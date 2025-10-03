Vụ án nổ nam sinh 8 phát súng vì tình đơn phương

MỹQinxuan Pan lập kế hoạch 'gần như hoàn hảo' để diệt trừ Kevin Jiang dù hai người không hề quen biết, chỉ vì ôm nỗi ám ảnh thầm kín với bạn gái nạn nhân.

Kevin Jiang, 26 tuổi, là học viên cao học ngành Môi trường tại Đại học Yale và từng tham gia Lực lượng Vệ binh Quốc gia. Ngày 30/1/2021, Kevin cầu hôn bạn gái, Zion Perry, sinh viên xuất sắc đang học thạc sĩ về hóa sinh và sinh học phân tử tại Đại học Yale. Họ gặp nhau khoảng một năm trước, chung niềm đam mê với thiên nhiên, khoa học.

Chỉ một tuần sau khi video đính hôn được Zion chia sẻ công khai trên Facebook, thảm kịch xảy ra.

Kevin Jiang (trái) và Zion Perry chụp ảnh kỷ niệm sau màn cầu hôn trên núi. Ảnh: Facebook

Ngày 6/2/2021, cặp đôi đi bộ đường dài và câu cá trên băng, sau đó dùng bữa tối tại nhà Zion ở khu East Rock của thành phố New Haven, bang Connecticut. Khoảng 20h30, Kevin lái chiếc Toyota Prius ra về.

Nhưng vừa đi được hai dãy nhà, Kevin bất thình lình bị một chiếc SUV màu tối tông từ phía sau. Vụ va chạm không quá nghiêm trọng.

Kevin dừng xe và bật đèn cảnh báo nguy hiểm, sau đó bước ra, có lẽ là để trao đổi thông tin bảo hiểm với tài xế SUV. Nhưng ngay sau khi Kevin tiến về phía chiếc SUV, hai tiếng súng chói tai vang lên, xé tan sự tĩnh lặng của khu phố.

Một nhân chứng nhìn qua cửa sổ sau khi nghe thấy tiếng súng kể lại cảnh tượng kinh hoàng: một người đàn ông mặc đồ đen đứng phía trên Kevin, lúc ấy đã gục ngã, bắn thêm nhiều phát đạn vào người anh.

Khi đến hiện trường, cảnh sát thành phố New Haven tìm thấy Kevin đã tử vong trên đường. Anh bị bắn tổng cộng tám phát đạn. Vết bỏng do thuốc súng phát nổ trên mặt Kevin cho thấy súng được bắn ở cự ly gần.

Thám tử David Zaweski, thuộc đội điều tra án mạng New Haven, lập tức nghi ngờ: "Nó có vẻ mang tính cá nhân hơn. Khi một người đã nằm trên mặt đất và không di chuyển, điều gì khiến ai đó tiếp tục nổ súng vào họ?".

Bằng chứng rõ ràng về một cuộc hành quyết lạnh lùng, tàn nhẫn đã loại bỏ giả thuyết ban đầu về một vụ cướp hay một hành động bộc phát do tranh chấp giao thông. Vụ án chuyển hướng từ một thảm kịch ngẫu nhiên sang một vụ giết người có chủ đích.

Sự cố trên đường ray

20h57 ngày 6/2/2021, chưa đầy nửa giờ sau vụ án mạng, tại thị trấn North Haven lân cận, một sự cố tưởng chừng không liên quan xảy ra.

Nhân viên bảo vệ tại một công ty tái chế gọi 911 báo cáo về một chiếc SUV đáng ngờ đã lái qua sân bãi và bị mắc kẹt trên đường ray xe lửa phủ tuyết gần lối vào đường cao tốc.

Tại hiện trường, trung sĩ Jeffrey Mills thuộc Sở cảnh sát North Haven thấy một chiếc SUV tối màu, tài xế là Qinxuan Pan, 29 tuổi.

Pan rất bình tĩnh, còn mỉm cười khi nói chuyện với cảnh sát. Giấy phép lái xe và lý lịch của anh ta đều không có gì bất thường. Cảnh sát để ý thấy một chiếc áo khoác màu vàng trên ghế phụ lái, một chiếc cặp táp và một chiếc túi giấy màu xanh có logo Massachusetts trên ghế sau.

Trung sĩ Jeffrey giúp Pan gọi xe cứu hộ. Vì Pan không có tiền mặt để trả, viên cảnh sát còn giúp anh ta thuê một phòng tại khách sạn Best Western gần đó, dặn Pan sáng hôm sau có thể đến lấy xe. Pan đồng ý và đi bộ đến khách sạn.

