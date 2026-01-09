8 điểm nhấn vòng 21 Ngoại hạng Anh

Sự lo âu của Arsenal cho thấy cuộc chiến tâm lý khắc nghiệt. Arsenal có lý do để lo lắng, không chỉ vì việc Liverpool giành được một điểm, mà còn bởi cách đối thủ làm được điều đó. Một lần nữa, thách thức lớn nhất với thầy trò Mikel Arteta trong hành trình tìm danh hiệu đầu tiên sau hơn 20 năm lại nằm ở khía cạnh tâm lý.
Sự mong manh bắt đầu xuất hiện, và khi các khán đài dần trầm xuống theo nỗi lo, sự do dự cũng lan sang các cầu thủ Arsenal. Điều này được thể hiện rõ trong một khoảnh khắc then chốt của hiệp một.
Sau khoảng 30 phút hoàn toàn áp đảo, Arsenal chỉ cần một đến hai phút để đánh mất quyền kiểm soát. Khi Liverpool kiểm soát bóng tốt hơn, bầu không khí trên sân lập tức thay đổi. Nỗi sợ len lỏi, kéo theo sai sót của William Saliba và thủ môn David Raya, tạo điều kiện để Conor Bradley lốp bóng trúng xà.
Arsenal thoát hiểm, nhưng sau đó gần như không còn gây được sức ép đáng kể. Đội chủ nhà phải chờ tới phút bù giờ thứ tám của hiệp hai mới tung ra cú sút đầu tiên kể từ cuối hiệp một - tức là có quãng thời gian lên tới 55 phút không dứt điểm. Chỉ trong ít phút cuối, sức ép ngắn ngủi mới giúp khán giả trên sân tìm lại sự phấn khích.
Câu hỏi đặt ra là liệu khán đài có nên tiếp thêm năng lượng cho cầu thủ, hay chính các cầu thủ phải duy trì cường độ để truyền cảm hứng ngược lại cho người hâm mộ. Điều này vẫn còn gây tranh cãi. Nhưng rõ ràng, Arsenal đã chơi với tâm lý nặng nề. Dù vậy, kết quả hòa là hợp lý và trong bối cảnh cuộc đua vô địch, đó vẫn là kết quả có thể chấp nhận. Tuy nhiên, áp lực với Arsenal sẽ tăng lên ở giai đoạn nước rút và cách họ đối mặt cũng như vượt qua thử thách tâm lý này sẽ quyết định tham vọng vô địch.
Man Utd tự đánh rơi cơ hội vào top 4. Nếu cú dứt điểm ở phút bù giờ của Shea Lacey không tìm chệch đích mà đi vào lưới Burnley, đó có thể đã là khoảnh khắc cổ tích của Man Utd. Một tài năng trẻ - người mà người hâm mộ mong cựu HLV Ruben Amorim trao thêm cơ hội - trở thành người hùng.
Việc Lacey xuất hiện trên sân không chỉ xuất phát từ mong muốn phát huy truyền thống dùng cầu thủ trẻ của Darren Fletcher, mà còn là nhằm tăng cường tấn công.
Khán giả đội khách hưởng ứng tích cực, liên tục hô vang tên Fletcher, Ole Gunnar Solskjaer và Michael Carrick - những cái tên đang cạnh tranh vị trí HLV tạm quyền đến cuối mùa. Nhưng lúc này, Man Utd cần nhiều hơn cảm xúc. Mục tiêu của họ là suất dự Champions League.
Man Utd hòa ba trận gần nhất gặp Wolves, Leeds, Burnley, và đánh rơi điểm trước toàn bộ bảy đội cuối bảng kể từ tháng 11. Chỉ cần giành thêm năm điểm ở ba trận gần nhất, họ đã có thể chen chân vào top 4.
Cảm giác tiếc nuối càng lớn khi phía trước là hai thử thách nặng ký mang tên Man City và Arsenal. Dù vậy, nếu Fletcher giúp cải thiện bầu không khí trong đội và Benjamin Sesko duy trì được phong độ ghi bàn, Man Utd vẫn còn hy vọng biến mùa giải này thành một bước tiến, thay vì một cơ hội bị bỏ lỡ.
