu siêu thực với góc nhìn mỉa mai. Các thiết kế có phom dáng trông như đồ được mặc rồi tháo ra. Thay vì sân khấu truyền thống, show tổ chức tại một club ở Paris, không gian được bài trí như phòng khách thập niên 1950 với bàn là, sofa, đồ đạc gia đình. Tất cả giúp khán giả cảm nhận show như hoạt cảnh đời sống hơn là buổi xem quần áo.
Show Desire/Chaos của Laura Gerte được tổ chức ở Berlin trong không gian đậm chất indie, tạo cảm giác thân mật và phản chiếu tinh thần hoang dại của bộ sưu tập. Các thiết kế Xuân Hè 2026 tiếp tục sử dụng chất liệu tái chế tồn đọng trong xưởng để thể hiện tính đối lập trong trang phục, như lưới siêu mỏng đi cùng denim cứng cáp hay vải lót jersey rách, lụa mềm kết hợp corset cứng. Các kỹ thuật như trompe l’oeil (đánh lừa thị giác), chắp vá tạo nên ngôn ngữ thời trang kích thích thị giác và đậm nét vị lai.
Ảnh: Gorunway