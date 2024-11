8 người trong gia đình bị bắt vì ném bom xăng vào đoàn cưỡng chế

An GiangBà Lê Thị Ngọc Nhan cùng 7 người thân, họ hàng, bị bắt sau khi dùng bom xăng, xe cuốc... tấn công đoàn cưỡng chế thu hồi đất khiến 5 cảnh sát bị thương.

Ngày 18/11, bà Nhan và chồng Lê Phước Điền (52 tuổi), hai con Lê Phước Sang, Lê Phước Hoàng; cùng những người họ hàng Nguyễn Văn Lộc, Lê Công Triết, Nguyễn Thị Bích Thủy, Lê Thị Thương (25-44 tuổi) bị Công an tỉnh An Giang bắt về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Lê Phước Hoàng, 25 tuổi, con bà Nhan, cố thủ trên nóc nhà cùng chai bom xăng, tấn công lực lượng làm nhiệm vụ, sáng 18/11. Ảnh: Tiến Tầm

Theo Công an tỉnh An Giang, phần đất bị cưỡng chế nằm trong dự án đường tỉnh 945 đi qua các huyện Châu Phú, Tri Tôn, thị xã Tịnh Biên (An Giang) và huyện Hòn Đất (Kiên Giang) với tổng chiều dài gần 40 km. Đây là công trình quan trọng, giải quyết nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân.

Bị ảnh hưởng bởi dự án, 640 hộ đã nhận bồi thường, giao đất cho đơn vị thi công làm đường; riêng hộ bà Nhan (xã Tân Lập, thị xã Tịnh Biên) không chấp nhận.

Hiện, các ngành chức năng chưa công bố lý do gia đình bà Nhan không đồng thuận với việc giao đất làm dự án.

Bà Nhan và ông Điền tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Cơ quan điều tra cho rằng, mỗi khi có cán bộ đến vận động, gia đình bà Nhan "chống đối, chửi bới". Đây là nguyên nhân tuyến đường đi qua phần đất của bà Nhan bị dang dở nhiều năm.

Sáng 18/11, khi đoàn cưỡng chế đến, 8 người trong gia đình bà Nhan đã dùng bom xăng, xe cuốc, hung khí tấn công lực lượng làm nhiệm vụ, khiến 5 cảnh sát bị thương; nhiều máy móc của đơn vị thi công bị hư hại.

Công an tỉnh An Giang đề nghị người dân chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước nhằm phục vụ sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Con và họ hàng của bà Nhan cùng tham gia vụ tấn công đoàn cưỡng chế. Ảnh: Tiến Tầm

Ngọc Tài - Tiến Tầm