8 nhóm thực phẩm giúp hạn chế nhiễm bệnh

Nhóm vitamin C, A, E, kẽm, omega-3, beta glucan… trong cam, ổi, rau xanh, cá béo, rong biển… hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, góp phần phòng bệnh trong thời dịch.

Các chuyên gia khuyên mọi người ăn uống khoa học nhằm cải thiện hệ miễn dịch, giảm nguy cơ nhiễm dịch bệnh, với những người đang hoặc đã khỏi bệnh có thể mau chóng hồi phục sức khỏe. Dưới đây là các nhóm thực phẩm nên hấp thu trong thời dịch theo sự tư vấn của Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Anh Duy Tùng - Bác sĩ Trưởng Nutrihome Lê Đại Hành, Hệ thống Phòng khám Dinh dưỡng Nutrihome.

Nhóm thực phẩm giàu vitamin C

Vitamin C rất quan trọng đối với cơ thể, được xem là "chìa khóa vàng" giúp tăng cường sức đề kháng, thúc đẩy sản xuất tế bào bạch cầu chống lại tình trạng viêm nhiễm. Loại vitamin này cũng có tác dụng như chất chống oxy hóa mạnh, kích hoạt khả năng phòng vệ tự nhiên, bảo vệ cơ thể chống lại các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa.

Tuy nhiên, cơ thể con người không tự sản xuất được vitamin C mà cần phải được bổ sung đều đặn hàng ngày thông qua chế độ ăn uống. Nhu cầu vitamin C hàng ngày của trẻ sơ sinh và trẻ dưới 15 tuổi khoảng 40-75 mg và người trưởng thành 90-120 mg. Loại vitamin này rất dễ hao hụt trong quá trình nấu nướng nên bạn cần lưu ý.

Vitamin C có nhiều trong các loại trái cây có múi và mọng nước (cam, quýt, bưởi, ổi, kiwi, đu đủ, xoài, dâu tây...), các loại rau xanh (cải thìa, rau mầm, bắp cải, ớt chuông, bông cải xanh...). Trong đó, hàm lượng trong ớt chuông đỏ là 108 mg trong 1/2 quả, một quả ổi chứa 377 mg vitamin C (gấp 4 lần lượng vitamin C người lớn cần hàng ngày). Cách để cơ thể hấp thu lượng vitamin C tốt nhất trong thực phẩm là ăn sống hoặc nấu ít.

Thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học giúp cơ thể nâng cao đề kháng, hạn chế nhiễm bệnh. Ảnh: Shutterstock

Nhóm thực phẩm giàu vitamin E

Tương tự vitamin C, vitamin E cũng có tác dụng cải thiện hệ miễn dịch và là chất chống oxy hóa mạnh. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, bổ sung vitamin E thường xuyên là cách tốt để nâng cao hệ thống miễn dịch, tăng cường khả năng bảo vệ võng mạc, hệ thần kinh, hệ tim mạch... nhất là đối với những người lớn tuổi.

Vitamin E tan trong dầu, cơ thể sẽ lưu trữ và sử dụng khi cần. Có thể bổ sung vitamin E cho cơ thể thông qua các loại thực phẩm như hạt hạnh nhân, đậu phộng, bơ, bí đỏ, măng tây, bông cải xanh, hạt hướng dương... Nhưng bạn chỉ nên cung cấp lượng vitamin E vừa đủ, nếu quá liều có thể gây hại sức khỏe.

Vitamin E có trong rau xanh, các loại hạt giúp tăng cường đề kháng, có lợi cho hệ tim mạch. Ảnh: Shutterstock

Nhóm thực phẩm giàu vitamin D

Vitamin D là thành phần quan trọng tham gia vào quá trình xây dựng, cải thiện và tăng cường khả năng miễn dịch tự nhiên giúp hỗ trợ chống lại sự tấn công của các loại virus gây bệnh nhiễm trùng. Ngoài ra, loại vitamin này cũng cần thiết cho quá trình hấp thụ canxi để phát triển hệ cơ xương, tăng cường chức năng của hệ thần kinh, giảm viêm... Thiếu hụt vitamin D sẽ gây suy giảm hệ miễn dịch, dẫn đến còi xương ở trẻ nhỏ và loãng xương ở người trưởng thành, người lớn tuổi.

Trứng, nấm, sò, cá béo (cá hồi, cá trích, cá mòi, cá tuyết), tôm, hàu... là những thực phẩm giàu vitamin D nên dùng thường xuyên. Phơi nắng mỗi ngày 15-20 phút cũng là cách mang đến lượng vitamin D cần thiết cho cơ thể.