Thời điểm đó, trung sĩ Jeffrey không hề biết rằng đã xảy ra một vụ giết người ở New Haven.

Qinxuan Pan cười khi cảnh sát hỏi chuyện bị kẹt trên đường ray. Ảnh: North Haven PD

11h ngày 7/2/2021, nhân viên tại nhà hàng Arby's, nằm ngay cạnh khách sạn Best Western, gọi 911. Họ tìm thấy ba chiếc túi bị vứt bỏ chứa đầy vật dụng đáng ngờ: một khẩu súng cỡ nòng .45, nhiều hộp đạn, ba biển số xe, và một số quần áo.

Tại Arby's, trung sĩ Jeffrey nhận ra những món đồ quen thuộc: chiếc áo khoác vàng, chiếc cặp táp và chiếc túi giấy màu xanh có logo Massachusetts - chính là những thứ anh đã thấy trong xe của Pan tối qua.

Lúc này, cảnh sát North Haven đã được thông báo về vụ án mạng của Kevin Jiang và cuộc tìm kiếm chiếc SUV tối màu. Trung sĩ Jeffrey tin rằng tài xế kẹt trên đường ray chính là nghi phạm nên lập tức gọi cho cảnh sát New Haven.

Điều tra viên nhanh chóng đến khách sạn Best Western để tìm Pan, nhưng anh ta đã biến mất. Pan chỉ nhận phòng mà không hề ngủ lại. Chiếc SUV vẫn nằm tại bãi xe cứu hộ, nhưng Pan đã đi đâu và bằng cách nào?

Cuộc điều tra nhanh chóng xác định chiếc SUV bị đánh cắp từ một đại lý xe hơi ở thành phố Malden, bang Massachusetts. Pan mượn để "lái thử" và không bao giờ trả lại. Lệnh bắt giữ Pan vì tội trộm cắp xe được ban hành.

Cùng với việc phát hiện khẩu súng do Pan bỏ lại khớp với vỏ đạn tại hiện trường vụ sát hại Kevin, Pan chính thức trở thành kẻ bị truy nã số một liên quan đến án mạng.

Nỗi ám ảnh của 'thiên tài' MIT

Qua điều tra, Pan tốt nghiệp ngành khoa học máy tính tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), hiện học nghiên cứu sinh chuyên ngành trí tuệ nhân tạo.

Sau khi Pan bị truy nã, điều tra viên bắt đầu chắp nối các mảnh ghép để tìm động cơ khiến một "thiên tài" MIT lên kế hoạch phức tạp như vậy để diệt trừ Kevin.

Thám tử rà soát trang mạng xã hội của Pan, phát hiện anh ta là bạn bè trên Facebook với Zion Perry, hôn thê của Kevin. Zion xác nhận gặp Pan vào năm 2019 khi còn là sinh viên tại MIT, nhưng họ chỉ là người quen và chưa bao giờ có bất kỳ mối quan hệ lãng mạn nào.

Lần cuối Zion nói chuyện với Pan là vào tháng 5/2020, anh ta nhắn qua Facebook Messenger chúc mừng cô tốt nghiệp MIT, sau đó đề nghị gọi FaceTime nhưng cô lịch sự từ chối. Họ không còn liên lạc sau khi Zion chuyển đến New Haven để theo học tại Yale.

Tuy nhiên, có vẻ như Pan xem trọng mối quan hệ này hơn Zion rất nhiều. Dù động cơ không bao giờ được Pan xác nhận công khai, vụ giết Kevin xảy ra chỉ một tuần sau khi Zion công bố đã đính hôn trên mạng xã hội.

Thám tử nhận định: "Dường như Pan có một nỗi ám ảnh thầm kín đối với Zion mà cả Kevin và Zion đều không hề hay biết".

Quan trọng hơn, các điều tra viên phát hiện Pan đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ. Anh ta từng nhiều lần mượn xe từ đại lý để "lái thử" đến Connecticut. Khi đối chiếu ngày Pan lái thử xe với bốn vụ xả súng ngẫu nhiên nhắm vào các ngôi nhà ở New Haven từ tháng 12/2020 đến tháng 2/2021 (cũng với vỏ đạn và chiếc SUV tối màu), cảnh sát thấy trùng khớp.

Họ tin rằng Pan đã thực hiện bốn vụ xả súng "ngẫu nhiên" này như một mưu đồ đánh lạc hướng. Mục đích là để cảnh sát nghĩ rằng cái chết của Kevin chỉ là một vụ bạo lực đường phố sau va chạm giao thông khác. Đây là kế hoạch được tính toán chi tiết, nhằm tạo bằng chứng giả, che đậy một cuộc ám sát có chủ đích.

