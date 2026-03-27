8 sai lầm thường gặp khi gội đầu

Gội đầu bằng nước quá nóng, cào mạnh da đầu hay vò tóc bằng khăn là những thói quen khiến mái tóc ngày càng xơ xác, dễ gãy rụng.

Ông Cos Sakkas, Giám đốc Sáng tạo toàn cầu của một thương hiệu tạo mẫu tóc nổi tiếng tại Anh, cho biết tình trạng tóc yếu, xơ rối hay xỉn màu phần lớn xuất phát từ thói quen tắm gội sai cách hàng ngày chứ không hoàn toàn do sản phẩm chăm sóc.

Dưới đây là 8 sai lầm phổ biến bạn cần thay đổi để bảo vệ mái tóc.

Nên làm ướt tóc hoàn toàn, sử dụng một lượng dầu gội khoảng hai thìa cà phê cho tóc dài. Ảnh minh họa: Mirror

Không gỡ rối trước khi gội

Làm ướt một mái tóc đang rối sẽ khiến các sợi tóc thắt chặt vào nhau, gây đứt gãy nghiêm trọng khi gội. Chuyên gia khuyên nên dùng lược răng thưa chải gỡ rối ở phần ngọn trước, sau đó mới chải gỡ dần lên chân tóc. Bước này cũng giúp loại bỏ bớt bụi bẩn, giúp quá trình gội sạch sâu hơn.

Gội đầu bằng nước quá nóng

Nước nóng làm mất cân bằng độ pH, mở nắp biểu bì khiến tóc thất thoát lớp dưỡng ẩm tự nhiên và làm phai màu nhuộm. Nhiệt độ cao còn khiến tóc bị khô xơ và da đầu dễ bong tróc. Tốt nhất, hãy gội bằng nước ấm vừa phải và xả lại lần cuối bằng nước mát để khóa lớp biểu bì, giúp tóc bóng mượt hơn.

Dùng quá nhiều dầu gội

Nhiều người có thói quen đổ thật nhiều dầu gội khi thấy tóc ít bọt. Thực tế, nguyên nhân là do bạn chưa làm ướt đẫm tóc hoàn toàn. Lượng dầu gội lý tưởng chỉ khoảng hai thìa cà phê cho tóc dài và bằng một đồng xu nhỏ đối với tóc ngắn. Bạn chỉ cần massage tạo bọt ở vùng chân tóc; khi xả nước, bọt sẽ tự động trôi xuống và làm sạch phần ngọn.

Cào mạnh da đầu

Việc dùng móng tay cào xát mạnh không làm da đầu sạch hơn mà chỉ gây trầy xước nang tóc, kích thích tuyến bã nhờn tiết nhiều dầu. Hãy dùng phần thịt ở đầu ngón tay, xoa bóp nhẹ nhàng theo chuyển động tròn để thúc đẩy tuần hoàn máu.

Xả nước quá nhanh

Nhiều người xả nước qua loa khiến cặn dầu gội, dầu xả bám lại, gây bít tắc lỗ chân lông và làm chậm quá trình mọc tóc. Hãy dành ít nhất 2-3 phút xả kỹ dưới vòi nước để loại bỏ hoàn toàn hóa chất.

Thoa dầu xả sai cách

Dầu xả chỉ nên thoa từ phần giữa thân tóc xuống ngọn (nơi khô và dễ gãy nhất). Tuyệt đối không thoa lên da đầu hay chân tóc vì sẽ gây bết dính và gàu. Hãy để dầu xả lưu lại ít nhất một đến hai phút trước khi làm sạch.

Quấn siết tóc chặt bằng khăn

Khi ướt, tóc ở trạng thái mỏng manh và dễ tổn thương nhất. Thói quen quấn siết chặt hoặc vò xát tóc bằng khăn lông cứng sẽ tạo lực kéo, làm đứt gãy sợi tóc. Bạn nên dùng một chiếc khăn bông mềm (hoặc khăn sợi microfiber) thấm bóp nhẹ nhàng để hút bớt nước.

Sấy tóc ngay lập tức

Nhiệt độ cao từ máy sấy tác động trực tiếp lên lớp biểu bì đang mở của tóc ướt sẽ gây hư tổn cấu trúc. Hãy thấm khô và để tóc ráo nước một lúc, sau đó mới sấy ở mức nhiệt độ thấp hoặc sấy mát. Đừng quên xịt một lớp dưỡng bảo vệ nhiệt trước khi tạo kiểu.

Bảo Nhiên (Theo Dailymail)