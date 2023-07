8 lưu ý giúp hạn chế mắc lỗi khi làm phòng bếp

Gia chủ nên dự trù ngân sách từng phần, phân bổ công năng, chọn vật liệu phù hợp… để hạn chế mắc lỗi khi thiết kế và thi công phòng bếp.

Nhiều gia chủ dù chi khoản tiền không nhỏ để hoàn thiện căn bếp nhưng vẫn không hài lòng. Việc hoàn thiện gian bếp thường phải kết hợp cùng lúc 5-7 nhà thầu, với nhiều hạng mục thi công khác nhau, sẽ khó tránh khỏi sai sót.

Để giảm bớt những lỗi thường gặp, các gia chủ có thể tham khảo một số lưu ý sau:

Dự trù ngân sách

Giá thành của căn bếp có thể chênh lệch nhau từ vài chục đến vài trăm triệu đồng, phụ thuộc vào vật liệu, kiểu dáng, thiết bị, phụ kiện như: tay nắm, tay nâng, bản lề, ray ngăn kéo... Gia chủ nên cân nhắc và lên dự toán sơ bộ, để xác định mức ngân sách có thể chi trả cho khu vực này, để phân bổ ngân sách hợp lý với từng hạng mục.

Bố trí công năng

Phần việc này cần thực hiện từ khi thiết kế và chuẩn bị thi công điện, nước. Trong đó, gia chủ nên xác định vị trí cho chậu rửa, bếp nấu và tủ lạnh phù hợp với mặt bằng không gian bếp, vì đây là 3 thứ cơ bản quyết định việc sắp xếp các thiết bị còn lại. Khoảng cách cần vừa đủ để tiện thao tác, nhưng không quá sát nhau tránh cảm giác chật chội.

Bếp nấu thường đi kèm với máy hút mùi. Thiết bị này có xòe rộng hơn tủ bếp trên, không nên lắp đặt ở gần lối ra vào để khỏi vướng víu. Nếu nhà đủ rộng nên tính toán lắp đặt thêm đảo bếp hoặc quầy bar, thay vì để khoảng trống.

Đặt ống chờ thoát nước đủ to và ngầm bên dưới cho tủ bếp, tối thiểu là kích thước D9, D110 hoặc cao hơn là D140. Nếu đủ không gian, nên sử dụng ống to để tránh nguy cơ tắc nghẽn do mỡ, dầu ăn tích tụ lâu ngày quanh lõi ống.

Bố trí ổ điện đủ cho các khoang chức năng, để sẵn đầu chờ và ổ cắm cho thiết bị dự định lắp. Cho dù có thể chưa cần dùng tới, nhưng đừng để đến lúc thiếu mới đục tường, tủ gỗ... gây phức tạp và mất mỹ quan. Không bố trí ổ điện tại vị trí cao hơn 75-80 cm tính từ mặt sàn, vì dễ trùng với kết cấu khung tủ bếp dưới. Trên mặt bàn bếp, tại cao độ khoảng 1-1,2 m, nên lắp đặt ổ cắm đôi để tiện phục vụ cho thiết bị di động như: nồi cơm, ấm nước, nồi chiên không dầu...

Nên có hệ thống đèn ngay bên dưới tủ bếp trên, để cung cấp đủ ánh sáng khi nấu nướng. Các loại đèn thông dụng có thể kể đến như: LED dây, LED tuýp, LED thanh, đèn âm trần.

Hạng mục thi công

Thông thường một bộ tủ bếp đầy đủ sẽ gồm các khoang chức năng và thiết bị như sau:

Cơ bản Nâng cao Chậu rửa, bếp nấu (bếp điện, từ, gas), hút mùi, tủ lạnh, lò vi sóng Máy lọc nước, lò nướng, máy rửa bát, tủ kệ để đồ. Khu vực để thiết bị rời như máy xay, máy ép, máy pha café, lò nướng, tủ rượu...

