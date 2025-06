8 điểm một môn đỗ lớp 6 trường 'hot' ở Hà Nội

Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành lấy điểm chuẩn 24/30, học sinh phải đạt trung bình 8 điểm một môn mới đỗ, nếu không có điểm ưu tiên.

Kết quả được trường công bố tối 10/6. Điểm chuẩn là tổng ba môn thi Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh (tính thang 10), cùng điểm ưu tiên khoảng 0,5-1,5 điểm (nếu có). So với năm ngoái, mức này thấp hơn một điểm.

Trường đưa ra mức điểm dự khuyết từ 23,75 đến 23,5. Nếu số học sinh đỗ chính thức nhập học không đủ, trường sẽ xét tới các em ở diện này, từ cao xuống thấp.

Học sinh trúng tuyển sẽ nhập học trong ngày 11/6 và sáng 12/6.

Tình nguyện viên hướng dẫn thí sinh thi vào lớp 6 trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội, sáng 31/5. Ảnh: Bình Minh

THCS và THPT Nguyễn Tất Thành là trường công lập tự chủ thuộc Đại học Sư phạm Hà Nội. Năm nay, với 320 suất học, trường nhận hơn 5.709 hồ sơ đăng ký. So với năm ngoái, tổng số thí sinh giảm, nhưng suất học tăng 50. Do đó, tỷ lệ chọi là gần 1/18, giảm so với mức 1/20 của năm ngoái. Đây là kỳ thi lớp 6 cạnh tranh nhất ở Hà Nội.

Năm học 2025-2026, học phí dự kiến với lớp Tiếng Anh học thuật là hơn 43 triệu đồng (10 tháng, đã gồm gần 20 triệu đồng phí học Tiếng Anh với giáo viên nước ngoài). Các lớp còn lại có mức học phí trên 23 triệu đồng một năm, song chưa gồm phí Tiếng Anh (100.000 đồng/tiết).

Bình Minh