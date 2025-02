8 lãnh đạo Ủy ban của Quốc hội sau sắp xếp

Theo Nghị quyết thông qua ngày 18/2, Thường vụ Quốc hội có 19 thành viên, trong đó có 8 ủy viên đứng đầu Hội đồng dân tộc và các ủy ban.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc là ông Y Thanh Hà Niê K’đăm 52 tuổi, quê huyện Cư M'gar, tỉnh Đăk Lăk. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng Khóa 12 (dự khuyết), 13.

Ông Y Thanh Hà từng công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk, rồi làm Phó bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột; Bí thư Huyện ủy Cư M’gar, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột. Tháng 2/2019, ông làm Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, rồi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Dân tộc từ tháng 7/2021.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc là ông Y Thanh Hà Niê K’đăm. Ảnh: Media Quốc hội

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng (trước đó là Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật) 59 tuổi, quê huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng Khóa 13, Đại biểu Quốc hội Khóa 13, 14, 15.

Ông từng kinh qua các chức vụ Phó cục trưởng Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp, Vụ trưởng Tư pháp, Văn phòng Quốc hội; Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật. Ông làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật tháng 7/2016 và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban này từ tháng 11/2019.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật - Tư pháp Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: Phạm Thắng

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi (trước đó là Chủ tịch UBND TP HCM) 52 tuổi, quê huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng Khóa 12, 13; đại biểu Quốc hội Khóa 15.

Ông từng giữ các cương vị Phó bí thư, Bí thư Tỉnh Đoàn Bến Tre; Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre rồi Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Tháng 6/2021, ông Mãi được điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM. Hai tháng sau, ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP HCM.

Ông được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính từ ngày 18/2.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính Phan Văn Mãi. Ảnh: Quỳnh Trần

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới (trước đó là Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh) 56 tuổi, quê thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13.

Ông từng kinh qua các cương vị Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, rồi Phó giám đốc, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu. Sau đó, ông công tác tại Bộ Công an, giữ chức Cục trưởng Tổ chức cán bộ và làm Thứ trưởng Công an từ tháng 4/2020. Ông làm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An Ninh vào tháng 7/2021.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh, Đối ngoại Lê Tấn Tới. Ảnh: Media Quốc hội

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy 59 tuổi, quê huyện Hoài Đức, TP Hà Nội. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Đại biểu Quốc hội khóa 12, 13, 14, 15.

Ông từng giữ các cương vị Ủy viên Thường trực, rồi Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Năm 2014, ông làm Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Tháng 4/2021, ông giữ cương vị Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy. Ảnh: Media Quốc hội

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải 55 tuổi, quê quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Phó giáo sư, Tiến sĩ Vật lý; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13; Đại biểu Quốc hội khóa 13, 14, 15.

Bà Hải từng công tác tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam. Tháng 12/2015, bà giữ cương vị Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. Sau đó nửa năm, bà làm Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và giữ cương vị này đến khi được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên vào tháng 5/2020. Bà làm Trưởng ban Công tác đại biểu từ tháng 6/2024.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: Giang Huy

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình 64 tuổi, quê quán xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng Khóa 11, 12, 13; Đại biểu Quốc hội Khóa 13, 14, 15.

Ông từng làm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau; Bí thư Huyện ủy Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau; Phó bí thư Thường trực, rồi Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau. Ông giữ chức Trưởng Ban Dân Nguyện từ tháng 6/2020.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình. Ảnh: Media Quốc hội

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh (trước đó là Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục) 53 tuổi, quê huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng Khóa 11 (dự khuyết), 12, 13; Đại biểu Quốc hội khóa 13, 14, 15.

Ông có thời gian dài công tác tại Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trải qua các vị trí Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam. Tháng 4/2016, ông làm Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, tháng 12/2019 là Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Ông giữ cương vị Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng từ tháng 4/2021.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh. Ảnh: Media Quốc hội

Ngoài Chủ tịch, các Phó chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo các Ủy ban, Thường vụ Quốc hội có các ủy viên gồm Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng; Phó bí thư Đảng ủy Quốc hội chuyên trách Vũ Hải Hà (trước đó là Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại); Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính Lê Quang Mạnh (trước đó là Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách; Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga (trước đó là Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp).

Sơn Hà