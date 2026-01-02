8 điểm nhấn ở vòng 19 Ngoại hạng Anh

Odegaard tìm lại phong độ cao nhất. Vai trò của Martin Odegaard trong bàn thắng thứ hai của Arsenal trước Aston Villa cho thấy trọn vẹn giá trị mà anh mang lại khi đạt phong độ cao nhất. Tiền vệ người Na Uy chớp thời cơ từ đường chuyền lỗi của Youri Tielemans, rồi chọc khe vừa tầm để Martin Zubimendi thoát xuống dứt điểm một chạm chéo góc, nâng tỷ số lên 2-0 cho Arsenal.
Trước đó ít ngày, Odegaard chơi thăng hoa tương tự và ghi bàn mở tỷ số trong trận thắng Brighton 2-1. Thông số một bàn và một kiến tạo qua hai trận gần nhất vẫn chưa phản ánh hết tầm ảnh hưởng của đội trưởng Arsenal.
Sau giai đoạn đầu mùa bị gián đoạn bởi chấn thương, Odegaard cuối cùng cũng cho thấy hình ảnh tiệm cận phong độ tốt nhất. Trước Aston Villa, anh dẫn đầu Arsenal về số lần chạm bóng, đường chuyền ở một phần ba cuối sân, cơ hội tạo ra và số cú sút - minh chứng rõ ràng cho tầm ảnh hưởng trên lối chơi.
Không chỉ tỏa sáng khi cầm bóng, Odegaard còn duy trì cường độ quen thuộc trong phòng ngự. Anh tranh chấp nhiều nhất đội, giành lại bóng nhiều nhất và chỉ kém Zubimendi về quãng đường di chuyển (11,2 km). Nếu tiếp tục duy trì phong độ này, Odegaard có thể trở thành nhân tố tạo khác biệt trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.
Liverpool thiếu sáng tạo trước Leeds. Thông số bàn thắng kỳ vọng (xG) 1,96 cho thấy Liverpool dường như kém may trong trận hòa Leeds 0-0 trên sân nhà. Nhưng thực tế, họ bị đối thủ chơi kiên cường bóp nghẹt và thiếu hẳn sự sáng tạo để xuyên phá. Tốc độ của Jeremie Frimpong gần như là điểm sáng hiếm hoi trong thế trận tấn công của chủ sân Anfield.
Florian Wirtz có một bàn, một kiến tạo ở hai vòng gần nhất Ngoại hạng Anh. Nhưng trong tình trạng chưa đạt thể trạng tốt nhất, tiền vệ người Đức có bước lùi, không thể tạo ra khác biệt trước sự đeo bám của James Justin.
HLV Arne Slot thừa nhận, trước những đội hình phòng ngự thấp, cách tạo cơ hội hiệu quả nhất là từ các tình huống cố định hoặc trông chờ vào khoảnh khắc lóe sáng cá nhân - những điều mà Liverpool đang thiếu hụt.
Hai trận sân nhà liên tiếp gặp Wolves và Leeds, xen giữa kỳ nghỉ năm mới, là cơ hội để Liverpool tạo đà. Một chiến thắng trước Leeds có thể giúp họ xây chắc vị trí thứ tư, nới rộng cách biệt lên năm điểm so với Chelsea. Thay vào đó, Liverpool bước sang năm mới với nhiều dấu hỏi trong lối chơi. Họ vẫn loay hoay trong việc biến quyền kiểm soát bóng thành cơ hội thực sự, một tập thể chưa thể bùng nổ như kỳ vọng.
Amorim khiến CĐV Man Utd khó hiểu. Man Utd khủng hoảng lực lượng khi Mason Mount, Bruno Fernandes, Harry Maguire, Matthijs de Ligt, Kobbie Mainoo chấn thương, còn Amad Diallo, Bryan Mbeumo và Noussair Mazraoui đang thi đấu Cup châu Phi 2025. Nhưng trận hòa Wolves - CLB thua 12 trận liên tiếp trên mọi đấu trường trước đó - ngay trên sân nhà vẫn khiến Ruben Amorim hứng chịu nhiều chỉ trích.
