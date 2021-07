8 ngôn ngữ cơ thể biểu hiện sự tự tin

Làm chủ không gian

Nếu cảm thấy không an toàn hoặc bất an, lo lắng trong một tình huống cụ thể, bạn hay có xu hướng co mình lại. Làm vậy, bạn sẽ thấy bớt sợ hơn nhưng lại trông kém tự tin.

Nếu muốn thể hiện mình là người tự tin, nên làm chủ không gian bạn đang ngồi, thoải mái khi tận dụng nó.