Kế hoạch bỏ trốn

Với bằng chứng từ dấu vân tay trên khẩu súng và dấu vết thuốc súng trên áo khoác của Pan, Cảnh sát Tư pháp Mỹ (U.S. Marshals) bắt đầu truy bắt nghi phạm. Họ biết rằng Pan là kẻ thông minh, có khả năng vô hiệu hóa GPS trong xe và đã lên kế hoạch bỏ trốn kỹ lưỡng.

Cuộc săn lùng tập trung vào gia đình Pan. Chỉ vài ngày sau vụ án, vào 11/2/2021, cảnh sát đã lần ra chiếc xe của mẹ Pan ở bang Georgia. Bên trong xe là bố mẹ anh ta, ông Hao Pan và bà Hong Huang, nhưng Pan không có mặt.

Ông Hao Pan khai rằng con trai gọi điện từ Connecticut để nhờ giúp đỡ, vì thế họ đã lái xe từ Massachusetts đi đón anh ta. Pan sau đó lái xe đưa họ về phía nam nhưng dừng xe giữa chừng, rời đi mà không nói lý do. Bà Hong Huang ban đầu từ chối trả lời cảnh sát nhưng sau đó đưa ra giả thuyết rằng con trai có thể đã tự sát.

Các điều tra viên nghi ngờ câu chuyện này. Phát hiện gia đình Pan có quyền truy cập vào hàng triệu USD tài sản ở Thượng Hải và bố mẹ Pan liên tục rút tiền mặt số lượng lớn, cảnh sát lo ngại rằng họ đang cố gắng tiếp tế cho Pan trốn khỏi Mỹ.

Cú điện thoại khiến nghi phạm sa lưới

Tháng 5/2021, cảnh sát Tư pháp lại theo dõi bố mẹ Pan di chuyển về phía nam đến Georgia. Lần này, họ đi cùng một cặp vợ chồng khác, được cho là nhằm che giấu mục đích chuyến đi.

Trong thời gian ở tại một khách sạn, bà Hong Huang bị camera giám sát ghi lại cảnh yêu cầu nhân viên lễ tân cho mượn điện thoại để thực hiện một cuộc gọi, sau đó bà xóa số đã gọi.

Tuy nhiên, cảnh sát đã lần ra được cuộc gọi đó. Tín hiệu dẫn họ thẳng đến một nhà trọ ở thành phố Montgomery, bang Alabama.

Ngày 14/5/2021, khoảng 20 sĩ quan Cảnh sát Tư pháp bao vây nhà trọ. Khi họ tiếp cận căn phòng, Pan bước ra và nói một cách lạnh lùng, dứt khoát: "Tôi là người các anh đang tìm kiếm".

Pan bị bắt. Lúc đó, anh ta có khoảng 20.000 USD tiền mặt, nhiều thiết bị liên lạc, bảy thẻ SIM và hộ chiếu của bố - tất cả đều chuẩn bị cho cuộc trốn chạy lâu dài hoặc vượt biên.

Qinxuan Pan luôn cúi đầu trong phiên tòa tuyên án, chỉ nhìn lên khi Zion Perry cất tiếng. Ảnh: CBS

Sau nhiều lần trì hoãn, vào ngày 29/2/2024, Pan nhận tội giết người. Thỏa thuận nhận tội yêu cầu anh ta phải chịu mức án 35 năm tù không ân xá. Pan chính thức bị kết án vào ngày 23/4/2024, dự kiến được thả vào năm 2056, khi 65 tuổi.

Trong phiên tòa tuyên án, Pan chỉ ngồi im lặng khi gia đình và bạn bè Kevin phát biểu. Lần duy nhất anh ta ngước lên nhìn là khi Zion bước lên bục.

"Tôi muốn nói riêng với Pan. Dù bản án của anh còn xa mới xứng đáng với những gì anh đã làm... nhưng tôi vẫn cầu Chúa thương xót anh và tất cả chúng ta", Zion nói.

Pan nói ngắn gọn trước tòa: "Tôi nghĩ đến hành động của mình và hậu quả khủng khiếp mà nó gây ra. Tôi cảm thấy hối hận và xin lỗi tất cả những người bị ảnh hưởng... Tôi hoàn toàn chấp nhận hình phạt".

Bố mẹ Pan chưa bao giờ bị buộc tội. Các điều tra viên tin rằng nếu không bị kẹt trên đường ray xe lửa vào đêm định mệnh đó, Pan có thể sẽ thoát tội và vụ án sẽ không bao giờ được giải quyết.

Tuệ Anh (theo CBS)