Hàng công bế tắc đang làm khó Man City. Đội bóng của Pep Guardiola khởi đầu năm 2026 đầy chật vật với ba trận toàn hòa. Man City còn liên tiếp đón nhận tin xấu về lực lượng khi Josko Gvardiol, Ruben Dias cùng cầu thủ chạy cánh Savinho chấn thương nặng. Điều đó buộc Man City phải sử dụng bộ đôi trung vệ gồm Abdukodir Khusanov và Max Alleyne trước Brighton.
Dù Brighton bỏ lỡ không ít cơ hội ngon ăn ở đầu trận, hàng thủ chắp vá ấy không phải nguyên nhân khiến Man City đánh rơi chiến thắng trên sân Etihad. Guardiola tỏ rõ sự tiếc nuối với những cơ hội bị phung phí của đội nhà, không chỉ trong trận hòa Brighton mà còn ở các trận trước đó gặp Sunderland và Chelsea.
Trong hiệp hai, Bernardo Silva, Erling Haaland - người vừa chấm dứt chuỗi ba trận tịt ngòi - cùng Rayan Cherki đều bỏ lỡ những tình huống dứt điểm thuận lợi. Man City vì thế nối dài mạch hòa lên ba trận, tiếp tục đánh rơi điểm số trong cuộc đua vô địch.
"Trận hòa là kết quả phản ánh đúng những gì diễn ra", Guardiola nói. "Tôi không phải người cho rằng chúng tôi bị đối xử bất công. Mỗi đội một điểm, đơn giản là vậy. Tôi rất hài lòng với cách chúng tôi chơi, làm được nhiều điều tốt, nhưng chúng tôi không ghi được bàn. Có quá nhiều cơ hội rõ ràng bị bỏ lỡ. Không phải chỉ một hay hai cầu thủ, mà là tất cả những người chơi tấn công. Thật không may, chúng tôi không thể ghi bàn, trong khi ghi bàn là một phần của công việc. Đó là lý do vì sao chúng tôi không thắng".
Vấn đề kỷ luật của Chelsea. Tân HLV Liam Rosenior đã tận mắt chứng kiến một điểm yếu nghiêm trọng của Chelsea - sự thiếu kỷ luật. Marc Cucurella đáng nhận thẻ đỏ, với tranh cãi chỉ là việc pha phạm lỗi diễn ra bên ngoài hay trong vòng cấm. Nhưng bản chất tình huống cho thấy Chelsea lại một lần nữa tự đẩy mình vào thế khó.
Đó đã là thẻ đỏ thứ bảy của Chelsea trên mọi đấu trường mùa này - nhiều hơn bốn thẻ so với bất kỳ đội bóng nào khác tại Ngoại hạng Anh. Riêng ở giải đấu cao nhất nước Anh, họ chỉ còn kém một thẻ nữa là chạm kỷ lục buồn sáu thẻ đỏ trong một mùa, khi mùa giải mới đi được nửa chặng đường.
Sau trận, HLV tạm quyền Calum McFarlane cho rằng chiếc thẻ đỏ không hẳn phản ánh sự thiếu kỷ luật, nhưng cũng thừa nhận loạt thẻ vàng sau đó là điều cần phải xem xét lại. Đây cũng là vấn đề mà Rosenior cần lập tức chấn chỉnh khi tiếp quản sân Stamford Bridge.
HLV Frank lâm nguy. Không chỉ hình ảnh gây tranh cãi khi cầm cốc in logo Arsenal, HLV Thomas Frank còn chịu nhiều áp lực vì lối chơi nghèo nàn của Tottenham. Điều này tiếp diễn với thất bại 2-3 trên sân Bournemouth.
Người hâm mộ Tottenham gần như không còn điểm tựa để hy vọng. Ít đến mức ngay cả Micky van de Ven, cầu thủ được yêu mến bậc nhất, cũng phải tranh cãi gay gắt với CĐV đội khách trên sân Vitality. Điều đó không khó hiểu khi Tottenham chỉ ghi đúng một bàn từ bóng sống trong bảy trận gần nhất cộng lại.
Mùa trước, Frank giúp Brentford ghi nhiều bàn từ bóng sống hơn Chelsea, đứng thứ năm toàn giải về số bàn thắng và chỉ tạo ra thông số bàn thắng kỳ vọng (xG) kém Arsenal khoảng 1,5 bàn trong cả mùa. Nhưng tới Tottenham, mọi chỉ số tấn công đều đi xuống.
