8 lần phá két sắt, trộm tiền công đức của nhà chùa

Ngày 12/11, Huy, 18 tuổi, và Thông, 17 tuổi, bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An khởi tố về tội Trộm cắp tài sản, theo điều 173 Bộ luật Hình sự.
Theo điều tra, từ tháng 9, Huy và Thông lái xe máy chở nhau đến các đền, chùa ở xã Hợp Minh, Hải Lộc, Quang Thành, Vân Du và Giai Lạc (trước đây thuộc huyện Yên Thành), đột nhập trộm tài sản.
Hai người dùng thanh sắt và dao phá tung két sắt, lấy tiền công đức chia nhau tiêu xài.
Khoảng 23h ngày 29/10, khi đột nhập một ngôi chùa ở xã An Châu, hai đạo chích bị cảnh sát bắt quả tang. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu một thanh sắt, một con dao...
Nhà chức trách cáo buộc trong một tháng, Huy và Thông đã gây ra 8 vụ trộm tại các ngôi chùa ở huyện Yên Thành cũ, chiếm đoạt gần 34 triệu đồng.
Đức Hùng