8 điểm nhấn vòng 24 Ngoại hạng Anh

Man City trả giá vì hiệp hai cẩu thả. Một kịch bản quen thuộc đang lặp lại với đội bóng của Pep Guardiola: dẫn hai bàn rồi chơi chậm chạp trong hiệp hai.

Trong trận thắng Wolves 2-0 tuần trước, họ đã phải trả giá nếu Joao Gomes và Jorgen Strand Larsen chắt chiu cơ hội. Đến trận đấu Galatasaray ở Champions League hồi giữa tuần, Victor Osimhen cũng có hai cơ hội rõ ràng trước đội bóng Anh. Còn trước Tottenham lần này, sự sa sút ấy đã vượt ngưỡng chịu đựng - gợi lại hình ảnh hai bàn thua trong hiệp hai ở trận thua Man Utd.

Sau trận, Guardiola cho rằng Man City bị ảnh hưởng tâm lý sau khi Dominic Solanke được công nhận bàn rút ngắn cách biệt. Trước đó, ông cũng phàn nàn việc không được hưởng phạt đền trước Wolves hay Diogo Dalot không bị truất quyền thi đấu ở derby Manchester. Nhưng thực tế là Man City đang gặp vấn đề ở những thời điểm quan trọng nhất của trận đấu.

Đó là vấn đề thể lực, khi chấn thương bắt đầu bào mòn đội hình? Hay hệ quả của quá nhiều tân binh trong vòng 12 tháng qua? Dù là lý do gì, tất cả đều nhấn mạnh rằng đây không còn là Man City của những năm trước. Guardiola cần sớm tìm ra lời giải cho vấn đề này, trước chuyến hành quân tới sân Anfield của Liverpool.