8 câu hỏi về sức khỏe được tìm kiếm nhiều nhất Google 2025

Hàng triệu người gõ cửa "bác sĩ Google" mỗi ngày để giải tỏa những nghi ngại về triệu chứng cúm, chỉ số mỡ máu đến tiểu đường, ung thư.

Triệu chứng của cúm, Covid-19 và sốt xuất huyết là gì?

Nhiều người tra cứu triệu chứng của cúm, Covid-19 và sốt xuất huyết để kiểm tra nhanh xem tình trạng sốt, ho, đau mỏi cơ thể hay phát ban của mình có phải là dấu hiệu cảnh báo bệnh nguy hiểm hay không. Tâm lý hoang mang và lo ngại nảy sinh khi các dịch bệnh này cùng tồn tại và bùng phát theo mùa.

Trong năm 2025, người dùng liên tục tìm kiếm từ khóa "triệu chứng cúm" cùng các thuật ngữ liên quan đến nhiễm trùng do lo ngại về các loại virus đường hô hấp và bệnh truyền nhiễm qua muỗi. Người dân chủ động tìm thông tin về việc thăm khám tại bệnh viện, thời gian cách ly và lịch xét nghiệm với mong muốn có trách nhiệm với cộng đồng, song họ vẫn gặp khó khăn khi tiếp cận các hướng dẫn y tế chính thống tại địa phương.

Làm thế nào để hạ huyết áp và giảm chỉ số mỡ máu?

Ngày càng nhiều người đặt câu hỏi về huyết áp và mỡ máu bởi đây là những chỉ số để đánh giá nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Họ thường băn khoăn rằng bắt buộc phải dùng thuốc hay chỉ cần thay đổi lối sống và mất bao lâu thì các chỉ số sức khỏe này mới bắt đầu cải thiện. Các báo cáo về xu hướng tìm kiếm cho thấy những vấn đề về tim mạch và chuyển hóa gồm huyết áp, mỡ máu và chỉ số đường huyết (A1C) là mối quan tâm chung của người dân khắp mọi nơi.

Dù ý thức được những hiểm họa khó lường từ đột quỵ hay nhồi máu cơ tim trong tương lai, nhiều người vẫn chưa thực sự hiểu rõ chế độ ăn uống, tập luyện, mức độ căng thẳng và giấc ngủ đang tác động trực tiếp đến sức khỏe của mình như thế nào.

Làm sao để giảm chỉ số đường huyết và kiểm soát bệnh tiểu đường?

Trên khắp thế giới, tiểu đường luôn đứng đầu danh sách các vấn đề sức khỏe được tìm kiếm nhiều nhất. Người dùng thường hỏi các câu như: "Làm thế nào để hạ chỉ số A1C?", "Đường huyết bao nhiêu là an toàn?" hay "Tiền tiểu đường có thể chữa khỏi không?" với mong muốn ngăn ngừa hoặc làm chậm các biến chứng nguy hiểm.

Phân tích xu hướng Google tại 155 quốc gia cho thấy tiểu đường nằm trong nhóm 3 nội dung được tìm kiếm nhiều nhất tại hơn 1/3 số nước này, khẳng định đây là một trong những bệnh mạn tính đáng lo ngại hiện nay. Mọi người tìm đến Internet vì gặp khó khăn trong việc lựa chọn thực phẩm và thuốc men hằng ngày, đồng thời cảm thấy bối rối trước "ma trận" thông tin trái chiều trên mạng.

Tại sao tôi lúc nào cũng thấy mệt mỏi?

Mệt mỏi mạn tính, thiếu năng lượng hay "Vì sao tôi luôn thấy kiệt sức?" là những câu hỏi mà mọi lứa tuổi đều đặt ra. Mọi người thường nghi ngờ mình bị thiếu máu, gặp các vấn đề về tuyến giáp, thiếu hụt vitamin hay di chứng Covid-19 kéo dài. Tuy nhiên, họ cũng tự đặt dấu hỏi về tác động của tình trạng căng thẳng, chất lượng giấc ngủ và thói quen sử dụng điện thoại, máy tính quá nhiều.

Nghiên cứu về xu hướng tìm kiếm sức khỏe năm 2025 cho hay công chúng đặc biệt quan tâm đến hội chứng mệt mỏi mạn tính và tình trạng "sương mù não" dai dẳng sau khi mắc Covid-19. Những người tự tìm cách chẩn đoán bệnh cho mình thường rơi vào trạng thái hoang mang vì tình trạng mệt mỏi có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau.