Khi cả kết quả lẫn phong cách đều gây thất vọng, áp lực với Frank là điều không thể tránh khỏi. Ông buộc phải tìm ra cách xoay chuyển tình thế - và phải làm thật nhanh - trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát.
Crystal Palace là khắc tinh của Aston Villa? Trận đấu tại Selhurst Park là câu chuyện của hai hiệp khác nhau trên sân, và cũng là hai trạng thái đối lập hoàn toàn của các HLV trong phòng họp báo.
Unai Emery, vẫn còn bức xúc vì VAR không xem xét tình huống đòi phạt đền muộn cho Aston Villa, khẳng định đội bóng của ông vẫn có những điểm tích cực sau trận hòa. Nhưng sự khó chịu hiện rõ qua ngôn ngữ cơ thể của nhà cầm quân người Tây Ban Nha.
Nếu thắng, Aston Villa đã vượt lên trên Man City để chiếm vị trí thứ hai. Thay vào đó, họ lại một lần nữa đánh rơi điểm số trước Crystal Palace.
Trong khi đó, Oliver Glasner xuất hiện đầy hứng khởi trong buổi họp báo. Crystal Palace đang trải qua giai đoạn khó khăn, chịu tổn thất vì chấn thương, những ca vắng mặt do Cup châu Phi AFCON, cùng các tin đồn chuyển nhượng xoay quanh đội trưởng Marc Guehi. Dù vậy, đội bóng này vẫn chơi kiên cường và thậm chí có thể ra về với nhiều hơn một điểm.
Crystal Palace nâng mạch bất bại trước Aston Villa lên bảy trận trên mọi đấu trường, với sáu thắng và một hòa. Bóng đá vốn khó lường, nhưng việc Crystal Palace liên tục gây khó chịu và khiến Aston Villa bế tắc giờ đây dường như đã trở thành điều tất yếu.
Newcastle và Leeds tạo nên một trận cầu kinh điển ở Ngoại hạng Anh. Cuộc đối đầu giữa Newcastle và Leeds đã có thể được nhắc đến như một trận cầu kinh điển, ngay cả khi không có bàn thắng quyết định của Harvey Barnes ở phút 102.
Trước đó, với quả phạt đền của Bruno Guimaraes ở phút 91, Newcastle đã lần đầu tiên kể từ năm 1996 lội ngược dòng ba lần trong một trận đấu tại Ngoại hạng Anh. Chừng đó thôi đã đủ kịch tính.
Nhưng cú vung chân phải quyết đoán của Barnes, giữa vòng vây các hậu vệ áo xanh, đã giúp Newcastle ấn định chiến thắng 4-3 và đưa trận đấu này vào lịch sử.
Với những khán giả trung lập, màn đôi công liên hồi này là liều thuốc giải cho những trận đấu nặng tính gián đoạn, phụ thuộc tình huống cố định đã xuất hiện khá nhiều ở Ngoại hạng Anh mùa này.
Số bàn thắng thậm chí có thể còn nhiều hơn. Khung gỗ rung lên ba lần, hàng loạt pha lộn xộn trước khung thành, những tình huống cứu thua của thủ môn và các pha can thiệp quyết định ở cuối sân. Một trận đấu đáng để thưởng thức - dù chắc chắn không phải là ký ức dễ chịu với người hâm mộ Leeds.
Thống kê trớ trâu của HLV Nuno Espirito Santo. Mùa này, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã hai lần thất bại trong cùng một cặp đấu, nhưng với hai vai trò khác nhau. Ở vòng 3 Ngoại hạng Anh, khi còn dẫn dắt Nottingham Forest, Nuno cùng các học trò thua đậm 0-3 trước West Ham.
Đến vòng 21, tình thế đảo ngược. Nuno lúc này ngồi trên băng ghế huấn luyện của West Ham, nhưng lại tiếp tục nhận thất bại, lần này là trận thua 1-2 trước chính Nottingham Forest.
Kết quả này khiến chiếc ghế của Nuno lung lay dữ dội. Từ khi được bổ nhiệm vào tháng 9, Nuno mới cùng West Ham thắng hai qua 16 trận. Trong bối cảnh đó, West Ham được cho đang nhắm hai HLV kỳ cựu là Slaven Bilic và Harry Redknapp.
Hồng Duy
Ảnh: Reuters, AP