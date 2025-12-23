8 lý do nên ngừng 'hành xác' để giảm cân

Veronica, 30 tuổi, được khen ngợi vì vóc dáng thon gọn và kỷ luật ăn uống, nhưng ít ai biết bên trong cô là sự kiệt quệ tinh thần cùng nỗi sợ hãi thường trực về từng calo nạp vào cơ thể.

Suốt những năm tuổi 20, cuộc sống của Veronica (California, Mỹ) chỉ xoay quanh chế độ ăn kiêng khắc nghiệt. Cô tự giam mình trong nhà, từ chối mọi lời mời tiệc tùng để tránh cám dỗ từ đồ ăn. Mỗi khi lỡ ăn món yêu thích, cảm giác tội lỗi lại nhấn chìm cô. Những cơn thèm ăn dẫn đến việc ăn uống vô độ rồi lại siết chặt kỷ luật hà khắc hơn. Nỗi ám ảnh về cân nặng khiến cô không còn tâm trí cho sự nghiệp hay các mối quan hệ.

Câu chuyện của Veronica là ví dụ điển hình của nạn nhân "văn hóa ăn kiêng" (diet culture). Theo GS.TS Dawn Clifford, Đại học Bắc Arizona (Mỹ), đây là hệ thống niềm tin sai lệch cho rằng giá trị một con người được định đoạt bởi số đo cơ thể. Nó dán nhãn thực phẩm, gây ra nỗi mặc cảm và gạt bỏ những ai không chịu công nhận chuẩn mực "gầy là đẹp".

Chuyên gia Christy Harrison, tác giả cuốn The Wellness Trap, ví văn hóa này như một "con muỗi" hút cạn sức lực và niềm vui sống. Dưới đây là 8 lý do bạn nên cân nhắc từ bỏ ám ảnh này.

Thể dục giảm cân. Ảnh:Pexels

Thúc đẩy định kiến sai lầm

Khoa học đã chứng minh không thể đánh giá sức khỏe của một người chỉ qua cân nặng. Chỉ số này chịu ảnh hưởng phức tạp của di truyền, bệnh lý hay thuốc điều trị, chứ không đơn thuần là ăn nhiều hay ít. Việc phán xét sức khỏe qua vẻ bề ngoài chỉ làm sâu sắc thêm các định kiến sai lầm.

Đánh cắp trải nghiệm sống

Nhiều người thường trì hoãn niềm vui với suy nghĩ: "Khi nào giảm được 5 kg, mình sẽ đi biển" hay "Gầy đi rồi mới đi họp lớp". Tư duy này khiến cuộc sống hiện tại bị ngưng trệ và đánh cắp những trải nghiệm quý giá chỉ vì một con số vô hồn trên bàn cân.

Gây lo âu thái quá về thực phẩm

Việc cực đoan hóa thức ăn thành "lành mạnh" hay "độc hại" khiến mỗi bữa ăn trở thành một cuộc chiến tâm lý. Sự căng thẳng khi phải kiềm chế thèm muốn đôi khi còn hại cho sức khỏe hơn chính loại thực phẩm đó. Chìa khóa của dinh dưỡng là sự cân bằng, không phải sự kiêng khem tuyệt đối.

Biến người dùng thành "con mồi"

Ngành công nghiệp thực phẩm liên tục tung ra các trào lưu mới đánh vào tâm lý sợ béo để kiếm lời. Các kệ siêu thị tràn ngập sản phẩm gắn mác "giàu protein", "ít béo" với giá cao, trong khi thực tế bữa ăn hàng ngày đã cung cấp đủ dưỡng chất.

Dễ bỏ cuộc khi cân nặng chững lại

Nếu động lực duy nhất của việc tập thể dục là thay đổi hình dáng cơ thể, bạn sẽ rất dễ nản lòng khi cân nặng không giảm. Điều này dẫn đến việc bỏ tập hoàn toàn, lãng phí những lợi ích to lớn khác của vận động như cải thiện tim mạch, giấc ngủ và tinh thần.

Coi vận động là hình phạt

Tư duy "phải chạy bộ để đốt cháy bát phở vừa ăn" biến việc tập luyện thành hình thức tự trừng phạt mệt mỏi. Thay vào đó, hãy chọn môn thể thao mình yêu thích để giải tỏa căng thẳng và tận hưởng sự linh hoạt của cơ thể.

Tốn kém vô ích

Ngành công nghiệp giảm cân thu lợi nhuận khổng lồ từ sự thất bại của khách hàng. Khi cân nặng quay trở lại (điều thường xảy ra sau khi ép cân), người dùng lại tiếp tục chi tiền cho các loại thuốc, trà giảm cân, liệu trình thanh lọc... được quảng cáo bằng những hình ảnh "trước - sau" đã qua chỉnh sửa.

Khiến các cuộc trò chuyện trở nên nhạt nhẽo

Trong các buổi tụ tập, thay vì chia sẻ về công việc, cảm xúc hay ý tưởng, nhiều người chỉ thao thao bất tuyệt về việc đang ăn kiêng kiểu gì (Keto, Low-carb hay Intermittent Fasting). Chủ đề cân nặng lấn át những kết nối sâu sắc, khiến quan hệ giữa người với người trở nên hời hợt.

Nhật Minh (Theo Psychology Today)