Sự hoài nghi càng lớn khi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha quay lại sơ đồ ba trung vệ quen thuộc để đấu Wolves vẫn chưa thắng trận nào tại Ngoại hạng Anh mùa này.
Sau trận, Amorim nói về khó khăn khi phải dựa vào nhiều cầu thủ trẻ. Nhưng chính ông lại tung Jack Fletcher vào sân ngay đầu hiệp hai, đồng thời rút Joshua Zirkzee - người ghi bàn mở tỷ số cho Man Utd. "Đó là quyết định chiến thuật", Amorim giải thích, cho rằng đội bóng không kiểm soát được tuyến giữa của Wolves.
Nếu sự thay đổi đó đã gây khó hiểu, thì việc rút Ayden Heaven - cầu thủ Man Utd chơi tốt nhất từ đầu trận - để thay bằng Leny Yoro càng khiến người hâm mộ bức xúc. Những tiếng la ó, vì thế, vang lên gần như xuyên suốt trận đấu.
Việc để Wolves cầm hòa khiến Man Utd lỡ cơ hội chen chân vào top 4 Ngoại hạng Anh. Nhưng nỗi lo nằm ở chỗ Amorim đang trở thành một phần nguyên nhân của vấn đề. Người được kỳ vọng là kiến trúc sư cho sự hồi sinh đôi khi lại giống như rào cản cho thành công. Leeds và Burnley đang chờ phía trước, và những trận đấu đó giờ đây tiềm ẩn không ít rủi ro.
Man City và điểm sáng từ Rodri. HLV Pep Guardiola thừa nhận các cầu thủ Man City "cúi đầu rời sân" sau trận hòa 0-0 trên sân Sunderland, nhưng buổi tối ấy vẫn có những tín hiệu tích cực. Nổi bật nhất là sự trở lại của Rodri - cú hích lớn cho Man City, đặc biệt nếu xét đến chất lượng màn trình diễn của tiền vệ này.
Vào sân ngay đầu hiệp hai thay Nico Gonzalez, trong lần thứ hai thi đấu kể từ tháng 10, tiền vệ 29 tuổi giúp Man City lột xác, chỉ còn thiếu bàn thắng để hoàn tất một màn trình diễn trọn vẹn. Dấu ấn của Rodri đến gần như ngay lập tức. Anh tung đường chuyền xuyên tuyến cho Phil Foden trong pha bóng dẫn tới cơ hội đầu tiên với hai tình huống dứt điểm liên tiếp của Savinho.
Kết thúc trận đấu, Rodri thực hiện 58 đường chuyền - nhiều hơn gần 40% so với cầu thủ anh thay thế, dù thi đấu cùng số phút. Quả Bóng Vàng 2024 giúp Man City duy trì nhịp độ tấn công, với những pha chuyển hướng chính xác, tạo cơ hội và chiến thắng các tình huống bóng hai.
Nỗ lực ấy không được đền đáp bằng ba điểm, khi Arsenal mới là đội hưởng lợi trong cuộc đua. Nhưng sự trở lại của Rodri, cùng với hình ảnh giàu năng lượng hơn của Jeremy Doku, hoàn toàn có thể trở thành yếu tố then chốt với Man City trong chặng đường phía trước.
Maresca bị sa thải. Cuối mùa trước, HLV Enzo Maresca được ca ngợi khi đưa một Chelsea trẻ trung trở lại Champions League, rồi lần lượt chinh phục Conference League và Club World Cup. Chưa phải thời hoàng kim như xưa, nhưng những danh hiệu thường tạo đà cho chiến thắng, hứa hẹn tương lai sáng sủa hơn sau giai đoạn hỗn loạn đầu triều đại Todd Boehly cùng vòng xoáy thay HLV liên miên.
Sáu tháng trôi qua, Chelsea tiến được bao xa? Những tiếng la ó sau trận hòa Bournemouth 2-2 cho thấy câu trả lời không mấy tích cực. Maresca bị quy trách nhiệm vì xoay tua quá mức - Chelsea đã thay đổi đội hình xuất phát 55 lần mùa này, cao nhất giải. Trong 19 đội còn lại, chỉ Wolves - đội bét bảng - có thông số này trên 50.
