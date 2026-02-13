8 điểm nhấn vòng 26 Ngoại hạng Anh

Arsenal lại run rẩy ở đoạn nước rút? Hòa 1-1 trên sân Brentford khiến Arsenal lỡ cơ hội gia tăng cách biệt trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Khi phía sau là Man City của Pep Guardiola, lịch sử giai đoạn cuối mùa tiếp tục là nỗi ám ảnh với thầy trò Mikel Arteta.

Trên lý thuyết, Arsenal vẫn ở vị thế thuận lợi nhất. Họ dẫn đầu bảng, hơn đội bám đuổi bốn điểm và mới thua ba trận từ đầu mùa. Tuy nhiên, khi đối thủ trực tiếp là Man City của Pep Guardiola - đội bóng nổi tiếng với những màn tăng tốc thần tốc giai đoạn cuối mùa - khoảng cách ấy không mang lại nhiều cảm giác an toàn.

Ở thời điểm nhạy cảm, Arsenal lại chịu tổn thất lực lượng. Trung vệ William Saliba vắng mặt vì ốm. Sự ăn ý giữa anh và Gabriel Magalhaes là nền tảng giúp Arsenal mới thủng lưới 18 bàn mùa này.

Kể từ đầu mùa 2022-2023, tỷ lệ thắng của Arsenal tại Ngoại hạng Anh khi có Saliba đạt 68,6%, trung bình 2,3 điểm mỗi trận. Không có trung vệ người Pháp, con số này giảm xuống còn 42,1% và 1,6 điểm mỗi trận.

Bên cạnh đó, Kai Havertz tiếp tục nghỉ thi đấu vì chấn thương cơ, chỉ ít lâu sau khi trở lại từ vấn đề đầu gối dài hạn. Arteta cũng thực hiện nhiều thay đổi nhân sự trong đội hình xuất phát trước Brentford, nhưng thống kê không ủng hộ ông: Arsenal chỉ thắng hai trong bảy trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh khi thay từ bốn vị trí trở lên so với trận trước đó.

12 vòng đấu còn lại, khoảng cách điểm số chưa phải quá mong manh. Nhưng với quá khứ hụt hơi ở giai đoạn quyết định và một Man City luôn biết cách bứt tốc, Arsenal hiểu rằng bất kỳ cú trượt chân nào từ lúc này cũng có thể phải trả giá đắt.