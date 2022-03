Các sản phẩm trên thuộc dự án "The second life of luxury", Joolux hợp tác cùng doanh nhân, diễn viên Hồ Quang Mẫn. Tủ đồ hiệu của Hồ Quang Mẫn gồm túi xách, giày dép, quần áo, phụ kiện từ nhiều nhà mốt như Louis Vuitton, Dior, Dolce & Gabbana... đang được mở bán tại chuyên trang hàng hiệu đã qua sử dụng Joolux.com . Các tín đồ hàng hiệu có thể truy cập website để lựa chọn sản phẩm ưa thích.