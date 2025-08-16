8 năm chồng lo cho bố mẹ tôi, giờ anh kiệt sức muốn ly hôn

Bố mẹ tôi không biết quản lý tiền, chơi đánh bài, cá độ bóng đá dẫn đến nợ nần nhiều, tôi nói dối chồng để có tiền giúp bố mẹ.

Tôi 33 tuổi, kết hôn được 8 năm. Tôi làm công việc bán thời gian, thu nhập không đáng kể, chủ yếu dựa vào chồng để lo kinh tế. Anh từng rất thương tôi, lo cho cả gia đình tôi, thậm chí bỏ ra số tiền lớn để mua căn hộ cho bố mẹ tôi ở. Ngoài ra, anh còn chu cấp cho em trai tôi mỗi tháng gần 8 triệu đồng để đi học nghề. Suốt những năm qua, tôi gần như không phải lo toan tài chính, cũng không tích lũy được gì. Bố mẹ tôi lại không biết quản lý tiền, thường xuyên tiêu vào những thú vui như đánh bài, cá độ bóng đá. Cứ vài ngày họ lại gọi cho tôi xin tiền, thậm chí nhiều lần vay nóng bên ngoài, rồi chủ nợ tìm đến nhà làm ầm ĩ.

Vì thương bố mẹ, sợ họ bị mất mặt và gặp rắc rối, tôi đã nói dối chồng rằng bố mẹ cần vốn để mở cửa hàng nhỏ hoặc đang gặp khó khăn tạm thời. Anh tin tưởng tôi và sẵn sàng giúp, không biết rằng số tiền ấy không được sử dụng như tôi kể. Đến giờ, chồng bảo anh đã kiệt sức, không thể gánh thêm nữa, muốn ly hôn. Tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều nhưng cũng không thể bỏ mặc gia đình ruột thịt của mình. Tôi đang rối trí, không biết phải lựa chọn và xử lý thế nào. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Duyên Quỳnh