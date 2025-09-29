8 ngư dân Gia Lai mất liên lạc ngoài khơi

Tàu cá của ông Huỳnh Văn Sơn cùng 7 thuyền viên hoạt động ở vùng biển cách Đông Nam Quy Nhơn 147 hải lý (hơn 260 km) mất liên lạc gần hai ngày qua.

Ngày 29/9, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai tàu cá BĐ 97258 do ông Sơn (44 tuổi), trú phường Hoài Nhơn Đông, làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng. Tàu xuất bến tại Trạm Kiểm soát biên phòng Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa hôm 12/9.

Đến tối 27/9, do không liên lạc được với tàu cá, gia đình trình báo cơ quan chức năng. Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai huy động 4 tàu cá hoạt động gần khu vực tàu cá mất liên lạc để tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Sáng nay Bộ đội Biên phòng Gia Lai nhận tin báo từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV về tàu cá khác của tỉnh mắc cạn tại khu vực đá ngầm ở cụm đảo Nam Yết, quần đảo Trường Sa. Tàu xuất bến ngày 8/9 tại Trạm Kiểm soát biên phòng Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa, chở 11 thuyền viên.

Dự kiến đêm nay tàu sẽ được tàu bạn lai dắt ra khỏi bãi cạn khi thủy triều dâng cao.

Những ngày qua, cơn bão Bualoi có lúc sức gió giật cấp 15 hoành hành ở Biển Đông, sau đó tàn phá, gây thiệt hại cho các tỉnh miền Trung, miền Bắc. Nhiều tàu thuyền bị bão đánh chìm, ngư dân mất tích.

Trần Hóa