Tôi có bị ung thư không?

Các xu hướng tìm kiếm cho thấy người dùng thường lên mạng để giải đáp những nghi ngại về sức khỏe của mình. Những triệu chứng như đau đầu, đau ngực, xuất hiện các khối u, sụt cân không rõ nguyên nhân hay thay đổi bất thường trong thói quen đại tiện đều khiến họ lo lắng về nguy cơ ung thư. Công chúng đặt câu hỏi về căn bệnh này bởi ung thư ảnh hưởng đến nhiều gia đình và thường được coi là "án tử" nếu ở giai đoạn cuối.

Tại nhiều quốc gia, ung thư luôn là từ khóa đứng đầu trong các lượt tra cứu về sức khỏe gồm cả những câu hỏi về tình trạng đau nhức, tiêu chảy hay chảy máu bất thường. Hầu hết chọn cách hỏi Google để tự kiểm tra các triệu chứng của mình trước khi quyết định có cần tìm sự trợ giúp y tế khẩn cấp hay không.

Tôi nên uống bao nhiêu ly nước mỗi ngày?

Những câu hỏi về lối sống lành mạnh đang cần lời giải đáp bởi người dân ngày càng chú trọng đến lượng nước uống, thời gian ngủ và cường độ vận động thể chất. Các thắc mắc như: "Tôi cần ngủ bao nhiêu tiếng là đủ?", "Loại thực phẩm này có tốt cho sức khỏe không?" cùng nhiều câu hỏi tương tự luôn đứng đầu danh sách tìm kiếm.

Trong năm 2025, lượng người tra cứu về lượng nước cần uống mỗi ngày tăng vọt do cảm thấy bối rối trước "rừng" thông tin sai lệch và những lời khuyên chung chung không còn phù hợp. Dữ liệu cho thấy người dùng đang tìm kiếm những chỉ dẫn sát với nhu cầu của mình, thay vì chấp nhận những con số trung bình kiểu mẫu về thời lượng ngủ, số bước chân hay vùng nhịp tim lý tưởng.

Tình trạng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) của tôi có bình thường không?

Theo các nghiên cứu, "triệu chứng ADHD" và "triệu chứng lo âu" là hai chủ đề sức khỏe được tìm kiếm nhiều nhất, đặc biệt ở nhóm người trẻ. Xu hướng năm 2025 chỉ ra rằng công chúng ngày càng quan tâm đến việc mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo (AI) tác động thế nào đến sức khỏe tâm thần.

Mọi người hiện nay đặt ra câu hỏi về ảnh hưởng của các công cụ AI và nền tảng mạng xã hội mà họ sử dụng hằng ngày đối với khả năng tập trung, trí nhớ và trạng thái cảm xúc. Họ muốn biết liệu mạng xã hội có đang gây ra những tác động tiêu cực đến hoạt động của não bộ không.

Báo cáo xu hướng năm 2025 chỉ ra sự quan tâm đặc biệt vào hai khía cạnh gồm "AI và sức khỏe tâm thần" và "tác động của mạng xã hội lên não bộ". Người dùng đang rơi vào thế "tiến thoái lưỡng nan" khi vừa muốn dùng công nghệ, vừa sợ nó ảnh hưởng khả năng tập trung và giấc ngủ nhưng lại không biết dùng bao nhiêu là đủ.

Làm sao để biết thông tin sức khỏe nào là đáng tin?

Giữa "ma trận" câu trả lời trên mạng, một trong những câu hỏi nhức nhối nhất của năm 2025 là: "Làm sao để phân biệt đâu là lời khuyên sức khỏe thật, đâu là giả?". Trong khi các loại thực phẩm chức năng, chế độ ăn kiêng cấp tốc, những phương pháp "chữa bách bệnh" hay thuyết âm mưu lan truyền trên mạng xã hội, những thông tin y khoa chính thống lại chật vật để tiếp cận được với công chúng.

Nhiều nghiên cứu cho thấy các nền tảng mạng xã hội, cùng với nội dung do AI tạo ra, đang tạo môi trường cho tin giả bùng nổ, từ đó làm xói mòn niềm tin của mọi người vào kiến thức khoa học và đội ngũ chuyên gia y tế.

Bình Minh (Theo Times of India)