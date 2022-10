Quán Nhậu Tự Do hay còn được gọi là Nhậu Tự Do (Bia Tự Do) là hệ thống nhà hàng chuyên các món nhậu với không gian mở mới lạ và độc đáo, cùng thực đơn hơn 300 món nhậu và những vị bia tự do hấp dẫn. Đặc biệt, Quán Nhậu Tự Do được phủ khắp các quận trung tâm Hà Nội với 8 cơ sở, mỗi nơi lại sở hữu một nét riêng, mang đến những trải nghiệm mới lạ cho thực khách.