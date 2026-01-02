8 điểm nhấn ở vòng 19 Ngoại hạng Anh

Odegaard tìm lại phong độ cao nhất. Vai trò của Martin Odegaard trong bàn thắng thứ hai của Arsenal trước Aston Villa cho thấy trọn vẹn giá trị mà anh mang lại khi đạt phong độ cao nhất. Tiền vệ người Na Uy chớp thời cơ từ đường chuyền lỗi của Youri Tielemans, rồi chọc khe vừa tầm để Martin Zubimendi thoát xuống dứt điểm một chạm chéo góc, nâng tỷ số lên 2-0 cho Arsenal.

Trước đó ít ngày, Odegaard chơi thăng hoa tương tự và ghi bàn mở tỷ số trong trận thắng Brighton 2-1. Thông số một bàn và một kiến tạo qua hai trận gần nhất vẫn chưa phản ánh hết tầm ảnh hưởng của đội trưởng Arsenal.

Sau giai đoạn đầu mùa bị gián đoạn bởi chấn thương, Odegaard cuối cùng cũng cho thấy hình ảnh tiệm cận phong độ tốt nhất. Trước Aston Villa, anh dẫn đầu Arsenal về số lần chạm bóng, đường chuyền ở một phần ba cuối sân, cơ hội tạo ra và số cú sút - minh chứng rõ ràng cho tầm ảnh hưởng trên lối chơi.

Không chỉ tỏa sáng khi cầm bóng, Odegaard còn duy trì cường độ quen thuộc trong phòng ngự. Anh tranh chấp nhiều nhất đội, giành lại bóng nhiều nhất và chỉ kém Zubimendi về quãng đường di chuyển (11,2 km). Nếu tiếp tục duy trì phong độ này, Odegaard có thể trở thành nhân tố tạo khác biệt trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.