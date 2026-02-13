8 điểm nhấn vòng 26 Ngoại hạng Anh

Arsenal lại run rẩy ở đoạn nước rút? Hòa 1-1 trên sân Brentford khiến Arsenal lỡ cơ hội gia tăng cách biệt trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Khi phía sau là Man City của Pep Guardiola, lịch sử giai đoạn cuối mùa tiếp tục là nỗi ám ảnh với thầy trò Mikel Arteta.
Trên lý thuyết, Arsenal vẫn ở vị thế thuận lợi nhất. Họ dẫn đầu bảng, hơn đội bám đuổi bốn điểm và mới thua ba trận từ đầu mùa. Tuy nhiên, khi đối thủ trực tiếp là Man City của Pep Guardiola - đội bóng nổi tiếng với những màn tăng tốc thần tốc giai đoạn cuối mùa - khoảng cách ấy không mang lại nhiều cảm giác an toàn.
Ở thời điểm nhạy cảm, Arsenal lại chịu tổn thất lực lượng. Trung vệ William Saliba vắng mặt vì ốm. Sự ăn ý giữa anh và Gabriel Magalhaes là nền tảng giúp Arsenal mới thủng lưới 18 bàn mùa này.
Kể từ đầu mùa 2022-2023, tỷ lệ thắng của Arsenal tại Ngoại hạng Anh khi có Saliba đạt 68,6%, trung bình 2,3 điểm mỗi trận. Không có trung vệ người Pháp, con số này giảm xuống còn 42,1% và 1,6 điểm mỗi trận.
Bên cạnh đó, Kai Havertz tiếp tục nghỉ thi đấu vì chấn thương cơ, chỉ ít lâu sau khi trở lại từ vấn đề đầu gối dài hạn. Arteta cũng thực hiện nhiều thay đổi nhân sự trong đội hình xuất phát trước Brentford, nhưng thống kê không ủng hộ ông: Arsenal chỉ thắng hai trong bảy trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh khi thay từ bốn vị trí trở lên so với trận trước đó.
12 vòng đấu còn lại, khoảng cách điểm số chưa phải quá mong manh. Nhưng với quá khứ hụt hơi ở giai đoạn quyết định và một Man City luôn biết cách bứt tốc, Arsenal hiểu rằng bất kỳ cú trượt chân nào từ lúc này cũng có thể phải trả giá đắt.
Tranh cãi CĐV tóc dài của Man Utd. Trận hòa 1-1 trên sân West Ham đồng nghĩa CĐV nổi tiếng Frank Ilett của Man Utd chưa thể cắt tóc sau gần 500 ngày, do anh này thề không xuống tóc nếu Quỷ đỏ không thắng 5 trận liên tiếp. Lần gần nhất Man Utd thắng liền 5 trận đã từ cách đây 723 ngày, vào tháng 2/2024.
Bình luận trên TNT Sports, cựu tiền đạo West Ham Michail Antonio vừa đánh giá cao phong độ Man Utd, vừa tranh thủ chọc ghẹo Ilett. "Họ đang là đội có phong độ cao nhất, đã thắng Arsenal và Man City. Dĩ nhiên họ muốn thắng, nhất là vì 'anh chàng muốn cắt tóc' kia, nhưng giờ thì chưa được đâu!", Antonio nói.
Huyền thoại Wayne Rooney thì phẫn nộ với thử thách này của Frank Ilett. "Tôi sẽ đưa hắn ta sang bên kia đất nước. Hắn ta làm tôi phát điên", cựu tiền đạo người Anh nói trên podcast No Tippy, No Tappy. "Chúng ta đang nói về Michael Carrick và Man Utd cố gắng thắng trận thứ năm liên tiếp, vậy mà mọi thứ lại xoay quanh việc anh chàng này có được cắt tóc hay không. Tôi cá là nếu Man Utd thắng, hắn ta còn buồn vì hết được chú ý".
Khoảnh khắc 1/1000 của Palmer. Phút bù thứ tư trận hòa Leeds 2-2, Chelsea tưởng như đã tìm được bàn quyết định. Moises Caicedo thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang thuận lợi vào khu vực 5m50, nhưng Cole Palmer lại đệm bóng vọt xà từ cự ly chỉ khoảng hai mét, trước khung thành bỏ trống
Liam Rosenior tiếc nuối khi cầu thủ đồng hương phung phí tình huống có chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 0,87. "Đó là khoảnh khắc một trong một nghìn. 999 lần khác cậu ấy sẽ ghi bàn", nhà cầm quân người Anh nói. "Nhưng chúng tôi không nên để trận đấu rơi vào tình cảnh đó. Có những chi tiết nhỏ tôi sẽ phải chỉ ra để đảm bảo điều này không lặp lại".
Man City và Guardiola cùng lập kỷ lục. Kết quả 3-0 trên sân Etihad giúp Man City toàn thắng 20 trận gần nhất gặp Fulham trên mọi đấu trường - chuỗi thắng dài nhất mà một đội từng tạo ra trước một đối thủ trong lịch sử bóng đá Anh.
HLV Pep Guardiola thì duy trì thành tích đối đầu tuyệt đối khi thắng cả 17 lần chạm trán Marco Silva - kỷ lục toàn thắng dài nhất trước một HLV từng đối đầu tối thiểu 12 trận trong lịch sử các giải chuyên nghiệp.
Phần lớn các chiến thắng của Man City trước Fulham đều có cách biệt. Tại Ngoại hạng Anh, CLB thành Manchester thắng 22 qua 35 lần gặp Fulham, trong đó 15 trận có cách biệt ít nhất hai bàn. Tính từ năm 2002, Man City chỉ thua hai trận qua 39 cuộc chạm trán - thống kê cho thấy sự chênh lệch ngày càng lớn giữa hai đội.