Trước Bournemouth, việc Maresca rút Cole Palmer rời sân ở phút 63 khiến nhiều CĐV Stamford Bridge nổi giận và la ó không ngớt. Sự bất mãn của khán giả càng bùng nổ khi trận đấu kết thúc, với những tiếng hô "Ông không biết mình đang làm gì" nhắm trực tiếp vào nhà cầm quân người Italy.
Một ngày sau trận hòa nhạt nhòa, Chelsea sa thải Maresca rồi bổ nhiệm Calum McFarlane - HLV của đội U21 Chelsea - làm tạm quyền.
Aston Villa đứt mạch thăng hoa vì tổn thất lực lượng. Aston Villa bước vào trận gặp Arsenal với lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng. Hai trụ cột Matty Cash và Boubacar Kamara bị treo giò, cộng thêm bốn ca chấn thương khiến Unai Emery buộc phải tung ra đội hình xuất phát chắp vá, trong khi băng ghế dự bị có tới ba cầu thủ tuổi teen chưa nhiều kinh nghiệm.
Tình hình có nguy cơ tệ hơn khi Amadou Onana chấn thương và phải rời sân ngay đầu hiệp hai. Trước thời điểm đó, Aston Villa vẫn chơi ngang ngửa Arsenal, nhưng mọi thứ nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát khi thiếu vắng tiền vệ người Bỉ.
Thất bại không mong muốn khiến HLV Unai Emery sớm bước vào đường hầm, không bắt tay đồng nghiệp Mikel Arteta sau trận, dù ông phân trần rằng do thời tiết ở London quá lạnh. Thủ thành Emiliano Martinez thì nổi giận khi bị chế giễu trong lúc rời sân, đòi ăn thua đủ với các CĐV Arsenal quá khích.
Áp lực bủa vây Frank. Đây là lần đầu tiên HLV Thomas Frank trở lại Brentford kể từ khi rời đội bóng để dẫn dắt Tottenham vào hè 2025.
Nhưng nhìn vào những hình ảnh sau trận, nhiều người có thể nhầm tưởng rằng Frank vẫn là HLV của Brentford. Nhà cầm quân người Đan Mạch bị CĐV Tottenham la ó, nhưng lại nhận những lời tri ân ấm áp từ người hâm mộ Brentford. Thậm chí, một CĐV chủ nhà còn trao cho Frank món quà nhỏ như lời cảm ơn.
Đó như lời nhắc kịp thời về cuộc sống yên bình mà Frank từng có, trước khi đến với một Tottenham bất ổn. Trận này, "Gà trống" chỉ có đúng một cú sút trúng đích, đến ở phút 93, và hòa nhạt nhòa 0-0. Áp lực tiếp tục gia tăng, và màn trình diễn nhạt nhòa trước chính đội bóng cũ có thể trở thành nhát dao chí mạng với chiếc ghế HLV của Frank tại Tottenham.
Everton cần nhanh chóng tăng cường lực lượng. HLV David Moyes ca ngợi toàn đội sau trận thắng Nottingham Forest 2-0, đặc biệt những cầu thủ ít được thi đấu như Nathan Patterson đã hoàn thành tốt nhiệm vụ khi được trao cơ hội.
Nhưng những chấn thương mới của Michael Keane và Charly Alcaraz chỉ càng làm trầm trọng thêm bài toán nhân sự của Everton. Sau trận, Moyes thừa nhận ông chỉ đang làm việc với khoảng 30% lực lượng, và đó không phải là lời than thở vô căn cứ.
Trước Keane và Alcaraz, Everton còn mất Jarrad Branthwaite, Seamus Coleman, Kiernan Dewsbury-Hall vì chấn thương, và Idrissa Gueye, Iliman Ndiaye vì đang thi đấu Cup châu Phi 2025 (AFCON).
Trên băng ghế dự bị ở trận gặp Nottingham Forest, chỉ có Jack Grealish và Beto là từng ra sân tại Ngoại hạng Anh. Trong bối cảnh đó, kỳ chuyển nhượng giữa mùa đến vào thời điểm hoàn hảo với Everton.
Hồng Duy
Ảnh: Reuters, Shutterstock, PA, AFP