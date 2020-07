Giáp ranh với Thừa Thiên Huế có hai chốt nằm ở phía Nam hầm Hải Vân và đường dẫn lên đèo Hải Vân.

Kiểm soát đường đi Quảng Nam có sáu chốt: Đường 14G, quốc lộ 14B, quốc lộ 1, tỉnh lộ 605 thuộc địa phận huyện Hoà Vang; cuối đường Trường Sa đi TP Hội An; cuối đường Trần Đại Nghĩa, quận Ngũ Hành Sơn.

8 chốt kiểm soát cửa ngõ Đà Nẵng Chốt kiểm soát trên đường Trường Sa (Đà Nẵng) đi TP Hội An. Video: Hoàng Phương - Gia Chính.

Chốt trên đường Trường Sa đi TP Hội An lập lúc 7h30. Tổ kiểm soát do cảnh sát giao thông, an ninh trật tự, thanh niên tình nguyện quận Ngũ Hành Sơn phụ trách. Chốt kiểm soát hoạt động 24/24, chia mỗi ca ba tiếng.

Người qua chốt phải xuất trình giấy tờ tuỳ thân. Đại uý Phan Văn Ngôn, trực chốt cho biết trong ngày hôm nay (31/7), người dân Đà Nẵng đang kẹt ở tỉnh ngoài muốn về thành phố, người dân tỉnh khác muốn ra khỏi Đà Nẵng để về lại địa phương sẽ được giải quyết qua chốt. Những người này khi về địa phương buộc phải đi khai báo y tế, cách ly 14 ngày theo quy định.

Công dân tỉnh khác muốn vào Đà Nẵng được yêu cầu quay xe. Với các trường hợp đã ra khỏi chốt, công an khuyến cáo sẽ không giải quyết cho quay vào. Từ ngày 1/7, lực lượng chức năng sẽ từ chối mọi trường hợp ra vào thành phố, trừ xe công vụ, xe đi làm nhiệm vụ, xe vận chuyển nhu yếu phẩm.