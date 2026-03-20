8 con trâu gây náo loạn đường phố Đà Nẵng

Sáng 20/3, 8 con trâu bất ngờ xuất hiện, chạy rầm rập trên nhiều tuyến đường trung tâm Đà Nẵng, buộc phương tiện phải dạt vào lề hoặc đi chậm.

Từ sáng sớm, đàn trâu chạy trên các tuyến đường như Phan Đăng Lưu, Núi Thành (phường Hòa Cường), sau đó xuống phố đi bộ Bạch Đằng (phường Hải Châu). Một số còn chạy qua cầu Rồng về hướng phường An Hải.

Đàn trâu 8 con chạy qua cầu Rồng, gây náo loạn đường phố Đà Nẵng Video người dân ghi lại cảnh đàn trâu chạy trên Cầu Rồng và phố đi bộ Bạch Đằng.

Ông Hoàng Công Thanh, Chủ tịch UBND phường An Hải, cho biết sau khi đi qua cầu Rồng, đàn trâu đã được lực lượng chức năng ngăn chặn. Do trâu đi theo đàn nên đã được lùa vào một khu vực nhốt tạm, chờ chủ đến làm thủ tục nhận lại.

Ba phường Hải Châu, Hòa Cường và An Hải không có hộ chăn nuôi trâu, bò. Khả năng cao đàn trâu được chăn thả từ khu vực phường Hòa Xuân rồi đi lạc vào trung tâm, một cán bộ phường Hòa Cường nhận định.

Đàn trâu chạy qua Cầu Rồng. Ảnh: Cắt từ clip

Chính quyền địa phương đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, truy tìm chủ đàn trâu để xử lý. Hành vi chăn thả gia súc gây ảnh hưởng an toàn giao thông bị xử phạt hành chính (dù mức phạt không cao) và có thể chịu thêm trách nhiệm dân sự nếu vật nuôi gây tai nạn, thậm chí có thể bị xử lý hình sự nếu để gia súc gây tai nạn nghiêm trọng.

Nguyễn Đông