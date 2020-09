8 gia đình phố cổ nhận suất cải tạo nhà tắm miễn phí

8 gia đình ở 28 Hàng Gà, Hoàn Kiếm, Hà Nội nhận suất cải tạo nhà tắm miễn phí trị giá đến 100 triệu đồng của "Phòng tắm trong mơ".

Độc giả gửi bài viết tại đây

Trong bài viết gửi về chuyên mục "Phòng tắm trong mơ" do báo điện tử VnExpress phối hợp với NAX - thương hiệu chuyên thiết bị phòng tắm của công ty LIXIL Nhật Bản thực hiện, chị Nguyễn Thị Xuân Hiền (Hàng Gà, Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, bản thân sinh ra và lớn lên ở phố cổ. Từ bé, chị đã quen với cuộc sống chật chội. Tại ngõ 28 Hàng Gà có 8 gia đình sinh sống, chỉ có một khu nhà tắm, vệ sinh vì diện tích hạn hẹp.

Khu vực vệ sinh chung của 8 gia đình sống tại số 28 Hàng Gà, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hàng ngày, từng cá nhân luôn phải nhường nhịn nhau. Cuộc sống trở nên bất tiện hơn khi mỗi gia đình con cái trưởng thành, đón thêm các thành viên mới, việc sử dụng chung nhà vệ sinh ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Từ lâu, 8 hộ dân sinh sống tại 28 Hàng Gà cũng đã có ý định lắp đặt thêm một nhà tắm nữa nhưng diện tích nhà nhỏ hẹp, chỗ muốn lắp đặt lại không có hệ thống ống kỹ thuật. Theo thời gian, người rời đi, gia đình thì khó khăn nên việc kêu gọi sửa chữa cải tạo khu vệ sinh chung vẫn chưa thực hiện. "Tôi ước có một căn nhà tắm tiện nghi, hiện đại, để những đứa trẻ lớn lên trong phố cổ cảm thấy hạnh phúc, tận hưởng được giây phút của riêng mình. Mong rằng "Phòng tắm trong mơ" sẽ ước mơ thành hiện thực", chị Hiền chia sẻ.

Chị ước một ngày các con được tắm táp thoải mái, không phải nghe tiếng đập cửa của hàng xóm vì đã quá giờ dành cho gia đình. Bản thân chị ước những ngày đi làm về có xả nước, gột rửa mồ hôi trong mùa hè nóng nực, còn mùa đông không phải xếp hàng đến 12h đêm để vệ sinh cá nhân.

Sau khi đăng tải, bài viết của chị Hiền nhận sự quan tâm của cộng đồng. Dựa vào tính thiết thực, mong muốn giúp 8 gia đình sống tại phố cổ có không gian thứ ba tiện nghi, hiện đại, ban tổ chức chương trình quyết định trao suất cải tạo phòng tắm miễn phí sau thời gian dài cân nhắc.

Một góc tại không gian sinh hoạt chung của 8 gia đình sống tại phố Hàng Gà.

Theo đó, các kiến trúc sư nổi tiếng cùng ban tổ chức đi khảo sát thực tế tại 8 gia đình nhận suất tân trang phòng tắm. Quy trình tu sửa bao gồm: trao đổi chi tiết về nhu cầu của gia chủ, kiến trúc sư lên thiết kế mới, tháo dỡ, thi công, lắp đặt thiết bị, không gian phòng tắm mới.

Xem bài viết chia sẻ của gia đình tại đây

Trước 8 gia đình tại 28 Hàng Gà, chị Phạm Thị Bích Thuận (Hà Nội), điều dưỡng tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung Ương là độc giả may mắn đầu tiên nhận suất cải tạo trị giá tới 100 triệu đồng của 'Phòng tắm trong mơ'. Làm việc trong lĩnh vực sức khỏe, chị Thuận hiểu được tầm quan trọng của một không gian phòng tắm sạch sẽ, an toàn nhưng do thời gian cũng như điều kiện kinh tế, chị chưa thực hiện được mong ước của mình.

Cải tạo phòng tắm cho điều dưỡng tuyến đầu chống dịch "Phòng tắm trong mơ" cải tạo phòng tắm cho chị Phạm Thị Bích Thuận

Hiện, chương trình "Phòng tắm trong mơ" đã đi được gần một nửa chặng đường. sau thời gian phát động, rất nhiều độc giả trên mọi miền đất nước gửi thư, bài viết, video về chương trình. Đa phần gia đình mong muốn sẽ trở thành chủ nhân may mắn nhận suất cải tạo phòng tắm miễn phí, sử dụng thiết bị vệ sinh thông minh từ thương hiệu INAX.

"Phòng tắm trong mơ" diễn ra từ 15/6 đến 30/11. Tham gia chương trình, bạn có cơ hội được tân trang phòng tắm miễn phí, tổng trị giá lên đến 100 triệu đồng bao gồm chi phí xây dựng, tháo gỡ, thiết kế, thiết bị...

Con ngõ chật hẹp tại 28 Hàng Gà.

Theo đó, độc giả gửi bài viết về câu chuyện của cá nhân, gia đình, lý do mong muốn tân trang phòng tắm tối đa 1.500 chữ bằng tiếng Việt, đính kèm ít nhất 3 ảnh dạng JPEG hoặc JPG, kích thước 640x480 px trở lên, kèm chú thích nội dung mô tả hiện trạng phòng tắm; video (nếu có) có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4. Lưu ý, độc giả điền đầy đủ thông tin gồm: Họ và tên, email, số điện thoại và địa chỉ liên hệ.

Mỗi tháng, dựa vào tiêu chí chân thực, ý nghĩa, cảm xúc, mức độ cần thiết... ban tổ chức sẽ lựa chọn một gia đình để cải tạo nhà tắm.

Ngọc Thi