HLV cũ chê Tottenham không phải CLB lớn. Phát biểu trên podcast The Overlap, HLV Ange Postecoglou thẳng thắn đánh giá Tottenham không phải CLB lớn, khi đặt dấu hỏi về chiến lược chuyển nhượng, cơ cấu lương và mục tiêu dài hạn. Nhà cầm quân người Australia bị sa thải mùa hè năm ngoái, chỉ vài tuần sau khi giúp CLB vô địch Europa League, chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 17 năm.
Postecoglou cũng tiết lộ Spurs đã bỏ lỡ những bản hợp đồng then chốt sau mùa giải đầu tiên ông dẫn dắt, khi đội cán đích thứ năm. Thay vì chiêu mộ các trụ cột đã khẳng định tại Ngoại hạng Anh, Tottenham ký Dominic Solanke cùng ba cầu thủ trẻ Archie Gray, Wilson Odobert và Lucas Bergvall.
"Tôi thích Solanke và rất muốn cậu ấy", Postecoglou nói. "Nhưng để đi từ hạng năm lên thách thức top 4, bạn cần những cầu thủ dẫn đầu Ngoại hạng Anh. Tôi đã nhắm Pedro Neto, Bryan Mbeumo, Antoine Semenyo và Marc Guehi".
Người kế nhiệm Postecoglou, Thomas Frank cũng vừa bị sa thải, khép lại nhiệm kỳ chưa đầy tám tháng.
Sterling được "giải thoát" khỏi Chelsea. Raheem Sterling chấm dứt hợp đồng với Chelsea vào cuối tháng 1, dù giao kèo cũ vẫn còn 18 tháng. Chưa đầy hai tuần sau, tiền đạo cánh người Anh đạt thỏa thuận gia nhập Feyenoord với bản hợp đồng có thời hạn đến hết mùa giải.
Sterling chưa thi đấu trận chính thức nào kể từ vòng cuối Ngoại hạng Anh mùa 2024-2025, khi còn khoác áo Arsenal theo dạng cho mượn. Trở lại Chelsea từ 2025, cầu thủ 31 tuổi bị HLV khi đó là Enzo Maresca gạch tên khỏi đội một.
"Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi có cơ hội kiểm soát bước đi tiếp theo trong sự nghiệp", Sterling nói sau khi ký hợp đồng với Feyenoord. "Tôi muốn dành thời gian trao đổi với các CLB và HLV để hiểu rõ vai trò họ dành cho mình, cũng như đảm bảo tôi có thể tạo ra giá trị thực sự. Thi đấu ở nước ngoài là thử thách hoàn toàn mới và tôi sẵn sàng đón nhận".
HLV Robin van Persie, người đang dẫn dắt Feyenoord, đánh giá cao tân binh người Anh. Cựu danh thủ người Hà Lan cho biết: "Việc thuyết phục một cầu thủ đẳng cấp như Raheem gia nhập đội bóng là điều tuyệt vời. Sự nghiệp của cậu ấy đã nói lên tất cả. Đây là mẫu cầu thủ có thể thay đổi cục diện trận đấu, và tôi tin Raheem sẽ là sự bổ sung rất giá trị cho Feyenoord".
Milner ra sân nhiều nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. James Milner lập cột mốc lịch sử khi vào thay Carlos Baleba ở phút 22 trận Brighton thua Aston Villa 0-1 tại Villa Park. Đó là lần ra sân thứ 653 của Milner tại giải đấu cao nhất nước Anh, qua đó cân bằng kỷ lục của Gareth Barry.
Ngoại hạng Anh mùa này còn 12 vòng và chưa có ý định giải nghệ, lão tướng 40 tuổi gần như chắc chắn sẽ vượt qua cột mốc của Barry trong vài tuần tới. Milner từng là đồng đội của Barry tại Aston Villa và Man City.
Milner ra mắt Ngoại hạng Anh từ năm 2002, khi mới 16 tuổi trong màu áo Leeds United. Anh đạt kỷ lục 653 trận sau khi khoác áo sáu CLB: Leeds United, Newcastle United, Aston Villa, Man City, Liverpool và Brighton.
Xếp sau Milner và Barry trong danh sách ra sân nhiều nhất là Ryan Giggs (632 trận), Frank Lampard (609) và David James (572). Top 10 còn có Mark Schwarzer (544), Gary Speed (535), Emile Heskey (516), Jamie Carragher (508) và Phil Neville (505).
Nottingham Forest sắp lập kỷ lục về số HLV chính thức trong một mùa. Sean Dyche mất việc sau trận hòa Wolves 0-0 và trở thành HLV thứ ba bị Nottingham Forest chấm dứt hợp đồng mùa này, sau Nuno Espirito Santo và Ange Postecoglou.
Theo kênh ESPN, cựu HLV Wolves Vitor Pereira đã đạt thỏa thuận gia nhập Nottingham Forest để thay thế Dyche. Một khi hoàn tất, Forest sẽ có HLV chính thức thứ tư trong cùng một mùa giải - kỷ lục tại Ngoại hạng Anh.
Nếu tính cả HLV tạm quyền, Forest là CLB thứ 10 có bốn HLV trong một mùa giải Ngoại hạng Anh, sau Derby County mùa 2001-2002, Newcastle 2008-2009, Portsmouth 2008-2009, Aston Villa 2015-2016, Swansea City 2016-2017, West Brom 2017-2018, Watford 2019-2020, Chelsea 2022-2023 và Leeds United 2022-2023.
Hồng Duy
Ảnh: Sky Sports, Reuters, AP, AMA