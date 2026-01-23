8 kiểu mặc lỗi thời năm 2026

Theo WWW, quần jeans rộng thùng thình là một trong những phong cách không còn được các nhà mốt quốc tế lăng xê mạnh như năm ngoái. Thay vào đó, quần jeans ống đứng mới là xu hướng nổi bật.
Những chiếc túi siêu nhỏ từng là tâm điểm trên sàn diễn thời trang, nhưng trong đời sống, chúng chủ yếu chỉ là vật trang trí. Bắt đầu từ năm ngoái, những chiếc túi tote cỡ lớn tiện dụng đã manh nha xuất hiện. Năm nay, chúng thay thế túi mini, trở thành phong cách dẫn đầu.
Crop top siêu ngắn cũng nằm trong nhóm lỗi thời năm nay, nhường ngôi cho áo thun, áo ba lỗ có độ dài tới eo.
Kính râm kiểu cách thường được yêu thích nhất thời, không trường tồn như những mẫu kính râm cổ điển, đơn giản, kích thước cân đối với gương mặt.
Những thiết kế cut-out táo bạo được loại bỏ khỏi danh sách xu hướng hot. Các nhà mốt hiện nay ưu tiên đẩy mạnh trang phục có đường cắt tinh tế, thanh lịch.
Giày platform với đế dày cộp, thô kệch mất dần sự yêu thích, nhường chỗ cho các thiết kế thanh thoát, cơ bản, phù hợp số đông.
Grandpacore (phong cách ông nội) không còn sức hấp dẫn đối với giới yêu thời trang. Nhiều người cho rằng ăn mặc giống người già khiến diện mạo trông cũ kỹ, lạc hậu. Thay vào đó, phong cách indie phóng khoáng đang được lăng xê mạnh.
Năm nay, boho không còn được đẩy mạnh. Những chiếc áo váy bèo nhún đang dần hết mốt. Thay vào đó, phong cách thập niên 1980 được khuấy động trở lại.
Sao Mai
Ảnh: Pinterest