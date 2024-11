8 người bị khởi tố do để dự án hồ chứa nước Bản Mồng chậm tiến độ

Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân và 7 người khác bị cáo buộc để dự án hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An, chậm tiến độ gây lãng phí cho ngân sách.

Ngày 1/11, ông Nguyễn Văn Dân bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng vụ án, ông Hoàng Xuân Thịnh, nguyên Phó Giám đốc Ban 4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nguyễn Vinh Hoàng, Trưởng phòng kế hoạch thẩm định Ban 4; Dương Chí Thành, cán bộ Phòng quản lý thi công Ban 4 và Vũ Đình Thịnh, Phó giám đốc Công ty Hoàng Dân bị điều tra tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Vũ Thị Kim Liên, Kế toán trưởng Công ty Hoàng Dân; Bùi Cao Nguyên, Kế toán Công ty Hoàng Dân; Nguyễn Văn Giáp, nguyên Giám đốc Công ty Sao Vàng, bị khởi tố để điều tra tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị can trong vụ án. Ảnh: Bộ Công an

Bước đầu cảnh sát xác định, các bị can có sai phạm trong quá trình đầu tư, thực hiện dự án hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An. Dự án này do Ban quản lý đầu tư & Xây dựng thủy lợi 4, thuộc Ban 4 - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư. Dự án này bị chậm tiến độ, phải điều chỉnh tổng mức đầu tư nhiều lần, gây lãng phí lớn cho ngân sách nhà nước.

C03 đang tập trung lực lượng mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các bị can liên quan tại Công ty Hoàng Dân, các nhà thầu, đơn vị thi công và cơ quan quản lý Nhà nước để xử lý theo quy định, thu hồi triệt để tài sản.

Theo thông báo của Bộ Công an, việc khởi tố vụ án, bị can xuất phát từ nghị quyết của Quốc hội về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và trên tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Dự án hồ thủy lợi Bản Mồng xây dựng trên thượng nguồn sông Hiếu thuộc xã Yên Hợp, Quỳ Hợp (Nghệ An). Lòng hồ rộng 25 km2, chủ yếu nằm tại huyện Quỳ Châu (Nghệ An) và một phần thuộc huyện Như Xuân (Thanh Hóa), sức chứa 225 triệu m3 nước. Dự án khởi công năm 2009, song giai đoạn 2011-2016 bị tạm dừng.

Bản Mồng là công trình đại thủy nông lớn nhất Nghệ An, cấp nước tưới cho gần 19.000 ha ven sông Hiếu, cấp nước cho sông Cả về mùa cạn với lưu lượng khoảng 22 m3/s và cho công nghiệp dân sinh, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Ngoài ra, công trình còn tham gia kết hợp phát điện với công suất 45MW, cải tạo môi trường, giảm một phần lũ cho vùng hạ du sông Hiếu.

Ban đầu, tiến độ hoàn thành hồ thủy lợi Bản Mồng là năm 2015. Tính từ lúc phê duyệt vào năm 2009, đến nay các chế độ, chính sách, định mức, đơn giá, cũng như khối lượng phải đền bù, giải phóng mặt bằng có nhiều thay đổi. Vì vậy việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án vẫn chưa thể thực hiện. Việc này dẫn đến nhiều hệ lụy, người dân chưa thể ổn định cuộc sống, các công trình giao thông, trường học, trạm xá... không được đầu tư do thuộc diện di dời.

Phạm Dự