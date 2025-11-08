8 năm chờ vợ 'ngủ đông' của người chồng Trung Quốc

8 năm sau khi vợ qua đời vì ung thư phổi, ông Gui Junmin vẫn tin rằng bà chỉ đang "ngủ sâu" trong bình chứa -196°C, chờ ngày y học trong tương lai có thể hồi sinh bà.

Bà Zhan Wenlian, vợ ông Gui, qua đời năm 2017 và trở thành người đầu tiên tại Trung Quốc được bảo quản lạnh toàn bộ cơ thể. Hiện thi thể bà được lưu giữ trong "Bình chứa số 1" tại Viện Nghiên cứu Khoa học Đời sống Sơn Đông Yinfeng. Cơ sở này cho biết tình trạng thể chất và cấu trúc tế bào của bà Zhan ổn định, không ghi nhận biến động bất thường.

Theo hợp đồng, cơ thể bà Zhan sẽ được bảo quản trong 30 năm. Ông Gui nói với con trai rằng nếu khi đó ông đã già yếu, ông cũng hy vọng được đông lạnh để bầu bạn cùng vợ. "Nếu không, khi tỉnh dậy, bà ấy sẽ phải đối mặt với một thế giới hoàn toàn xa lạ", ông nói Southern Weekly.

Ảnh cưới của vợ chồng ông Gui, bà Zhan. Ảnh: FM93 Zhejiang Traffic Radio

Dù các bác sĩ đã xác nhận bà Zhan tử vong về mặt lâm sàng, ông Gui luôn từ chối dùng từ "chết" để nói về vợ. Với ông, bà chỉ tạm thời "ngủ" để không phải chịu đau đớn từ bệnh tật. "Khi bà ấy ra đi, thế giới của tôi sụp đổ. Tôi chỉ muốn vợ được tiếp tục sống", ông Gui nhớ lại.

Quyết định đông lạnh cơ thể vợ được ông đưa ra khi bà nguy kịch vì ung thư phổi giai đoạn cuối. Trước đó, bà Zhan từng bày tỏ nguyện vọng hiến tặng cơ thể cho y học. Ông Gui đã tìm hiểu và xem công nghệ bảo quản lạnh là cách duy nhất để không mất vợ. Ông ký thỏa thuận với Viện Nghiên cứu Sơn Đông Yinfeng, khi đó mới thành lập vào năm 2015, dù thừa nhận chưa hiểu hết về công nghệ này. "Tôi là một kẻ mộng mơ", ông nói.

Trong 8 năm qua, sức khỏe ông Gui suy giảm sau hai cuộc phẫu thuật tim. Ông vẫn giữ nguyên ảnh và đồ đạc của vợ trong nhà. Con trai ông, Gui Jiayuan, luôn bảo vệ quyết định của cha và cho biết đây là lựa chọn chung của cả gia đình.

Hôm 2/9, ông Gui đứng trước bình nitơ lỏng, nơi đang bảo quản bà Zhan Wenlian. Ảnh: FM93 Zhejiang Traffic Radio

Công nghệ bảo quản lạnh, hay còn gọi là cryopreservation, là một quy trình sử dụng nhiệt độ cực thấp để bảo tồn các tế bào, mô hoặc toàn bộ cơ thể người với hy vọng y học tương lai có thể phục hồi chức năng sinh học. Hiện, quy trình này chủ yếu được coi là một thủ tục thử nghiệm, chưa có bằng chứng khoa học nào cho thấy việc hồi sinh một người đã được bảo quản lạnh là khả thi. Những thách thức chính bao gồm việc ngăn ngừa tổn thương tế bào do hình thành tinh thể băng trong quá trình đóng băng và làm tan băng. Các nhà khoa học cũng phải đối mặt với bài toán phức tạp trong việc sửa chữa các tổn thương do bệnh tật hoặc lão hóa đã tồn tại trước khi bảo quản. Mặc dù công nghệ này vẫn còn mang tính lý thuyết về mặt ứng dụng cho con người, nó đã thành công trong việc bảo quản các cấu trúc sinh học nhỏ hơn như phôi và tế bào gốc trong nhiều thập kỷ.

Trên thế giới hiện có khoảng 500 người được bảo quản lạnh, trong đó có 10 người Trung Quốc, nhưng chưa có trường hợp nào hồi sinh thành công. Ý tưởng về việc bảo quản lạnh của con người lấy cảm hứng từ một số loài trong tự nhiên có khả năng tồn tại ở nhiệt độ cực thấp, như bọ gấu nước hay ếch cây Bắc Mỹ.

Ông Gui chăm sóc vợ khi bà còn trong bệnh viện. Ảnh: FM93 Zhejiang Traffic Radio

Bình Minh (Theo HK01)