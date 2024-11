8 đội vào tứ kết Nations League

Giai đoạn vòng bảng khép lại đã xác định tám đội vào tứ kết UEFA Nations League vào tháng 3/2025.

Các đội Nations League chia vào bốn League, với League A, B, C có 16 đội chia thành bốn bảng, mỗi bảng bốn đội, trong khi League D có sáu đội chia thành hai bảng ba đội.

Tại League A - hạng cao nhất, các đội đứng đầu và nhì mỗi bảng sẽ vào tứ kết, theo thể thức hai lượt trên sân nhà và sân khách. Bốn đội thắng sẽ vào VCK Nations League, được thi đấu theo thể thức loại trực tiếp, gồm hai trận bán kết, chung kết và tranh hạng Ba.

Tám đội vượt qua vòng bảng là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đức, Pháp đứng đầu, Hà Lan, Italy, Croatia, Đan Mạch đứng nhì. Các trận tứ kết diễn ra hai lượt, ngày 20/3 và 23/3/2025.

Ngày 22/11, UEFA sẽ bốc thăm chia cặp đấu tứ kết. Các đội đầu bảng được xếp vào một nhóm hạt giống, và nhì bảng một nhóm. Các đội cùng bảng hoặc cùng nhóm sẽ không gặp nhau tại tứ kết.

Cristiano Ronaldo ăn mừng sau khi lập siêu phẩm móc bóng trong trận Bồ Đào Nha thắng Ba Lan 5-1 trên sân Estadio do Dragao, Porto ngày 15/11. Ảnh: Reuters

Các đội đứng thứ ba League A là Scotland, Bỉ, Hungary, Serbia sẽ đá play-off trụ hạng, còn Ba Lan, Israel, Bosnia và Thụy Sĩ đứng bét bảng sẽ xuống League B mùa tới.

Các đội đứng đầu League B, C, D được thăng hạng trực tiếp, trong khi đội xếp cuối League A, B sẽ xuống hạng. Vì League C có bốn bảng trong khi League D chỉ có hai bảng, nên hai đội có thứ hạng thấp nhất League C sẽ xuống hạng.

Theo thể thức, các đội đứng thứ ba League A sẽ đá play-off với đội nhì League B, đội thứ ba League B sẽ đá play-off với đội nhì bảng C, và hai đội xếp hạng cao nhất các đội đứng thứ tư League C sẽ gặp đội nhì League D. Các trận sẽ diễn ra hai lượt sân nhà, sân khách vào tháng 3/2025 (League A/B và B/C), và tháng 3/2026 (League C/D).

Các đội đứng đầu League B thăng hạng lên League A là CH Czech, Anh, Na Uy, Xứ Wales, trong khi các đội phải xuống hạng là Albania, Phần Lan, Kazakhstan và Montenegro. Các đội đứng thứ ba League B phải đá play-off trụ hạng là Georgia, Ireland, Slovenia và Iceland.

Cầu thủ San Marino mừng chiến thắng lịch sử 3-1 trên sân Liechtenstein ngày 18/11. Ảnh: Imago

Tại League C, các đội đứng đầu, thăng hạng lên League B là Thụy Điển, Bắc Ireland, Bắc Macedonia, Romania. Hai đội rớt hạng xuống League D là Azerbaijan và Lít-va. Tại League D, San Marino - đội xếp cuối bảng FIFA - làm nên lịch sử khi đứng nhất bảng D1 để lên chơi ở League C Nations League mùa sau. Suất thăng hạng còn lại của League D thuộc về Moldova.

Trong các trận có hai lượt, đội xếp hạng cao hơn sẽ đá lượt về trên sân nhà. Nations League không áp dụng luật bàn sân khách, đồng nghĩa với việc các đội sẽ đá hiệp phụ rồi loạt luân lưu nếu có tỷ số hòa.

Viktor Gyokeres (Thụy Điển) dẫn đầu danh sách Vua phá lưới vòng bảng Nations League với chín bàn, gồm bốn bàn ở trận thắng Azerbaijan 6-0 thuộc lượt cuối bảng C1. Xếp sau là Erling Haaland (Na Uy) với bảy bàn, Razvan Marin (Romania) với sáu bàn và Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha), Benjamin Sesko (Slovenia) với năm bàn.

Hồng Duy