8 điều không nên làm kẻo 'phí đời'

Để có một cuộc sống ý nghĩa, cần nhớ rằng có 8 điều mà nếu làm, bạn sẽ chỉ phí phạm thời gian quý báu trong cuộc đời của mình mà thôi.

Đầu tư cho sai người

Sai lầm mà không ít người mắc phải chính là đầu tư quá nhiều thời gian, tâm sức cho người không xứng. Tức là, bạn chọn sai người, khiến bản thân lãng phí thời gian, tuổi trẻ, cuộc sống tốt đẹp của chính mình.

Sự đầu tư sai người có thể trong nhiều khía cạnh đời sống: chọn sai người yêu/bạn đời, chọn sai đối tác làm ăn, chọn sai người bạn tâm giao... Tất cả đều khiến cho bạn phải trả giá đắt. Dành thời gian cho những người tốt với bạn sẽ là một khoản đầu tư đáng giá nhất, có giá trị lâu dài trong chính cuộc sống của bạn.

Trốn tránh vấn đề

"Trốn tránh" đôi khi là cách mà nhiều người chọn để giải quyết vấn đề của chính mình, thay vì đối mặt và tìm hướng xử lý. Thực tế là, bạn càng trốn tránh, rắc rối càng chồng chất, và rồi một ngày trở thành quả cầu băng tuyết đè bẹp chính bạn.

Nhà tâm lý học lfred Adler từng nói: "Thuốc giải duy nhất cho mọi tình huống khó khăn không phải là trốn chạy hay đối đầu mà là vượt qua nó".

Đừng bao giờ cố gắng trở thành một người khác, mà hãy là chính mình. Ảnh: Medium.

Cố trở thành ai đó

"Ai đó" là một từ trừu tượng, bởi vì nó có nghĩa là rất nhiều người xung quanh bạn. Nhiều người dành thời gian quý báu trong cuộc đời mình để cố gắng trở thành một người nào đó, một người khác họ, nhưng thực tế là mỗi con người là một thực thể duy nhất, không có ai giống ai. Tất cả những gì mà họ làm, hóa ra chỉ là đeo đuổi một cái bóng, một thứ không tồn tại.

Đừng bao giờ cố gắng trở thành một người khác, cũng đừng so sánh mình với người khác, mà hãy là chính mình, đi theo con đường mà bạn chọn.

Sống mãi trong quá khứ

Câu nói "Không ai tắm hai lần trên một dòng sông" lại một lần nữa là lời nhắc nhở cho bạn. Mỗi khoảnh khắc đểu chỉ hiện diện một lần duy nhất, rồi sẽ đi qua. Thế nên, đừng đặt mình vào khoảnh khắc trong quá khứ, mà quên đi rằng bạn đang sống trong hiện tại, cần phải tập trung vào hiện tại. Dù bạn có quan tâm đến quá khứ bao nhiêu đi nữa, những gì đã đi qua vẫn không thể nào thay đổi. Trong khi bạn có thể thay đổi tương lai, và để làm điều đó, thì bạn buộc phải nắm bắt từng khoảnh khắc của hiện tại.

Sợ mắc lỗi

Nhà phê bình George Bernard Shaw từng nói: "Thành công không phải là không bao giờ phạm sai lầm, mà là không bao giờ mắc lỗi đó lần thứ hai". Thế nên, đừng ngại mắc lỗi. Điều quan trọng là bạn cần phải tự nhủ rằng mình sẽ không lặp lại sai lầm đó, bằng những hành động "sửa sai" mang tính thực tế. Còn nếu bạn sợ sai lầm ư? Cả đời bạn sẽ mãi là ốc sên nấp trong chiếc vỏ, rụt rè không dám bước ra ngoài để trải nghiệm cuộc sống.

Thiếu quyết đoán

Sự thiếu quyết đoán luôn khiến chúng ta trì hoãn sự bắt đầu, do dự khi đưa ra các quyết định quan trọng. Nhưng thực tế, càng ít do dự và trì hoãn, cuộc sống của bạn sẽ càng tốt hơn. Hãy tin tưởng vào mình và làm thật tốt những công việc mình có thể, bạn sẽ thành công. Ngược lại, bạn càng do dự, càng kéo dài thời gian suy nghĩ, bạn sẽ càng thu hẹp thời gian để làm lại, để thử các lựa chọn khác. Đừng quên, ngay cả khi bạn đưa ra một quyết định sai, bạn vẫn có thể có thời gian để thử các lựa chọn khác, với điều kiện đừng do dự cả đời.

Đừng đặt mình vào khoảnh khắc trong quá khứ, mà quên đi rằng bạn đang sống trong hiện tại. Ảnh: Medium.

Phàn nàn

Chỉ cần dừng phàn nàn, bạn sẽ thấy cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn. Khi dừng phàn nàn, tức là bạn chọn cách không để những cảm xúc xấu hủy hoại cuộc sống của chính mình. Thay vì phàn nàn, hãy tự hành động và cải thiện tình thế, điều đó hiệu quả hơn rất nhiều.

Làm điều mà bạn không muốn làm

Làm điều bản thân mong muốn là một trong những điều quan trọng nhất của cuộc sống. Đôi khi, bạn sẽ rơi vào trạng thái "không biết mình muốn gì", nhưng đi qua giai đoạn đó, khi nhìn thấu vào tâm trí mình, bạn sẽ biết đâu là điều mà mình mong muốn thật sự. Một cuộc sống ý nghĩa chính là dành thời gian cho những gì mà bạn cho là quan trọng nhất. Nhờ thế, mỗi phút giây trong đời bạn sẽ đều giá trị.

Thùy Linh (Theo Aboluowang)