Nhóm thực phẩm giàu vitamin A và tiền vitamin A

Nhóm thực phẩm giàu vitamin A và tiền vitamin A tăng cường hệ miễn dịch bao gồm các loại củ quả có màu vàng, cam, đỏ (bí đỏ, gấc, ớt chuông đỏ, cà rốt, cà chua, khoai lang...), các loại rau xanh lá (cần tây, măng tây, bông cải xanh, rau chân vịt, bí đao...), gan động vật và một số thực phẩm khác.

Các bác sĩ dinh dưỡng khuyến nghị nên cung cấp vitamin A và tiền vitamin A (beta caroten) cho cơ thể từ các thực phẩm tự nhiên. Sử dụng các sản phẩm dưới dạng thuốc, thực phẩm chức năng cần được sự tư vấn, hướng dẫn của bác sĩ để tránh dẫn đến dư thừa vitamin A gây ngộ độc, gây hại cho hệ miễn dịch, tạo điều kiện thuận lợi cho virus, vi khuẩn tấn công cơ thể.

Nhóm thực phẩm giàu kẽm

Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (National Institutes of Health - NIH), hệ miễn dịch của cơ thể có thể bị suy giảm chức năng nếu thiếu kẽm. Bởi loại khoáng chất này là thành phần thiết yếu có liên quan đến quá trình hình thành, phát triển và duy trì hoạt động của hệ miễn dịch. Những người trẻ thiếu kẽm có thể bị rối loạn miễn dịch nghiêm trọng, thường xuyên mắc các bệnh nhiễm trùng.

Các loại hạt có chứa kẽm có lợi cho cơ thể. Ảnh: Shutterstock

Các loại động vật có vỏ (hàu, cua, sò, hến), các loại hạt (hạt hạnh nhân, hạt điều, đậu xanh...), thịt đỏ, trứng, ngũ cốc nguyên hạt... là những thực phẩm giàu kẽm được chuyên gia khuyên nên bổ sung cho cơ thể để tăng hệ miễn dịch.

Nhóm thực phẩm giàu axit béo omega-3

Axit béo omega-3 có tác dụng ức chế tình trạng viêm nhiễm, cải thiện chức năng của tế bào bạch cầu, góp phần giữ cho hệ miễn dịch luôn trong tầm kiểm soát. Omega-3 hỗ trợ bảo vệ cơ thể chống lại các rối loạn của hệ miễn dịch ở người mắc bệnh Crohn, viêm loét đại tràng...

Cũng giống vitamin C, cơ thể không tự sản xuất được omega-3, bạn có thể cung cấp loại axit béo này cho cơ thể từ các loại cá béo, các loại hạt, trái bơ, các loại rau lá xanh đậm, tảo xoắn, trứng... Trong đó, các loại cá béo có thể chứa khoảng 30% lượng omega-3 được chứa trong phi lê cá béo (tỷ lệ này có thể dao động ở từng loài cá khác nhau).

Nhóm thực phẩm có men vi sinh

Có khoảng 70% hệ miễn dịch nằm ở đường ruột. Nếu chăm sóc hệ đường ruột khỏe mạnh sức đề kháng của cơ thể sẽ được nâng cao, từ đó phòng tránh nguy cơ mắc các bệnh lý nguy hiểm. Bạn có thể dùng các thực phẩm lên men như sữa chua hay kim chi, dưa muối để cung cấp các lợi khuẩn, cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột.

Nhóm thực phẩm giàu Beta Glucan

Các thực phẩm giàu beta glucan có trong nấm hương, tảo, rong biển có thể làm tăng phản ứng miễn dịch của cơ thể bằng cách kích hoạt "phòng thủ", tăng cường các tế bào tiêu diệt tự nhiên (Natural killer cell - NK) với đặc tính kháng các tế bào nhiễm virus, dị biệt. Nếu các thực phẩm tăng cường hệ miễn dịch trên được bổ sung đều đặn và khoa học sẽ giúp mọi người cải thiện sức khỏe và phòng tránh bệnh tật.

Để nâng cao đề kháng và đảm bảo bữa ăn ngon miệng, bạn cần lên thực đơn đa dạng, không nên chỉ ăn một vài loại quen thuộc để tránh cơ thể dư thừa chất này, thiếu hụt chất kia. Cùng với dinh dưỡng khoa học, duy trì thói quen vận động và nghỉ ngơi hợp lý giúp mọi người hạn chế nhiễm bệnh.

Ngọc An