Mỗi thiết bị đều đa dạng chủng loại, mẫu mã, kích cỡ khác nhau, do đó gia chủ cần nắm thông số kích thước để đảm bảo việc lắp đặt chuẩn xác và ăn khớp với hệ tủ. Về cơ bản, các thiết bị, phụ kiện sẽ phù hợp lắp đặt cho tủ dưới có chiều sâu khoảng 60 cm, chiều cao (gồm cả mặt đá) dao động từ 80-87 cm.

Vật liệu tủ bếp

Tủ bếp dạng thùng, bên trong là inox, bên ngoài là nhôm alumium vân gỗ: Phổ biến ở các vùng quê do chi phí hợp túi tiền.

Tủ bếp gỗ công nghiệp thường được các gia đình trẻ ở chung cư sử dụng, thiên về phong cách hiện đại, có nhiều phân khúc giá từ trung bình đến cao cấp. Lõi bên trong có nhiều lựa chọn như: Gỗ ép MDF, gỗ công nghiệp MFC, nhựa picomat. Lớp phủ bên ngoài gồm: melamine lõi xanh chống ẩm, hoặc veneer nếu muốn giống gỗ tự nhiên. Cao cấp sẽ sử dụng laminate với ưu điểm bề mặt dày, chống xước tốt. Nếu thích sáng bóng và một màu trơn có thể sử dụng nhựa acrylic.

Tủ bếp gỗ tự nhiên có thể phù hợp nhiều phong cách từ hiện đại đến truyền thống. Các loại phổ biến là gỗ xoan ta, tần bì, sồi trắng. Tầm trung là sồi đỏ, xoan đào. Dòng cao cấp có thể kể đến gỗ óc chó, gõ đỏ, gụ.

Loại tủ bếp khung inox, kính cường lực có ưu điểm đẹp, hiện đại, dễ vệ sinh, phù hợp với phong cách hiện đại, chi phí bằng khoảng 2 lần gỗ công nghiệp MDF.

Chọn phụ kiện inox

Các phụ kiện inox thường dùng là giá để dao thớt, giá úp bát, xoong nồi, mâm xoay, giá liên hoàn... Nếu người nấu bếp có chiều cao khiêm tốn, có thể chọn giải pháp lắp giá úp bát nâng hạ, chi phí khoảng 4-6 triệu đồng một bộ.

Mặt đá bàn bếp

Đá granite tự nhiên Đá marble Đá nhân tạo Cần chọn loại dày tối thiểu khoảng 1,8 cm và đã qua chống thấm để không bị ngấm nước, ố vàng, xuống màu về sau. - Ưu điểm: hoa văn đẹp - Hạn chế: độ cứng không bằng đá granite, không chịu được lực va đập mạnh và có thể bị rạn nứt trong quá trình sử dụng. Cần chọn kỹ, bảo dưỡng thường xuyên, đệm thêm các thanh gỗ bên dưới để tăng độ cứng. - Ưu điểm: dẻo, bền, nhiều mẫu mã. - Hạn chế: giá thành khá cao.

Vật liệu ốp giữa hai hệ tủ trên dưới

Có thể cân nhắc lựa chọn các gợi ý sau:

Gạch Đá Kính cường lực Chi phí hợp lý, đa dạng từ bình dân đến cao cấp. Nên chọn loại gạch có độ bóng cao và dễ lau chùi. Có nhiều lựa chọn như: đá marlbe, đá granite, đá nhân tạo... Ưu điểm là dễ lau chùi vệ sinh. Cần lưu ý không khoan vít, treo đồ nặng lên trên.

Vật liệu lót phía sau tủ bếp

Vật liệu lót phía sau tủ phổ biến sẽ dùng tấm nhôm aluminium, dày từ 3-5mm để chống nước. Các màu thường gặp là trắng, vân gỗ.

KTS Nguyễn Anh Tuấn

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng Kiến Minh