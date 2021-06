8 phòng khám, hai bệnh viện TP HCM ngưng hoạt động

6 phòng khám chủ động ngưng khám chữa bệnh do Covid-19 diễn biến phức tạp, hai cơ sở ở Gò Vấp ngưng do ca nhiễm từng đến khám, hai bệnh viện bị phong tỏa do nhân viên y tế nhiễm.