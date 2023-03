8 cách để vợ chồng vượt qua khó khăn

Các nhà tâm lý học cho biết khủng hoảng như mất việc làm, người thân qua đời hoặc khó khăn trong nuôi dạy con có thể phá vỡ mối quan hệ vợ chồng.

Nhà tâm lý học Carla Manly (Mỹ) cho biết, các cặp vợ chồng có thể vượt qua thời kỳ khó khăn với mối quan hệ nguyên vẹn nếu họ linh hoạt, đồng cảm và hướng về gia đình.

Chất keo gắn kết các cặp vợ chồng trong những lúc xung đột không có gì bí ẩn.

Chấp nhận nhau

Các nghiên cứu cho thấy yếu tố quan trọng nhất để duy trì một mối quan hệ lâu dài là sự sẵn sàng về mặt cảm xúc. Điều đó thể hiện theo nhiều cách, nhưng thường là câu trả lời cho câu hỏi "Anh sẽ ở bên em khi em cần anh chứ".

Jennifer VanBoxel, nhà trị liệu hôn nhân và gia đình, giảng viên Đại học bang Michigan, cho biết, các cặp vợ chồng có thể cùng nhau vượt qua những thời điểm khó khăn thường có cảm giác an toàn về mặt cảm xúc.

"Với cảm giác an toàn và đảm bảo, chúng ta thấy là chính mình trong thời điểm hiện tại, vẫn được chấp nhận và thấu hiểu", VanBoxel nói.

Biết quản lý cảm xúc

Laura Petiford, nhà trị liệu hôn nhân và gia đình (Mỹ) cho biết cách mọi người phản ứng với căng thẳng rất khác nhau và liên quan nhiều đến quá trình giáo dục.

Ví dụ, một số người có thể hét lên khi buồn bã, chạy trốn và tránh mặt bạn đời trong thời gian căng thẳng. Nếu bạn yêu xa, điều đó có thể gây ra một loại hoảng loạn, giống sự hoảng sợ của đứa trẻ không tìm thấy người chăm sóc.

Do đó, khả năng quản lý cảm xúc của chính mình là vô cùng quan trọng. Ví dụ, thay vì nổi giận với bạn đời trong một cuộc tranh cãi, bạn có thể giảm căng thẳng mà không né tránh vấn đề bằng cách nói điều gì đó như "Em biết anh cần một chút thời gian để bình tĩnh lại. Chúng ta sẽ nói chuyện này trong một, hai ngày tới".

Tôn trọng nhau

Sự tôn trọng và tình cảm là hai yếu tố đứng đầu danh sách những phẩm chất cốt lõi của các cặp vợ chồng bền chặt, theo Strong Family Around the World: Strengths Based Research and Perspectives, một ấn phẩm dựa trên nghiên cứu về 30.000 gia đình, ở 18 quốc gia.

Tuy nhiên, sự tôn trọng chỉ thực sự tác động đến hôn nhân nếu nó sâu sắc và chân thực. Wyatt Fisher, một nhà tâm lý học hôn nhân (Mỹ) cho biết, những cặp vợ chồng có thể vượt qua thời điểm khó khăn thường lưu tâm đến những điểm tốt ở người bạn đời. "Những cặp đôi hay tỏ lòng biết ơn bạn đời sẽ lấp đầy bể tình yêu để mối quan hệ của họ vượt qua những thời điểm khó khăn", Fisher nói.

Nói chuyện nhân ái và công bằng

Kurt Smith là một nhà trị liệu hôn nhân và gia đình, chuyên điều trị cho nam giới (Mỹ) cho biết, một trong những điều khiến đàn ông ngạc nhiên nhất là tầm quan trọng của kết nối tình cảm với bạn đời.

"Đàn ông luôn muốn sửa chữa mọi thứ, nhưng đôi khi không thể sửa chữa mà chỉ biết thể hiện tình cảm. Rất ít cặp vợ chồng biết cách làm tốt điều này", ông nói.

Deborah Krevolin, một cố vấn sức khỏe tâm thần (ở Connecticut, Mỹ) cho biết các cặp đôi giải quyết xung đột lành mạnh hiểu rằng có sự khác biệt giữa tức giận và hành động khi tức giận. Theo Krevolin, khi tức giận được xử lý đúng cách, nó có thể giúp các đôi gần nhau hơn.

Khi các cặp đôi giao tiếp bằng cách chia sẻ trải nghiệm cá nhân thay vì phán xét lẫn nhau, họ sẽ có thể vượt qua những thời điểm khó khăn tốt hơn. Tất cả chúng ta đều tranh luận, nhưng khó nhất là làm cho những tranh luận đó mang tính xây dựng.

Cùng nhau giải quyết các vấn đề

Những cặp vợ chồng thông minh, giải quyết vấn đề một cách công bằng có thể lắng nghe nhau và thực sự cố gắng hiểu người kia. Nhờ vậy, họ tìm ra giải pháp phù hợp để cả hai thấy dễ dàng hơn, thay vì một người thích và người kia ghét.

Cùng đối mặt vấn đề với tư cách "chúng ta" sẽ mạnh mẽ hơn.

Cam kết về mối quan hệ và đặt nhau lên hàng đầu

Nghiên cứu trong nhiều thập kỷ đều khẳng định cam kết là yếu tố then chốt với tuổi thọ của hôn nhân. Cảm giác an tâm rằng mối quan hệ của bạn sẽ không tan vỡ ngay khi có dấu hiệu xung đột đầu tiên sẽ làm giảm lo lắng khi giải quyết vấn đề.

Chia sẻ các giá trị cốt lõi

Các nghiên cứu ủng hộ câu ngạn ngữ cổ rằng "Những cặp đôi cầu nguyện cùng nhau sẽ ở bên nhau".

Nhà trị liệu hôn nhân và gia đình Laura Petiford cho rằng hai người cầu nguyện cùng nhau có thể chứng tỏ họ dung hòa ý nghĩa sự tồn tại của chính mình, một nhiệm vụ quan trọng trong quá trình phát triển.

Chẳng hạn, chia sẻ lòng quý trọng thiên nhiên hoặc giúp đỡ người khác bằng hoạt động thiện nguyện. Với những đôi có chung tình yêu thiên nhiên, dành thời gian đi bộ cũng có thể giúp họ vượt qua khó khăn.

Họ biết mọi thứ không phải lúc nào cũng ổn

Các cặp vợ chồng có thể vượt qua thời điểm khó khăn nếu tin rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Jessica Small, nhà trị liệu hôn nhân và gia đình kiêm cố vấn tiền hôn nhân (ở Denver, Mỹ) cho biết, mối quan hệ có lúc lên lúc xuống. Vì vậy, vợ chồng cần cố gắng đừng mắc kẹt trong vòng lặp đi xuống và mất hy vọng.

