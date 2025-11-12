8 lần phá két sắt, trộm tiền công đức của nhà chùa

Nghệ AnBùi Đình Huy và Phan Viết Thông trong một tháng 8 lần đột nhập đền, chùa, dùng vật cứng phá két sắt đựng tiền công đức.

Ngày 12/11, Huy, 18 tuổi, và Thông, 17 tuổi, bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An khởi tố về tội Trộm cắp tài sản, theo điều 173 Bộ luật Hình sự.

Nghi phạm Huy và Thông (từ phải qua), tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, từ tháng 9, Huy và Thông lái xe máy chở nhau đến các đền, chùa ở xã Hợp Minh, Hải Lộc, Quang Thành, Vân Du và Giai Lạc (trước đây thuộc huyện Yên Thành), đột nhập trộm tài sản.

Hai người dùng thanh sắt và dao phá tung két sắt, lấy tiền công đức chia nhau tiêu xài.

Khoảng 23h ngày 29/10, khi đột nhập một ngôi chùa ở xã An Châu, hai đạo chích bị cảnh sát bắt quả tang. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu một thanh sắt, một con dao...

Két sắt đựng tiền công đức của một ngôi chùa bị hai đạo chích phá hỏng. Ảnh: Công an cung cấp

Nhà chức trách cáo buộc trong một tháng, Huy và Thông đã gây ra 8 vụ trộm tại các ngôi chùa ở huyện Yên Thành cũ, chiếm đoạt gần 34 triệu đồng.

Đức Hùng